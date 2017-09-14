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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8846884788488849>
Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 10:10

"Хто ми?" (С) --- пани.

Ст.50
*Начальники й старші за військовим званням військовослужбовці у питаннях служби до підлеглих і молодших звертаються за військовим званням і прізвищем або тільки за званням, додаючи в останньому випадку перед званням слово "пане (пані)". Наприклад: "Солдат Черняк", "Пане (пані) солдат"; "Сержанте Мішин", "Пане (пані) сержанте"; "Лейтенанте Малишенко", "Пане (пані) лейтенанте".*
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/548-14#Text

Успіх, до вас хтось звертався "Пан солдат..."?
І ви як звертаєтесь до комбата?
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 10:12

  detroytred написав:Успіх, до вас хтось звертався "Пан солдат..."?
І ви як звертаєтесь до комбата?

Знаючи, що пан Успіх - це не справжнє ім'я, до нього звертаються по-американські: сер Доляр
whois2010
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 10:13

  Letusrock написав:
  UA написав:Думаю президентом США стане не Трамп, та не Байден.

а хто? я не читав їх законодавство, хіба можна змінити кандитата навіть за місяць до виборів?

Є лазівки. Наразі перемагає Байден, інакше б кацапня так не поводилася.
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 10:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  холява написав:А тут розповідааєш що майже усі дають гроші і їдуть .

знову маніпуляція? де саме я написав що ВСІ їдуть? їхали тільки ті хто мав гроші і знайшов необхідні канали. І то кількість місць на день (по надійним каналам) була обмежена
  холява написав:Сам писав що краще поїхав за кордон .
Не поїхав , бо нема можливості

Не поїхав бо в 2022-2023 якорів було багато, що тримали за руки-ноги. в 2022-2023 взагалі міг поїхати по Шляху за пляшку коняку((
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 10:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  whois2010 написав:Знаючи, що пан Успіх - це не справжнє ім'я, до нього звертаються по-американські: сер Доляр

скоріше містер Франклін))
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 10:22

Але шакали - вони і в Африці шакали!)))))

  detroytred написав:Успіх, до вас хтось звертався "Пан солдат..."?
І ви як звертаєтесь до комбата?
Та тут до всіх(солдатів) звертаються або за Прізвищем, або кажуть ім'я. Рідше кажуть позивний))

До комбата звертаємось або - "комбат", або просто по батькові(наприклад: "Михайлович, коли піду у відпустку?") )) Звертаємось на "ви"))

До офіцерів звертаємось просто: кажемо їхнє ім'я і на "ти"))
Успіх
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 10:23

  whois2010 написав:
  detroytred написав:Успіх, до вас хтось звертався "Пан солдат..."?
І ви як звертаєтесь до комбата?

Знаючи, що пан Успіх - це не справжнє ім'я, до нього звертаються по-американські: сер Доляр

Та отож.
Коли вносили зміни під стандарти НАТО, то могли б і "пан" замінити.

Або і овсі прибрати.
Наприклад, в Британії ставлять питання:
*Видання зазначає, що така ініціатива командування знайшла схвалення серед військових, зокрема це можна прослідкувати за листами до Військового журналу, де бійці погоджуються з необхідністю змін. І пропонують відмовитись від "вікторіанського звернення" і у особистому спілкуванні. Водночас зазначається, що багато хто за звичкою все ж промовляє "Сер" у телефонних розмовах.*
https://tsn.ua/svit/u-britanskiy-armiyi ... 79075.html
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 10:24

  холява написав:з них пів року на передку ( ЛСБ).
это в 1й мировой или во 2й?
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 10:27

  Letusrock написав:
  UA написав:Думаю президентом США стане не Трамп, та не Байден.

а хто? я не читав їх законодавство, хіба можна змінити кандитата навіть за місяць до виборів?

да хоть за день:
Если 81-летний Джо Байден по какой-либо причине примет решение снять свою кандидатуру с предстоящих в этом году выборов, то вице-президенту Камале Харрис для замены его на съезде Демократической партии в августе нужно будет добиться поддержки большинства демократических делегатов. Если же президент снимет свою кандидатуру уже после съезда, его преемника на выборах будет определять Национальный комитет Демократической партии, сообщает WSJ.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 10:32

  fler написав:
  Бетон написав:Україна не виграє цю війну, у них закінчуються люди, — Трамп на дебатах з Байденом

А що ж Байден відповів? :wink:


Он вообще уже ничего не понимает.

⚡️ В США прошли дебаты Байдена и Трампа, которые Байден откровенно провалил. Выглядело это ужасно.

Что у Байдена пошло не так? Президент США вылетает из политической гонки
Бетон
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