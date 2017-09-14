Додано: Чет 27 чер, 2024 22:19

vitaliiangel написав: США, Израиль и Украина ведут переговоры о поставках восьми комплексов ПВО Patriot, — сообщает издание Financial Times со ссылкой на источники.

Ключове слово до 8 тобто може бути і два і три. Комплекси не нові 30 років і стан невідомийСША, Израиль и Украина ведут переговоры о передаче Киеву нескольких систем ПВО Patriot, сообщает газета The Financial Times со ссылкой на пять источников, знакомых с ходом переговоров.Как пишет издание, Украина может получить до восьми комплексов ПВО — именно столько систем Израиль планировал списать, поскольку срок их эксплуатации превысил 30 лет. Списанные системы планировалось заменить новыми, однако в настоящий момент их еще не сняли с вооружения. Газета объясняет это опасениями Израиля, что напряженность в отношениях с ливанской «Хизбаллой» может перерасти в полномасштабную войну.По словам источников издания, переговоры о передаче Украине комплексов Patriot ведутся на уровне министров и других высших чиновников. Окончательная договоренность пока еще не достигнута. По словам трех собеседников газеты, в последние недели этот вопрос обсуждали госсекретарь США Энтони Блинкен с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, а также советник по национальной безопасности Джейк Салливан — с главой офиса президента Андреем Ермаком.В случае достижения договоренности, Израиль, скорее всего, отправит системы в США, а затем их перешлют в Украину, пишет газета. При этом источники допускают, что Израиль может передать только часть списанных комплексов.