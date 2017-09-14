США, Израиль и Украина ведут переговоры о поставках восьми комплексов ПВО Patriot, — сообщает издание Financial Times со ссылкой на источники.
Ключове слово до 8 тобто може бути і два і три. Комплекси не нові 30 років і стан невідомий США, Израиль и Украина ведут переговоры о передаче Киеву нескольких систем ПВО Patriot, сообщает газета The Financial Times со ссылкой на пять источников, знакомых с ходом переговоров.
Как пишет издание, Украина может получить до восьми комплексов ПВО — именно столько систем Израиль планировал списать, поскольку срок их эксплуатации превысил 30 лет. Списанные системы планировалось заменить новыми, однако в настоящий момент их еще не сняли с вооружения. Газета объясняет это опасениями Израиля, что напряженность в отношениях с ливанской «Хизбаллой» может перерасти в полномасштабную войну.
По словам источников издания, переговоры о передаче Украине комплексов Patriot ведутся на уровне министров и других высших чиновников. Окончательная договоренность пока еще не достигнута. По словам трех собеседников газеты, в последние недели этот вопрос обсуждали госсекретарь США Энтони Блинкен с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, а также советник по национальной безопасности Джейк Салливан — с главой офиса президента Андреем Ермаком.
В случае достижения договоренности, Израиль, скорее всего, отправит системы в США, а затем их перешлют в Украину, пишет газета. При этом источники допускают, что Израиль может передать только часть списанных комплексов.
sens написав:вважаю що оновлення даних важливо для тих хто в Україні, навіть якщо в суді будете оскаржувати права ,то Відповідачу ( ТЦК ) будуть доступні актуальні дані ( ПІБ , рнокпп, місце проживання, КТ та або ел пошта ) які будуть вказані в позові.
Нема ніякого обязу вказувати в позові адресу проживання. Це все також є у КУпАП.
Letusrock написав:одного сумчанина затримали біля Тиси, відвезли у ТЦК, до нього з Сум приїхав крутий адвокат з наміром всіх порвати а тцк-кашники його тупо не пустили до клієнта, півдня дня морочили голову, в результаті сумчанин на поїзді поїхав в Рівне а адвокат додому. Що далі було незнаю. Веду до того, що чим ближче ти фізично до вищезгадуваної установи тим більш викривляється просторово-часовий контініум і в цій червоточині жодні закони не діють))
Ну та діюого договіру не було та і все. Того і не пустили, бо той адвокат - нихто. Треба було договір заключати раніше, але той мужик подумав що не треба, він же вже через Тису у ЄС забашляв...
dimo_0n написав:Конечно не увидят. Вопрос же в том, что попадать в ТЦК не собираюсь, резерв+ даже не качал. Как и писал ранее - употребляю вечернюю пиццу. Админпротоколы и штрафы буду оспаривать. Что еще?
оспаривать в суде? рили? забавно будет осенью почитать ваши вопли-сопли)))
який наївний у нас народ. вірить в якісь "самі гуманні суди в мірє" ))
dimo_0n написав:Конечно не увидят. Вопрос же в том, что попадать в ТЦК не собираюсь, резерв+ даже не качал. Как и писал ранее - употребляю вечернюю пиццу. Админпротоколы и штрафы буду оспаривать. Что еще?
оспаривать в суде? рили? забавно будет осенью почитать ваши вопли-сопли)))
який наївний у нас народ. вірить в якісь "самі гуманні суди в мірє" ))
Так а там оспорить легко. Суды будут завалены сотнями тысяч исков. Годы будут идти, туда сюда зависнет этот недоштраф. Не парьтесь