dimo_0n написав:Конечно не увидят. Вопрос же в том, что попадать в ТЦК не собираюсь, резерв+ даже не качал. Как и писал ранее - употребляю вечернюю пиццу. Админпротоколы и штрафы буду оспаривать. Что еще?
оспаривать в суде? рили? забавно будет осенью почитать ваши вопли-сопли)))
який наївний у нас народ. вірить в якісь "самі гуманні суди в мірє" ))
dimo_0n написав:Конечно не увидят. Вопрос же в том, что попадать в ТЦК не собираюсь, резерв+ даже не качал. Как и писал ранее - употребляю вечернюю пиццу. Админпротоколы и штрафы буду оспаривать. Что еще?
оспаривать в суде? рили? забавно будет осенью почитать ваши вопли-сопли)))
який наївний у нас народ. вірить в якісь "самі гуманні суди в мірє" ))
Так а там оспорить легко. Суды будут завалены сотнями тысяч исков. Годы будут идти, туда сюда зависнет этот недоштраф. Не парьтесь
sergey_stasyuk555 написав:процедура трохи інша - тцк виписує штраф, а потім ухилянт годами пробує доказать шо не дурак. а за неоплачений штраф - виконавча, арешт рахунків та майна і все таке...
Із всього вірно лише те, що процедура трохи інша - скарга на постанову розглядається у строк 10 днів. Підстави як мінімум дві - примітка до статей 210 КУпАП та неповідомлення про час/дату/місце розгляду адмінсрави, що передбачено тим самим КУпАП.