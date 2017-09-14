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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 28 чер, 2024 09:12
«Ти – лох і лузер». Розповідаємо, про що ще говорили кандидати в президенти США Трамп і Байден і як реагують ЗМІ
Джо Байден і Дональд Трамп – найстарші кандидати в президенти США в історії. Ведучі дебатів спитали в них, чи може їхній вік стати їм на заваді. Обидва відкинули ці звинувачення.
Байден нагадав, що Трамп – офіційно засуджений злочинець і має моральні стандарти як у «кота з провулку», адже той мав сексуальний зв’язок із порнозіркою у той час, коли його дружина була вагітна. Трамп заперечив секс зі Стормі Деніелс і сказав, що його засудили, бо він – політичний опонент Байдена.
Чинний президент також пригадав випадок, коли Трамп назвав ветеранів «зграєю лохів і лузерів». Байден сказав, що його син був рік в Іраку, і звернувся до Трампа: «Мій син – не лох і лузер. Ти – лох і лузер». Трамп заперечив, що говорив це. Утім, Джерела багатьох видань підтверджують, що він справді використав лайливі слова щодо ветеранів.
Видання The Washington Post зазначає, що виступ Трампа був «сповнений його звичайних перебільшень і брехні, зокрема щодо злочинності та імміграції». Утім, перші реакції аналітиків показують, що Байден зазнав поразки в цих дебатах, бо він, зокрема, часом плутався у відповідях. У його команді пояснили це застудою.
У CNN зазначають, що виступ Байдена «безсумнівно» призведе до ще більшої суперечки серед членів Демократичної партії. Видання NYT також вказує, що його виступ «відновив дискусію про те, чи варто йому взагалі бути кандидатом».
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Додано: П'ят 28 чер, 2024 09:12
Hotab написав:
Летусрок, пруфи отих розцінок будуть якісь? Чи це закарпатські нахрюки?
Питання поставлене таким чином що можна припустити:
а) Хотаб вважає що розцінки більші
б) Хотаб вважає що розцінки менші
в) Хотаб вважає що в ТЦК неіснує хабарів і за гроші ніхто не відкупляється
г) Хотаб (як і Песікот) просто заберечує абсолютно все, що написане Letusrockom
пруфів з печатками МО звісно що нема і бути неможе. Але якщо ви живете в соціумі а не в підземній капсулі в уральських горах, то інформація є доступною. Я знаю багато людей, серед них і ті хто воює, і навіть ті хтось загинув, але так само й таких хто відкупився, ховається, втік з ТЦК, став "інвалідом", переплив Тису, пішов в СЗЧ і т.д.
Навіть якщо пан тільки вчора повернувся з Африки, то тільки по інфо від правоохоронців (про зловлених біля Тиси і оплату від 8 до 12тис у.о. за перетин кордону) можна приблизно оцінити, за скільки відпустять з буса а за скільки перед відправкою на полігон.
До перших чуток про новий закон (грудень 2023 якщо непомиляюсь) можна було зробити третю групу за оріентовно 3,5 куо і 3-6 місяців часу. Зараз коло надавачів таких послуг звузилось і ціна виросла майже в два рази. так само по іншим позиціям.
Ще по перетину: в 2024 ризики значно зросли і ціни теж, а ще в 2023 можна було перейти відносно безпроблемно на 3-5тис (головною проблемою було вийти на потрібних людей, щоб не опинитись без грошей в руках прикордонників)
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Додано: П'ят 28 чер, 2024 09:48
UA написав:
Україна не виграє цю війну,
реалії життя такі. що Україна протистоїть вторгненню ВС РФ на свою територію.
яущо пуйло не б"є поклони в Лаврі, то дуже успішно.
Трамп типовий ліцедій. що відробляє свій копромат після відвідин московій.
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Додано: П'ят 28 чер, 2024 09:49
Faceless написав:
«Ти – лох і лузер». Розповідаємо, про що ще говорили кандидати в президенти США Трамп і Байден і як реагують ЗМІ
Джо Байден і Дональд Трамп – найстарші кандидати в президенти США в історії. Ведучі дебатів спитали в них, чи може їхній вік стати їм на заваді. Обидва відкинули ці звинувачення.
Байден нагадав, що Трамп – офіційно засуджений злочинець і має моральні стандарти як у «кота з провулку», адже той мав сексуальний зв’язок із порнозіркою у той час, коли його дружина була вагітна. Трамп заперечив секс зі Стормі Деніелс і сказав, що його засудили, бо він – політичний опонент Байдена.
