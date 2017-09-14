dimo_0n написав:Ну та якщо все пустять по пи*де, то за що саме їде війна? За свободу? За правову державу? Ну так в нас є купап, закон про моб...
Ні, воно звісно можно гриву опустити та жити, як раб. Ничого не відстоювати... Тоді в мене питання - що саме зміне те, що рашка захвате нас? Будут так само стригти як гусаків... Тільки зараз стрижуть наши, а будут сусіди... Зараз пакують в буси та везуть на схід, а будут пакувати в буси та везти на захід? А Успіх буде сидіти у окопі не під Херсоном, а під Ужгородом? То яка різниця для гречкосіїв-Успіхів в якій бус сідати?
Під яки гасла їде загін гречкосіїв? Що нам треба відстоювати націю, державу? А яка нація, яка держава, коли права громодян пускають по потилиці, а нація поділена на сорти? Що ми відстоюємо у війні? Клаптики землі? Так ії не зріжуть, вона залишиться... Лише флаг змінеться на дверях біля держорганів. За що воюємо?
ЖАБА , ти до чого закликаєш ?
Ти не пішов у ТЦК , ухиляєшся тай ще пропонуєш під флаг іншої держави ???
Hotab написав:Летусрок, пруфи отих розцінок будуть якісь? Чи це закарпатські нахрюки?
Питання поставлене таким чином що можна припустити: а) Хотаб вважає що розцінки більші б) Хотаб вважає що розцінки менші в) Хотаб вважає що в ТЦК неіснує хабарів і за гроші ніхто не відкупляється г) Хотаб (як і Песікот) просто заберечує абсолютно все, що написане Letusrockom
пруфів з печатками МО звісно що нема і бути неможе. Але якщо ви живете в соціумі а не в підземній капсулі в уральських горах, то інформація є доступною. Я знаю багато людей, серед них і ті хто воює, і навіть ті хтось загинув, але так само й таких хто відкупився, ховається, втік з ТЦК, став "інвалідом", переплив Тису, пішов в СЗЧ і т.д. Навіть якщо пан тільки вчора повернувся з Африки, то тільки по інфо від правоохоронців (про зловлених біля Тиси і оплату від 8 до 12тис у.о. за перетин кордону) можна приблизно оцінити, за скільки відпустять з буса а за скільки перед відправкою на полігон. До перших чуток про новий закон (грудень 2023 якщо непомиляюсь) можна було зробити третю групу за оріентовно 3,5 куо і 3-6 місяців часу. Зараз коло надавачів таких послуг звузилось і ціна виросла майже в два рази. так само по іншим позиціям. Ще по перетину: в 2024 ризики значно зросли і ціни теж, а ще в 2023 можна було перейти відносно безпроблемно на 3-5тис (головною проблемою було вийти на потрібних людей, щоб не опинитись без грошей в руках прикордонників)
Оці всі твої розмови ні про що . Брехня на перебільшенні , та перебільшення на брехні . Сам писав що краще поїхав за кордон . Не поїхав , бо нема можливості . У тебе - мешканця Закарпаття . А тут розповідааєш що майже усі дають гроші і їдуть .
Ст.50 *Начальники й старші за військовим званням військовослужбовці у питаннях служби до підлеглих і молодших звертаються за військовим званням і прізвищем або тільки за званням, додаючи в останньому випадку перед званням слово "пане (пані)". Наприклад: "Солдат Черняк", "Пане (пані) солдат"; "Сержанте Мішин", "Пане (пані) сержанте"; "Лейтенанте Малишенко", "Пане (пані) лейтенанте".* https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/548-14#Text
Успіх, до вас хтось звертався "Пан солдат..."? І ви як звертаєтесь до комбата?