Faceless написав: «Ти – лох і лузер». Розповідаємо, про що ще говорили кандидати в президенти США Трамп і Байден і як реагують ЗМІ
Джо Байден і Дональд Трамп – найстарші кандидати в президенти США в історії. Ведучі дебатів спитали в них, чи може їхній вік стати їм на заваді. Обидва відкинули ці звинувачення.
Байден нагадав, що Трамп – офіційно засуджений злочинець і має моральні стандарти як у «кота з провулку», адже той мав сексуальний зв’язок із порнозіркою у той час, коли його дружина була вагітна. Трамп заперечив секс зі Стормі Деніелс і сказав, що його засудили, бо він – політичний опонент Байдена.
Чинний президент також пригадав випадок, коли Трамп назвав ветеранів «зграєю лохів і лузерів». Байден сказав, що його син був рік в Іраку, і звернувся до Трампа: «Мій син – не лох і лузер. Ти – лох і лузер». Трамп заперечив, що говорив це. Утім, Джерела багатьох видань підтверджують, що він справді використав лайливі слова щодо ветеранів.
Видання The Washington Post зазначає, що виступ Трампа був «сповнений його звичайних перебільшень і брехні, зокрема щодо злочинності та імміграції». Утім, перші реакції аналітиків показують, що Байден зазнав поразки в цих дебатах, бо він, зокрема, часом плутався у відповідях. У його команді пояснили це застудою.
У CNN зазначають, що виступ Байдена «безсумнівно» призведе до ще більшої суперечки серед членів Демократичної партії. Видання NYT також вказує, що його виступ «відновив дискусію про те, чи варто йому взагалі бути кандидатом».
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Думаю президентом США стане не Трамп, та не Байден.
dimo_0n написав:Ну та якщо все пустять по пи*де, то за що саме їде війна? За свободу? За правову державу? Ну так в нас є купап, закон про моб...
Ні, воно звісно можно гриву опустити та жити, як раб. Ничого не відстоювати... Тоді в мене питання - що саме зміне те, що рашка захвате нас? Будут так само стригти як гусаків... Тільки зараз стрижуть наши, а будут сусіди... Зараз пакують в буси та везуть на схід, а будут пакувати в буси та везти на захід? А Успіх буде сидіти у окопі не під Херсоном, а під Ужгородом? То яка різниця для гречкосіїв-Успіхів в якій бус сідати?
Під яки гасла їде загін гречкосіїв? Що нам треба відстоювати націю, державу? А яка нація, яка держава, коли права громодян пускають по потилиці, а нація поділена на сорти? Що ми відстоюємо у війні? Клаптики землі? Так ії не зріжуть, вона залишиться... Лише флаг змінеться на дверях біля держорганів. За що воюємо?
ЖАБА , ти до чого закликаєш ?
Ти не пішов у ТЦК , ухиляєшся тай ще пропонуєш під флаг іншої держави ???
Hotab написав:Летусрок, пруфи отих розцінок будуть якісь? Чи це закарпатські нахрюки?
Питання поставлене таким чином що можна припустити: а) Хотаб вважає що розцінки більші б) Хотаб вважає що розцінки менші в) Хотаб вважає що в ТЦК неіснує хабарів і за гроші ніхто не відкупляється г) Хотаб (як і Песікот) просто заберечує абсолютно все, що написане Letusrockom
пруфів з печатками МО звісно що нема і бути неможе. Але якщо ви живете в соціумі а не в підземній капсулі в уральських горах, то інформація є доступною. Я знаю багато людей, серед них і ті хто воює, і навіть ті хтось загинув, але так само й таких хто відкупився, ховається, втік з ТЦК, став "інвалідом", переплив Тису, пішов в СЗЧ і т.д. Навіть якщо пан тільки вчора повернувся з Африки, то тільки по інфо від правоохоронців (про зловлених біля Тиси і оплату від 8 до 12тис у.о. за перетин кордону) можна приблизно оцінити, за скільки відпустять з буса а за скільки перед відправкою на полігон. До перших чуток про новий закон (грудень 2023 якщо непомиляюсь) можна було зробити третю групу за оріентовно 3,5 куо і 3-6 місяців часу. Зараз коло надавачів таких послуг звузилось і ціна виросла майже в два рази. так само по іншим позиціям. Ще по перетину: в 2024 ризики значно зросли і ціни теж, а ще в 2023 можна було перейти відносно безпроблемно на 3-5тис (головною проблемою було вийти на потрібних людей, щоб не опинитись без грошей в руках прикордонників)
Оці всі твої розмови ні про що . Брехня на перебільшенні , та перебільшення на брехні . Сам писав що краще поїхав за кордон . Не поїхав , бо нема можливості . У тебе - мешканця Закарпаття . А тут розповідааєш що майже усі дають гроші і їдуть .