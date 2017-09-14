Letusrock написав:Хотаб знову пливе у хмарах ігноруючи нашу реальність. Я вам розкажу чому бусики не припиняться навіть якщо навч.центри будуть вічно переповнені: - зараз мінімальна такса щоб недоїхати до тцк 1-2тис у.о., причому через 30 хв тебе може схопити вже інший "конкуруючий" бус) - з ТЦК щоб витягнути, якщо ти вже все підписав, ціна від 5тис у.о. - причому ти будеш рахуватись вже як в розшуку після повістки на відправку і прямо завтра до тебе може ломитись додому поліція
При таких розкладах і сумах доїння коштів з цивільних, хто при здорову глузді припинить це? P.S. Можна звісно в чергове запхати голову в пісок і написати у відповідь якусь дурницю
Ого які розцінки))
А ще не так давно... в перший рік повномасштабної, можна було за 2-3куя зробити догляд за котом, чи кицею
Ну і як тут можна говорити про перемовини і припинення вогню, чи взагалі про кінець війни, якщо це перейшло в "золоту лихоманку"?!
Я тоже уже писал про то что бусификация, ровно как и закрытые границы, не имеют ничего общего с наполняемостью армии и являются просто глобальным бизнес проектом по "обилечиванию". Ну типа как экологи что стояли вдоль трассы в 90х, помните таких?
Бетон написав:Ни одна из установок на 55 мВт, 96 штук, которые передали США, не установлена. Минэнерго отказывается финансировать монтаж
Ссылку можно?
Олег Попенко, голова Спілки споживачів комунальних послуг, зауважив, що агенція USAID передала Україні 96 когенераційних установок на 55 МВт для 32 міст та трьох університетів, однак тільки одна з них була встановлена в Житомирі
Про це він розповів у етері Еспресо. "Дай Боже, щоб наша влада на всіх рівнях, на місцевому, державному, також на рівнях державних та напівдержавних підприємств хоча б під'єднала ті потужності, які ми вже маємо. Маю на увазі установки, які нам передала агенція USAID, а це 96 установок. А ще те, що нам передали окремо наші американські партери для Енергоатому – установка на 28 МВт. Можливо, це буде інсайдом, я хочу сказати, що практично всі установки, які нам передала агенція USAID, це 96 установок на 55 МВт для 32 міст та трьох університетів, то з них практично ні одна не встановлена. Наскільки я знаю, встановили тільки в Житомирі", - зазначив Олег Попенко. За його словами, те, що нам передають американські партнери USAID, Міненерго відмовляється фінансувати. "Так відбулося з однією з ТЕЦ, коли вони подали заявку, розробили документи, повністю весь пакет на встановлення газопоршневої установки на 50 МВт, а міністерство сказало, що не дасть під це гроші. Така сама ситуація на місцевому рівні, коли у місцевої влади не вистачає грошей, розуму, людей, Бог його знає, що їм там не вистачає, але жодна з тих установок, окрім Житомира, не була встановлена. І сама знаменита на 28 МВт газопоршнева установка, яку подарували Енергоатому, яка півтора року вже перебуває в Україні, але ми не можемо досі під'єднати її до мереж. Вже і Галущенко (міністр енергетики України, - ред.) звітував на засіданні комітету Верховної Ради, що вона встановлена, але, як з'ясувалося, ні", - підкреслив голова Спілки споживачів комунальних послуг. https://espreso.tv/ekonomika-tilki-odna ... ikh-poslug
А кінцеві споживачі чому відмовляються фінансувати встановлення таких установок ?
Российская армия теряет на поле боя всех, кого рекрутирует, и даже больше — по крайней мере именно так обстояли дела в мае, когда она вторглась в Харьковскую область и была остановлена с помощью полученного Украиной американского оружия и вездесущих украинских дронов.
Прошедший месяц оказался особенно кровавым: в среднем российская армия теряла убитыми и ранеными более 1000 человек каждый день — такими данными с The New York Times поделились разведки США, Великобритании и других западных стран.
Британская разведка считает май самым кровавым за все 27 месяцев войны, полагая, что потери составляли, в среднем, около 1200 человек в день. Таким образом, за май армия могла лишиться 31–37 тысяч бойцов.
При этом, по словам американских чиновников, Россия продолжает пополнять ее на 25–30 тысяч человек в месяц. Это позволяет командованию продолжать бросать солдат в смертельные мясные штурмы, не заботясь о сохранении численности пытающейся оккупировать Украину войсковой группировки.
Подобная тактика более-менее сработала дважды — при взятии Бахмута и Авдеевки. Правда, для их захвата приходилось бросать вагнеровцев, заключенных и простых солдат в мясорубку очень долго: битва за Бахмут длилась около года, Авдеевку штурмовали четыре месяца. После ввода войск в Харьковскую область 10 мая 2024 г. поначалу казалось, что результат будет достигнут быстрее: в ходе постоянных атак на Волчанск российским частям в первые же дни удалось занять часть города. Но затем наступление заглохло. По словам украинских и американских военных, этой весной тактика мясных штурмов дает заметно меньший результат.
При этом велись они не только на северо-востоке, но и на востоке Украины. Однако массовое применение дронов, кассетных боеприпасов и переход ВСУ к обороне, в том числе с минированием подходов и использованием фортификационных сооружений, фактически приравнивает нахождение наступающих солдат на открытой территории к самоубийству. А их еще к тому же стали часто посылать в атаку не на бронетехнике, а на мотоциклах, квадроциклах, открытых машинах типа «багги». По подсчетам аналитика открытых данных Эндрю Перпетуа, в общей сложности в мае было уничтожено, повреждено и брошено солдатами 182 таких транспортных средства. Если в феврале россияне потеряли в боях пять мотоциклов, в марте — один, в апреле — 13, то в мае — 56, отмечает Forbes.
«Президент Путин и Москва очень старались добиться больших успехов, прорваться через линию фронта этой весной, — сказал в интервью NYT генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. — Они пытались и потерпели неудачу. Они добились очень маленьких успехов и платят за это очень высокую цену».
По масштабам потерь май может приближаться к войне в Афганистане: тогда за 10 лет военных действий погибло немногим более 15 000 советских военнослужащих. В ходе украинской войны афганскую уже превзошла битва за Авдеевку, в которой российская армия потеряла около 16-17 тысяч человек убитыми. https://www.nytimes.com/2024/06/27/us/p ... e-war.html
sergey_stasyuk555 написав:процедура трохи інша - тцк виписує штраф, а потім ухилянт годами пробує доказать шо не дурак. а за неоплачений штраф - виконавча, арешт рахунків та майна і все таке...
Із всього вірно лише те, що процедура трохи інша - скарга на постанову розглядається у строк 10 днів. Підстави як мінімум дві - примітка до статей 210 КУпАП та неповідомлення про час/дату/місце розгляду адмінсрави, що передбачено тим самим КУпАП.
По-перше,це поки теорія,тому постанов ще немає як і штрафів, по-друге, немає ще практики щодо масових постанов так і їх оскаржень, по-третє,жоден юрист не дасть 100% гарантії щодо успіху в будь-який судовій справі, і накінець в ютуб тік-ток адвокат не викласть відео де буде заперечувати щодо можливості заробітку. Ваша думка авжеж може бути іншою.