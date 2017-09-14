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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8846884788488849>
Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 09:49

  dimo_0n написав:Ну та якщо все пустять по пи*де, то за що саме їде війна? За свободу? За правову державу? Ну так в нас є купап, закон про моб...

Ні, воно звісно можно гриву опустити та жити, як раб. Ничого не відстоювати... Тоді в мене питання - що саме зміне те, що рашка захвате нас? Будут так само стригти як гусаків... Тільки зараз стрижуть наши, а будут сусіди... Зараз пакують в буси та везуть на схід, а будут пакувати в буси та везти на захід? А Успіх буде сидіти у окопі не під Херсоном, а під Ужгородом? То яка різниця для гречкосіїв-Успіхів в якій бус сідати?

Під яки гасла їде загін гречкосіїв? Що нам треба відстоювати націю, державу? А яка нація, яка держава, коли права громодян пускають по потилиці, а нація поділена на сорти? Що ми відстоюємо у війні? Клаптики землі? Так ії не зріжуть, вона залишиться... Лише флаг змінеться на дверях біля держорганів. За що воюємо?



ЖАБА , ти до чого закликаєш ?

Ти не пішов у ТЦК , ухиляєшся тай ще пропонуєш під флаг іншої держави ???
холява
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 09:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  холява написав:ЖАБА , ти до чого закликаєш ?

Ти не пішов у ТЦК , ухиляєшся тай ще пропонуєш під флаг іншої держави ???

та ладно.... фантазии веснухина ....О как портретист на Трехсвятской картинки рисует...блд
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 09:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  UA написав:Думаю президентом США стане не Трамп, та не Байден.

а хто? я не читав їх законодавство, хіба можна змінити кандитата навіть за місяць до виборів?
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 09:55

  flyman написав:
  ЛАД написав:
  Бетон написав:Ни одна из установок на 55 мВт, 96 штук, которые передали США, не установлена. Минэнерго отказывается финансировать монтаж

Ссылку можно?

USAID каже, що нахрюк, одна була таки

Житомирський канал СК1 зняв цілий сюжет, все показав, будову, результати і мер там гарно "співає" .
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 10:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  whois2010 написав:А ви можете сформулювати за що воюють зараз?

щоб на землі була місцина, де би геть не смерділо русським міром.
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 10:04

  Hotab написав:
  flyman написав:
  ЛАД написав:Ссылку можно?

USAID каже, що нахрюк, одна була таки

Яких посад тобі ще не вистачає?!!



ІТ-фахівці зараз дуже потрібні у бойових бригадах». Бригада «Холодний Яр» відкрила свій перший рекрутинговий центр і розповіла про відкриті вакансії

У Львові запрацював перший офлайн-центр 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр».



https://dev.ua/news/it-fakhivtsi-zaraz- ... p369zwIVlA

После того случая с дроноводами - открывать они могут каки угодно вакансии - пока не будет _гарантий_, что служба будет _только_ по специальности - вряд ли они там особо нарекрутируют кого...
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 10:05

  Letusrock написав:
  Hotab написав:Летусрок, пруфи отих розцінок будуть якісь? Чи це закарпатські нахрюки?

Питання поставлене таким чином що можна припустити:
а) Хотаб вважає що розцінки більші
б) Хотаб вважає що розцінки менші
в) Хотаб вважає що в ТЦК неіснує хабарів і за гроші ніхто не відкупляється
г) Хотаб (як і Песікот) просто заберечує абсолютно все, що написане Letusrockom

пруфів з печатками МО звісно що нема і бути неможе. Але якщо ви живете в соціумі а не в підземній капсулі в уральських горах, то інформація є доступною. Я знаю багато людей, серед них і ті хто воює, і навіть ті хтось загинув, але так само й таких хто відкупився, ховається, втік з ТЦК, став "інвалідом", переплив Тису, пішов в СЗЧ і т.д.
Навіть якщо пан тільки вчора повернувся з Африки, то тільки по інфо від правоохоронців (про зловлених біля Тиси і оплату від 8 до 12тис у.о. за перетин кордону) можна приблизно оцінити, за скільки відпустять з буса а за скільки перед відправкою на полігон.
До перших чуток про новий закон (грудень 2023 якщо непомиляюсь) можна було зробити третю групу за оріентовно 3,5 куо і 3-6 місяців часу. Зараз коло надавачів таких послуг звузилось і ціна виросла майже в два рази. так само по іншим позиціям.
Ще по перетину: в 2024 ризики значно зросли і ціни теж, а ще в 2023 можна було перейти відносно безпроблемно на 3-5тис (головною проблемою було вийти на потрібних людей, щоб не опинитись без грошей в руках прикордонників)


Оці всі твої розмови ні про що .
Брехня на перебільшенні , та перебільшення на брехні .
Сам писав що краще поїхав за кордон .
Не поїхав , бо нема можливості .
У тебе - мешканця Закарпаття .
А тут розповідааєш що майже усі дають гроші і їдуть .

БРЕХЛО .
холява
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 10:05

За крок до перевороту думок©

  whois2010 написав:- за що воюють люди
Продожу тему))
Якщо"за свободу!" - то якого куя я вже 28 місяців не бачу свободи???
28 місяців мені ВЖЕ обмежили свободу і, навіть, не пропонують кінця терміну!!!

Як так?©

Ну як БЛ ЯДЬ так???!
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 10:10

  fler написав:
  Бетон написав:Україна не виграє цю війну, у них закінчуються люди, — Трамп на дебатах з Байденом

А що ж Байден відповів? :wink:

А вообще пофиг :D
Неубедительное выступление Джо Байдена во время дебатов стало поводом для демократов, чтобы задуматься о смене кандидата в президенты США
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 10:10

"Хто ми?" (С) --- пани.

Ст.50
*Начальники й старші за військовим званням військовослужбовці у питаннях служби до підлеглих і молодших звертаються за військовим званням і прізвищем або тільки за званням, додаючи в останньому випадку перед званням слово "пане (пані)". Наприклад: "Солдат Черняк", "Пане (пані) солдат"; "Сержанте Мішин", "Пане (пані) сержанте"; "Лейтенанте Малишенко", "Пане (пані) лейтенанте".*
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/548-14#Text

Успіх, до вас хтось звертався "Пан солдат..."?
І ви як звертаєтесь до комбата?
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