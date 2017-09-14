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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8844884588468847>
Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 23:04

  Прохожий написав:
  dimo_0n написав:Конечно не увидят. Вопрос же в том, что попадать в ТЦК не собираюсь, резерв+ даже не качал. Как и писал ранее - употребляю вечернюю пиццу. Админпротоколы и штрафы буду оспаривать. Что еще?

оспаривать в суде? рили?
забавно будет осенью почитать ваши вопли-сопли)))

який наївний у нас народ.
вірить в якісь "самі гуманні суди в мірє" ))
sergey_stasyuk555
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 23:38

vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 23:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Ни одна из установок на 55 мВт, 96 штук, которые передали США, не установлена. Минэнерго отказывается финансировать монтаж
Бетон
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 23:41

  sergey_stasyuk555 написав:
  Прохожий написав:
  dimo_0n написав:Конечно не увидят. Вопрос же в том, что попадать в ТЦК не собираюсь, резерв+ даже не качал. Как и писал ранее - употребляю вечернюю пиццу. Админпротоколы и штрафы буду оспаривать. Что еще?

оспаривать в суде? рили?
забавно будет осенью почитать ваши вопли-сопли)))

який наївний у нас народ.
вірить в якісь "самі гуманні суди в мірє" ))

Так а там оспорить легко. Суды будут завалены сотнями тысяч исков. Годы будут идти, туда сюда зависнет этот недоштраф. Не парьтесь
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 00:03

  Бетон написав:
  sergey_stasyuk555 написав:який наївний у нас народ.
вірить в якісь "самі гуманні суди в мірє" ))

Так а там оспорить легко. Суды будут завалены сотнями тысяч исков. Годы будут идти, туда сюда зависнет этот недоштраф. Не парьтесь

процедура трохи інша - тцк виписує штраф, а потім ухилянт годами пробує доказать шо не дурак.
а за неоплачений штраф - виконавча, арешт рахунків та майна і все таке...
sergey_stasyuk555
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 00:03

  Бетон написав:Ни одна из установок на 55 мВт, 96 штук, которые передали США, не установлена. Минэнерго отказывается финансировать монтаж

Ссылку можно?
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 00:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sergey_stasyuk555 написав:процедура трохи інша - тцк виписує штраф, а потім ухилянт годами пробує доказать шо не дурак.
а за неоплачений штраф - виконавча, арешт рахунків та майна і все таке...

Із всього вірно лише те, що процедура трохи інша - скарга на постанову розглядається у строк 10 днів. Підстави як мінімум дві - примітка до статей 210 КУпАП та неповідомлення про час/дату/місце розгляду адмінсрави, що передбачено тим самим КУпАП.
dimo_0n
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 00:24

  Бетон написав:Ни одна из установок на 55 мВт, 96 штук, которые передали США, не установлена. Минэнерго отказывается финансировать монтаж


вірно роблять. набуй нам установка на 55мВт, хоч 1 хоч 96 :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 01:15

  sergey_stasyuk555 написав:
  Бетон написав:
  sergey_stasyuk555 написав:який наївний у нас народ.
вірить в якісь "самі гуманні суди в мірє" ))

Так а там оспорить легко. Суды будут завалены сотнями тысяч исков. Годы будут идти, туда сюда зависнет этот недоштраф. Не парьтесь

процедура трохи інша - тцк виписує штраф, а потім ухилянт годами пробує доказать шо не дурак.
а за неоплачений штраф - виконавча, арешт рахунків та майна і все таке...

ти теж з тих, "шоп бьіло как за парєбріком"?
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 01:17

  ЛАД написав:
  Бетон написав:Ни одна из установок на 55 мВт, 96 штук, которые передали США, не установлена. Минэнерго отказывается финансировать монтаж

Ссылку можно?

USAID каже, що нахрюк, одна була таки
flyman
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