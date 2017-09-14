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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8844884588468847
Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 01:26

  Успіх написав:
  Letusrock написав:Хотаб знову пливе у хмарах ігноруючи нашу реальність.
Я вам розкажу чому бусики не припиняться навіть якщо навч.центри будуть вічно переповнені:
- зараз мінімальна такса щоб недоїхати до тцк 1-2тис у.о., причому через 30 хв тебе може схопити вже інший "конкуруючий" бус)
- з ТЦК щоб витягнути, якщо ти вже все підписав, ціна від 5тис у.о. - причому ти будеш рахуватись вже як в розшуку після повістки на відправку і прямо завтра до тебе може ломитись додому поліція

При таких розкладах і сумах доїння коштів з цивільних, хто при здорову глузді припинить це?
P.S. Можна звісно в чергове запхати голову в пісок і написати у відповідь якусь дурницю
Ого які розцінки))

А ще не так давно... в перший рік повномасштабної, можна було за 2-3куя зробити догляд за котом, чи кицею :D

Ну і як тут можна говорити про перемовини і припинення вогню, чи взагалі про кінець війни, якщо це перейшло в "золоту лихоманку"?! :shock:


Я тоже уже писал про то что бусификация, ровно как и закрытые границы, не имеют ничего общего с наполняемостью армии и являются просто глобальным бизнес проектом по "обилечиванию". Ну типа как экологи что стояли вдоль трассы в 90х, помните таких?
katso
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 01:55

  ЛАД написав:
  Бетон написав:Ни одна из установок на 55 мВт, 96 штук, которые передали США, не установлена. Минэнерго отказывается финансировать монтаж

Ссылку можно?

Олег Попенко, голова Спілки споживачів комунальних послуг, зауважив, що агенція USAID передала Україні 96 когенераційних установок на 55 МВт для 32 міст та трьох університетів, однак тільки одна з них була встановлена в Житомирі

Про це він розповів у етері Еспресо.
"Дай Боже, щоб наша влада на всіх рівнях, на місцевому, державному, також на рівнях державних та напівдержавних підприємств хоча б під'єднала ті потужності, які ми вже маємо. Маю на увазі установки, які нам передала агенція USAID, а це 96 установок. А ще те, що нам передали окремо наші американські партери для Енергоатому – установка на 28 МВт. Можливо, це буде інсайдом, я хочу сказати, що практично всі установки, які нам передала агенція USAID, це 96 установок на 55 МВт для 32 міст та трьох університетів, то з них практично ні одна не встановлена. Наскільки я знаю, встановили тільки в Житомирі", - зазначив Олег Попенко.
За його словами, те, що нам передають американські партнери USAID, Міненерго відмовляється фінансувати.
"Так відбулося з однією з ТЕЦ, коли вони подали заявку, розробили документи, повністю весь пакет на встановлення газопоршневої установки на 50 МВт, а міністерство сказало, що не дасть під це гроші. Така сама ситуація на місцевому рівні, коли у місцевої влади не вистачає грошей, розуму, людей, Бог його знає, що їм там не вистачає, але жодна з тих установок, окрім Житомира, не була встановлена. І сама знаменита на 28 МВт газопоршнева установка, яку подарували Енергоатому, яка півтора року вже перебуває в Україні, але ми не можемо досі під'єднати її до мереж. Вже і Галущенко (міністр енергетики України, - ред.) звітував на засіданні комітету Верховної Ради, що вона встановлена, але, як з'ясувалося, ні", - підкреслив голова Спілки споживачів комунальних послуг.
https://espreso.tv/ekonomika-tilki-odna ... ikh-poslug

А кінцеві споживачі чому відмовляються фінансувати встановлення таких установок ?
Ukrainian
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  #<1 ... 8844884588468847
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