Чинний президент також пригадав випадок, коли Трамп назвав ветеранів «зграєю лохів і лузерів». Байден сказав, що його син був рік в Іраку, і звернувся до Трампа: «Мій син – не лох і лузер. Ти – лох і лузер». Трамп заперечив, що говорив це. Утім, Джерела багатьох видань підтверджують, що він справді використав лайливі слова щодо ветеранів.
Видання The Washington Post зазначає, що виступ Трампа був «сповнений його звичайних перебільшень і брехні, зокрема щодо злочинності та імміграції». Утім, перші реакції аналітиків показують, що Байден зазнав поразки в цих дебатах, бо він, зокрема, часом плутався у відповідях. У його команді пояснили це застудою.
У CNN зазначають, що виступ Байдена «безсумнівно» призведе до ще більшої суперечки серед членів Демократичної партії. Видання NYT також вказує, що його виступ «відновив дискусію про те, чи варто йому взагалі бути кандидатом».
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Думаю президентом США стане не Трамп, та не Байден.
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UA
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Додано: П'ят 28 чер, 2024 09:54
UA написав:
Думаю президентом США стане не Трамп, та не Байден.
а хто? я не читав їх законодавство, хіба можна змінити кандитата навіть за місяць до виборів?
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Letusrock
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Додано: П'ят 28 чер, 2024 09:55
flyman написав: ЛАД написав: Бетон написав:
Ни одна из установок на 55 мВт, 96 штук, которые передали США, не установлена. Минэнерго отказывается финансировать монтаж
Ссылку можно?
USAID каже, що нахрюк, одна була таки
Житомирський канал СК1 зняв цілий сюжет, все показав, будову, результати і мер там гарно "співає" .
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Додано: П'ят 28 чер, 2024 10:02
whois2010 написав:
А ви можете сформулювати за що воюють зараз?
щоб на землі була місцина, де би геть не смерділо русським міром.
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Додано: П'ят 28 чер, 2024 10:05
Letusrock написав: Hotab написав:
Летусрок, пруфи отих розцінок будуть якісь? Чи це закарпатські нахрюки?
Питання поставлене таким чином що можна припустити:
а) Хотаб вважає що розцінки більші
б) Хотаб вважає що розцінки менші
в) Хотаб вважає що в ТЦК неіснує хабарів і за гроші ніхто не відкупляється
г) Хотаб (як і Песікот) просто заберечує абсолютно все, що написане Letusrockom
пруфів з печатками МО звісно що нема і бути неможе. Але якщо ви живете в соціумі а не в підземній капсулі в уральських горах, то інформація є доступною. Я знаю багато людей, серед них і ті хто воює, і навіть ті хтось загинув, але так само й таких хто відкупився, ховається, втік з ТЦК, став "інвалідом", переплив Тису, пішов в СЗЧ і т.д.
Навіть якщо пан тільки вчора повернувся з Африки, то тільки по інфо від правоохоронців (про зловлених біля Тиси і оплату від 8 до 12тис у.о. за перетин кордону) можна приблизно оцінити, за скільки відпустять з буса а за скільки перед відправкою на полігон.
До перших чуток про новий закон (грудень 2023 якщо непомиляюсь) можна було зробити третю групу за оріентовно 3,5 куо і 3-6 місяців часу. Зараз коло надавачів таких послуг звузилось і ціна виросла майже в два рази. так само по іншим позиціям.
Ще по перетину: в 2024 ризики значно зросли і ціни теж, а ще в 2023 можна було перейти відносно безпроблемно на 3-5тис (головною проблемою було вийти на потрібних людей, щоб не опинитись без грошей в руках прикордонників)
Оці всі твої розмови ні про що .
Брехня на перебільшенні , та перебільшення на брехні .
Сам писав що краще поїхав за кордон .
Не поїхав , бо нема можливості .
У тебе - мешканця Закарпаття .
А тут розповідааєш що майже усі дають гроші і їдуть .
БРЕХЛО .
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холява
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Додано: П'ят 28 чер, 2024 10:05
whois2010 написав:
- за що воюють люди
Продожу тему))
Якщо"за свободу!" - то якого куя я вже 28 місяців не бачу свободи???
28 місяців мені ВЖЕ обмежили свободу і, навіть, не пропонують кінця терміну!!!
Як так?©
Ну як БЛ ЯДЬ так???!
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Додано: П'ят 28 чер, 2024 10:10
fler написав: Бетон написав:
Україна не виграє цю війну, у них закінчуються люди, — Трамп на дебатах з Байденом
А що ж Байден відповів?
А вообще пофиг
Неубедительное выступление Джо Байдена во время дебатов стало поводом для демократов, чтобы задуматься о смене кандидата в президенты США
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