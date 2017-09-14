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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 28 чер, 2024 00:03
Бетон написав:
Ни одна из установок на 55 мВт, 96 штук, которые передали США, не установлена. Минэнерго отказывается финансировать монтаж
Ссылку можно?
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Додано: П'ят 28 чер, 2024 00:20
sergey_stasyuk555 написав:
процедура трохи інша - тцк виписує штраф, а потім ухилянт годами пробує доказать шо не дурак.
а за неоплачений штраф - виконавча, арешт рахунків та майна і все таке...
Із всього вірно лише те, що процедура трохи інша - скарга на постанову розглядається у строк 10 днів. Підстави як мінімум дві - примітка до статей 210 КУпАП та неповідомлення про час/дату/місце розгляду адмінсрави, що передбачено тим самим КУпАП.
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Додано: П'ят 28 чер, 2024 00:24
Бетон написав:
Ни одна из установок на 55 мВт, 96 штук, которые передали США, не установлена. Минэнерго отказывается финансировать монтаж
вірно роблять. набуй нам установка на 55мВт, хоч 1 хоч 96
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