Успіх написав:Ого які розцінки))Letusrock написав:Хотаб знову пливе у хмарах ігноруючи нашу реальність.
Я вам розкажу чому бусики не припиняться навіть якщо навч.центри будуть вічно переповнені:
- зараз мінімальна такса щоб недоїхати до тцк 1-2тис у.о., причому через 30 хв тебе може схопити вже інший "конкуруючий" бус)
- з ТЦК щоб витягнути, якщо ти вже все підписав, ціна від 5тис у.о. - причому ти будеш рахуватись вже як в розшуку після повістки на відправку і прямо завтра до тебе може ломитись додому поліція
При таких розкладах і сумах доїння коштів з цивільних, хто при здорову глузді припинить це?
P.S. Можна звісно в чергове запхати голову в пісок і написати у відповідь якусь дурницю
А ще не так давно... в перший рік повномасштабної, можна було за 2-3куя зробити догляд за котом, чи кицею
Ну і як тут можна говорити про перемовини і припинення вогню, чи взагалі про кінець війни, якщо це перейшло в "золоту лихоманку"?!
Я тоже уже писал про то что бусификация, ровно как и закрытые границы, не имеют ничего общего с наполняемостью армии и являются просто глобальным бизнес проектом по "обилечиванию". Ну типа как экологи что стояли вдоль трассы в 90х, помните таких?