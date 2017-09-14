Ссылку можно?
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Додано: П'ят 28 чер, 2024 00:03
Додано: П'ят 28 чер, 2024 00:20
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Із всього вірно лише те, що процедура трохи інша - скарга на постанову розглядається у строк 10 днів. Підстави як мінімум дві - примітка до статей 210 КУпАП та неповідомлення про час/дату/місце розгляду адмінсрави, що передбачено тим самим КУпАП.
Додано: П'ят 28 чер, 2024 01:15
ти теж з тих, "шоп бьіло как за парєбріком"?
Додано: П'ят 28 чер, 2024 01:17
Додано: П'ят 28 чер, 2024 01:55
Олег Попенко, голова Спілки споживачів комунальних послуг, зауважив, що агенція USAID передала Україні 96 когенераційних установок на 55 МВт для 32 міст та трьох університетів, однак тільки одна з них була встановлена в Житомирі
Про це він розповів у етері Еспресо.
"Дай Боже, щоб наша влада на всіх рівнях, на місцевому, державному, також на рівнях державних та напівдержавних підприємств хоча б під'єднала ті потужності, які ми вже маємо. Маю на увазі установки, які нам передала агенція USAID, а це 96 установок. А ще те, що нам передали окремо наші американські партери для Енергоатому – установка на 28 МВт. Можливо, це буде інсайдом, я хочу сказати, що практично всі установки, які нам передала агенція USAID, це 96 установок на 55 МВт для 32 міст та трьох університетів, то з них практично ні одна не встановлена. Наскільки я знаю, встановили тільки в Житомирі", - зазначив Олег Попенко.
За його словами, те, що нам передають американські партнери USAID, Міненерго відмовляється фінансувати.
"Так відбулося з однією з ТЕЦ, коли вони подали заявку, розробили документи, повністю весь пакет на встановлення газопоршневої установки на 50 МВт, а міністерство сказало, що не дасть під це гроші. Така сама ситуація на місцевому рівні, коли у місцевої влади не вистачає грошей, розуму, людей, Бог його знає, що їм там не вистачає, але жодна з тих установок, окрім Житомира, не була встановлена. І сама знаменита на 28 МВт газопоршнева установка, яку подарували Енергоатому, яка півтора року вже перебуває в Україні, але ми не можемо досі під'єднати її до мереж. Вже і Галущенко (міністр енергетики України, - ред.) звітував на засіданні комітету Верховної Ради, що вона встановлена, але, як з'ясувалося, ні", - підкреслив голова Спілки споживачів комунальних послуг.
А кінцеві споживачі чому відмовляються фінансувати встановлення таких установок ?
Додано: П'ят 28 чер, 2024 02:44
Российская армия теряет на поле боя всех, кого рекрутирует, и даже больше — по крайней мере именно так обстояли дела в мае, когда она вторглась в Харьковскую область и была остановлена с помощью полученного Украиной американского оружия и вездесущих украинских дронов.
Прошедший месяц оказался особенно кровавым: в среднем российская армия теряла убитыми и ранеными более 1000 человек каждый день — такими данными с The New York Times поделились разведки США, Великобритании и других западных стран.
Британская разведка считает май самым кровавым за все 27 месяцев войны, полагая, что потери составляли, в среднем, около 1200 человек в день. Таким образом, за май армия могла лишиться 31–37 тысяч бойцов.
При этом, по словам американских чиновников, Россия продолжает пополнять ее на 25–30 тысяч человек в месяц. Это позволяет командованию продолжать бросать солдат в смертельные мясные штурмы, не заботясь о сохранении численности пытающейся оккупировать Украину войсковой группировки.
Подобная тактика более-менее сработала дважды — при взятии Бахмута и Авдеевки. Правда, для их захвата приходилось бросать вагнеровцев, заключенных и простых солдат в мясорубку очень долго: битва за Бахмут длилась около года, Авдеевку штурмовали четыре месяца. После ввода войск в Харьковскую область 10 мая 2024 г. поначалу казалось, что результат будет достигнут быстрее: в ходе постоянных атак на Волчанск российским частям в первые же дни удалось занять часть города. Но затем наступление заглохло. По словам украинских и американских военных, этой весной тактика мясных штурмов дает заметно меньший результат.
При этом велись они не только на северо-востоке, но и на востоке Украины. Однако массовое применение дронов, кассетных боеприпасов и переход ВСУ к обороне, в том числе с минированием подходов и использованием фортификационных сооружений, фактически приравнивает нахождение наступающих солдат на открытой территории к самоубийству. А их еще к тому же стали часто посылать в атаку не на бронетехнике, а на мотоциклах, квадроциклах, открытых машинах типа «багги». По подсчетам аналитика открытых данных Эндрю Перпетуа, в общей сложности в мае было уничтожено, повреждено и брошено солдатами 182 таких транспортных средства. Если в феврале россияне потеряли в боях пять мотоциклов, в марте — один, в апреле — 13, то в мае — 56, отмечает Forbes.
«Президент Путин и Москва очень старались добиться больших успехов, прорваться через линию фронта этой весной, — сказал в интервью NYT генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. — Они пытались и потерпели неудачу. Они добились очень маленьких успехов и платят за это очень высокую цену».
По масштабам потерь май может приближаться к войне в Афганистане: тогда за 10 лет военных действий погибло немногим более 15 000 советских военнослужащих. В ходе украинской войны афганскую уже превзошла битва за Авдеевку, в которой российская армия потеряла около 16-17 тысяч человек убитыми.
Додано: П'ят 28 чер, 2024 06:27
Яких посад тобі ще не вистачає?!!
На Філіппінах ранок був,і ти як старий мисливець все розрахував і о першій ночі по Києву вийшов на полювання брати їх тепленькими?
Руки , руки з під ковдри!!! Тримай їх в полі зору!!!
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 28 чер, 2024 07:30, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 28 чер, 2024 06:50
По-перше,це поки теорія,тому постанов ще немає як і штрафів, по-друге, немає ще практики щодо масових постанов так і їх оскаржень, по-третє,жоден юрист не дасть 100% гарантії щодо успіху в будь-який судовій справі, і накінець в ютуб тік-ток адвокат не викласть відео де буде заперечувати щодо можливості заробітку. Ваша думка авжеж може бути іншою.
Додано: П'ят 28 чер, 2024 08:03
ЧЕТВЕР 30 ТРАВНЯ 2024
Ініціатива Чехії дозволить Україні вже до кінця року отримати майже мільйон снарядів для артилерії.
Про це на спільній пресконференції з головою Міноборони Чехії Яною Черноховою заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".
27.06.24
ЗСУ отримали від Чехії 50 тис. боєприпасів. Загалом цього року країна передасть українським військовим до 500 тис. снарядів.
Про це повідомила чеський міністр оборони Яна Чернохова, пише Ceske Noviny.
Травень - майже 1 млн.
Червень - до 500 тис.
В реалі - ?
А починалось і овсі - березень.
вже знайшла, закуплені, можуть доставлені протягом кількох тижнів:
11.03.24
Президент Чехії Петр Павел заявив, що закуплені для України 800 тисяч артилерійських снарядів можуть бути доставлені до України протягом кількох тижнів.
В реалі ж доводять ці снаряди до придатного стану. Довго і дорого.
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Журналісти:
*Журналісти видання пишуть, що таким чином колишній генерал НАТО зробив те, чого не міг зробити весь Євросоюз, країни якого так і не змогли передати Україні за рік навіть і половини від обіцяних мільйона снарядів.*
І що ці журналісти сказали б тепер?
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