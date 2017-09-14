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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8844884588468847
Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 00:03

  Бетон написав:Ни одна из установок на 55 мВт, 96 штук, которые передали США, не установлена. Минэнерго отказывается финансировать монтаж

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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 00:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sergey_stasyuk555 написав:процедура трохи інша - тцк виписує штраф, а потім ухилянт годами пробує доказать шо не дурак.
а за неоплачений штраф - виконавча, арешт рахунків та майна і все таке...

Із всього вірно лише те, що процедура трохи інша - скарга на постанову розглядається у строк 10 днів. Підстави як мінімум дві - примітка до статей 210 КУпАП та неповідомлення про час/дату/місце розгляду адмінсрави, що передбачено тим самим КУпАП.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 00:24

  Бетон написав:Ни одна из установок на 55 мВт, 96 штук, которые передали США, не установлена. Минэнерго отказывается финансировать монтаж


вірно роблять. набуй нам установка на 55мВт, хоч 1 хоч 96 :mrgreen:
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