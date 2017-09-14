Ст.50 *Начальники й старші за військовим званням військовослужбовці у питаннях служби до підлеглих і молодших звертаються за військовим званням і прізвищем або тільки за званням, додаючи в останньому випадку перед званням слово "пане (пані)". Наприклад: "Солдат Черняк", "Пане (пані) солдат"; "Сержанте Мішин", "Пане (пані) сержанте"; "Лейтенанте Малишенко", "Пане (пані) лейтенанте".* https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/548-14#Text
Успіх, до вас хтось звертався "Пан солдат..."? І ви як звертаєтесь до комбата?
detroytred написав:Успіх, до вас хтось звертався "Пан солдат..."? І ви як звертаєтесь до комбата?
Знаючи, що пан Успіх - це не справжнє ім'я, до нього звертаються по-американські: сер Доляр
Та отож. Коли вносили зміни під стандарти НАТО, то могли б і "пан" замінити.
Або і овсі прибрати. Наприклад, в Британії ставлять питання: *Видання зазначає, що така ініціатива командування знайшла схвалення серед військових, зокрема це можна прослідкувати за листами до Військового журналу, де бійці погоджуються з необхідністю змін. І пропонують відмовитись від "вікторіанського звернення" і у особистому спілкуванні. Водночас зазначається, що багато хто за звичкою все ж промовляє "Сер" у телефонних розмовах.* https://tsn.ua/svit/u-britanskiy-armiyi ... 79075.html
UA написав:Думаю президентом США стане не Трамп, та не Байден.
а хто? я не читав їх законодавство, хіба можна змінити кандитата навіть за місяць до виборів?
да хоть за день:
Если 81-летний Джо Байден по какой-либо причине примет решение снять свою кандидатуру с предстоящих в этом году выборов, то вице-президенту Камале Харрис для замены его на съезде Демократической партии в августе нужно будет добиться поддержки большинства демократических делегатов. Если же президент снимет свою кандидатуру уже после съезда, его преемника на выборах будет определять Национальный комитет Демократической партии, сообщает WSJ.