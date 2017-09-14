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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 28 чер, 2024 08:42
🔱 День Конституції України.
Україна завжди підтверджує свою вірність основним принципам правової держави, гуманізму та справедливості. Цей день нагадує нам про важливість наших конституційних прав та обов'язків, про потребу в мирі, єдності.
Наша Конституція залишається непорушною основою суспільства: забезпечує кожному громадянинові право на свободу, гідність та безпеку.
Зі святом! Слава Україні! 🇺🇦
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С детства удивляет это лицемерие. Сюр какой-то
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Додано: П'ят 28 чер, 2024 08:44
Україна не виграє цю війну, у них закінчуються люди, — Трамп на дебатах з Байденом
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Додано: П'ят 28 чер, 2024 08:53
airmax78 написав:
Що тут сталося? Чому такий песимізм панує? Ви ж пам'ятаєте, що найтемніша ніч перед світанком. Правда найтемніша ніч все ще попереду, але ж і світанок не так далеко. Згадайте як у лютому 2015 хтось втирав в тем'ячко попіл та комлав про ОШ та ЯЗ, а хтось купував РТ па1300 чи щось таке за метр на високих поверхах. Зараз те саме буде.
От читаю такі дописи закордонних ухилянтів і...
Якщо не допоможе закон таких ухилянтів приструнити(конфіскація майна і т.п.), то наступний закон має бути про відстріл таких "сраковумних/хитродупих"!
Що скажете, Бобюа?
п.с.
Ну вдалось тобі виїхати закордон - ну сиди вже там тихо і не відсвічуй в теплик форуму!!!
Та ж ні, мусить ще й тут поумнічати, помозолити очі тим, які вже 28 місяців мають обмеження свободи і ризикують своїм життям/здоров'ям!!!
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Додано: П'ят 28 чер, 2024 08:55
Успіх написав: airmax78 написав:
Що тут сталося? Чому такий песимізм панує? Ви ж пам'ятаєте, що найтемніша ніч перед світанком. Правда найтемніша ніч все ще попереду, але ж і світанок не так далеко. Згадайте як у лютому 2015 хтось втирав в тем'ячко попіл та комлав про ОШ та ЯЗ, а хтось купував РТ па1300 чи щось таке за метр на високих поверхах. Зараз те саме буде.
От читаю такі дописи закордонних ухилянтів і...
Якщо не допоможе закон таких ухилянтів приструнити(конфіскація майна і т.п.), то наступний закон має бути про відстріл таких "сраковумних/хитродупих"!
Що скажете, Бобюа?
п.с.
Ну вдалось тобі виїхати закордон - ну сиди вже там тихо і не відсвічуй в теплик форуму!!!
Та ж ні, мусить ще й тут поумнічати, помозолити очі тим, які вже 28 місяців мають обмеження свободи і ризикують своїм життям/здоров'ям!!!
іди копай, бачу що мудрості не добавилося, хоча Маркс казав, що з мавпи зробила праця сапієнса
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Додано: П'ят 28 чер, 2024 09:02
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в П'ят 28 чер, 2024 09:10, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 28 чер, 2024 09:07
Бетон написав:
Україна не виграє цю війну, у них закінчуються люди, — Трамп на дебатах з Байденом
Яке нах закінчуються люди?
Тут он тільки на цьому форумі можна назбирати на арт-батарею!
Закінчуються вони...
Це в мене скоро терпець закінчиться!
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Додано: П'ят 28 чер, 2024 09:12
«Ти – лох і лузер». Розповідаємо, про що ще говорили кандидати в президенти США Трамп і Байден і як реагують ЗМІ
Джо Байден і Дональд Трамп – найстарші кандидати в президенти США в історії. Ведучі дебатів спитали в них, чи може їхній вік стати їм на заваді. Обидва відкинули ці звинувачення.
Байден нагадав, що Трамп – офіційно засуджений злочинець і має моральні стандарти як у «кота з провулку», адже той мав сексуальний зв’язок із порнозіркою у той час, коли його дружина була вагітна. Трамп заперечив секс зі Стормі Деніелс і сказав, що його засудили, бо він – політичний опонент Байдена.
Чинний президент також пригадав випадок, коли Трамп назвав ветеранів «зграєю лохів і лузерів». Байден сказав, що його син був рік в Іраку, і звернувся до Трампа: «Мій син – не лох і лузер. Ти – лох і лузер». Трамп заперечив, що говорив це. Утім, Джерела багатьох видань підтверджують, що він справді використав лайливі слова щодо ветеранів.
Видання The Washington Post зазначає, що виступ Трампа був «сповнений його звичайних перебільшень і брехні, зокрема щодо злочинності та імміграції». Утім, перші реакції аналітиків показують, що Байден зазнав поразки в цих дебатах, бо він, зокрема, часом плутався у відповідях. У його команді пояснили це застудою.
У CNN зазначають, що виступ Байдена «безсумнівно» призведе до ще більшої суперечки серед членів Демократичної партії. Видання NYT також вказує, що його виступ «відновив дискусію про те, чи варто йому взагалі бути кандидатом».
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Додано: П'ят 28 чер, 2024 09:12
Hotab написав:
Летусрок, пруфи отих розцінок будуть якісь? Чи це закарпатські нахрюки?
Питання поставлене таким чином що можна припустити:
а) Хотаб вважає що розцінки більші
б) Хотаб вважає що розцінки менші
в) Хотаб вважає що в ТЦК неіснує хабарів і за гроші ніхто не відкупляється
г) Хотаб (як і Песікот) просто заберечує абсолютно все, що написане Letusrockom
пруфів з печатками МО звісно що нема і бути неможе. Але якщо ви живете в соціумі а не в підземній капсулі в уральських горах, то інформація є доступною. Я знаю багато людей, серед них і ті хто воює, і навіть ті хтось загинув, але так само й таких хто відкупився, ховається, втік з ТЦК, став "інвалідом", переплив Тису, пішов в СЗЧ і т.д.
Навіть якщо пан тільки вчора повернувся з Африки, то тільки по інфо від правоохоронців (про зловлених біля Тиси і оплату від 8 до 12тис у.о. за перетин кордону) можна приблизно оцінити, за скільки відпустять з буса а за скільки перед відправкою на полігон.
До перших чуток про новий закон (грудень 2023 якщо непомиляюсь) можна було зробити третю групу за оріентовно 3,5 куо і 3-6 місяців часу. Зараз коло надавачів таких послуг звузилось і ціна виросла майже в два рази. так само по іншим позиціям.
Ще по перетину: в 2024 ризики значно зросли і ціни теж, а ще в 2023 можна було перейти відносно безпроблемно на 3-5тис (головною проблемою було вийти на потрібних людей, щоб не опинитись без грошей в руках прикордонників)
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Додано: П'ят 28 чер, 2024 09:21
flyman написав:
іди копай
Йди качечку надувай
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