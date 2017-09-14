Додано: П'ят 28 чер, 2024 09:12

Hotab написав: Летусрок, пруфи отих розцінок будуть якісь? Чи це закарпатські нахрюки? Летусрок, пруфи отих розцінок будуть якісь? Чи це закарпатські нахрюки?

Питання поставлене таким чином що можна припустити:а) Хотаб вважає що розцінки більшіб) Хотаб вважає що розцінки меншів) Хотаб вважає що в ТЦК неіснує хабарів і за гроші ніхто не відкупляєтьсяг) Хотаб (як і Песікот) просто заберечує абсолютно все, що написане Letusrockomпруфів з печатками МО звісно що нема і бути неможе. Але якщо ви живете в соціумі а не в підземній капсулі в уральських горах, то інформація є доступною. Я знаю багато людей, серед них і ті хто воює, і навіть ті хтось загинув, але так само й таких хто відкупився, ховається, втік з ТЦК, став "інвалідом", переплив Тису, пішов в СЗЧ і т.д.Навіть якщо пан тільки вчора повернувся з Африки, то тільки по інфо від правоохоронців (про зловлених біля Тиси і оплату від 8 до 12тис у.о. за перетин кордону) можна приблизно оцінити, за скільки відпустять з буса а за скільки перед відправкою на полігон.До перших чуток про новий закон (грудень 2023 якщо непомиляюсь) можна було зробити третю групу за оріентовно 3,5 куо і 3-6 місяців часу. Зараз коло надавачів таких послуг звузилось і ціна виросла майже в два рази. так само по іншим позиціям.Ще по перетину: в 2024 ризики значно зросли і ціни теж, а ще в 2023 можна було перейти відносно безпроблемно на 3-5тис (головною проблемою було вийти на потрібних людей, щоб не опинитись без грошей в руках прикордонників)