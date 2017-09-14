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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8847884888498850>
Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 10:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

То , що ви всі завили наче вовки за хутором, дуже добре .
Я всіх Поздоровляю з Днем Конституції УКРАЇНИ !

..... і нагадую до 17 числа обмаль часу .....

Я вас зустріну , 100 відсотків .
холява
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 10:41

Жертва

Офіційна біографія Оксена Лісового. Скріншот зі сторінки сайта міністерства освіти і науки України.

До цього Микита Андрєєв додав: "Якщо Оксен Лісовий дійсно брав участь в обороні, то питання в тому, навіщо це було прикрашати, спотворювати інформацію? Я припускаю, що це постановне фото було зроблено під медіакампанію. Був створений образ. Можливо, Оксен Лісовий і не був його ініціатором, а була група, яка супроводжувала це, яка готувала підґрунтя для того, щоб завести його на співбесіду до Офісу президента. Я припускаю, що він дійсно міг брати участь у якийсь роботі щодо обороноздатності. Якщо це так, то за це йому дякуємо, але факт залишається фактом – на сайті МОН брехлива інформація щодо участі його в 95-й бригаді. Тому я думаю, можливо, він став жертвою тих людей, які організовували його прихід в міністерство".
https://tsn.ua/exclusive/ministr-osviti ... 08905.html
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 10:41

  холява написав:То , що ви всі завили наче вовки за хутором, дуже добре .
Я всіх Поздоровляю з Днем Конституції УКРАЇНИ !

..... і нагадую до 17 числа обмаль часу .....

Я вас зустріну , 100 відсотків .

Окрім Свята ( Пан Президент Конституцію поставив " на паузу" ) , нагадайте будь-ласка хто кому винен в якому місці, якого місяця і в якому році? Вбачаю з боку влади через Постанови і заклики в СМІ втрату довіри, з боку населення та суспільства. Коли нам дають , вони беруть, коли дають кредит і за цей кредит нам продають зброю , ми окрім тіла будемо ще відсотки роками віддавати. Краще нехай втручаються.
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 11:39

  холява написав:То , що ви всі завили наче вовки за хутором, дуже добре .
Я всіх Поздоровляю з Днем Конституції УКРАЇНИ !

Промовчали б краще, не ганьбилися, та й за розумного зайшли б, хоч для цього треба розплющити очі та включити сіру речовину.
Прораб
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 11:43

  Бетон написав:
  fler написав:
  Бетон написав:Україна не виграє цю війну, у них закінчуються люди, — Трамп на дебатах з Байденом

А що ж Байден відповів? :wink:


Он вообще уже ничего не понимает.

⚡️ В США прошли дебаты Байдена и Трампа, которые Байден откровенно провалил. Выглядело это ужасно.

Что у Байдена пошло не так? Президент США вылетает из политической гонки

Що може провести людина, що вітається з порожнечею.
Прораб
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 11:45

  Прораб написав:Що може провести людина, що вітається з порожнечею.
мне США напоминают Украину 7 февраля 2010 года. Выборы. 2 кандидата. Один лучше другого. Кого бы не выбрали будет возврат к совку, дружбе с рф и коррупции.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 11:48

  vitaliiangel написав:
  Прораб написав:Що може провести людина, що вітається з порожнечею.
мне США напоминают Украину 7 февраля 2010 года. Выборы. 2 кандидата. Один лучше другого. Кого бы не выбрали будет возврат к совку, дружбе с рф и коррупции.

по моєму, всі вибори були в такому форматі (улюблена фраза Прохожого)
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 11:49

Востаннє редагувалось vitaliiangel в П'ят 28 чер, 2024 12:19, всього редагувалось 1 раз.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 11:57

  flyman написав:по моєму, всі вибори були в такому форматі (улюблена фраза Прохожого)
не знаю никакого прохожего
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 12:12

Нам готують заміну!))

Флер! Ще трохи роботів підівчуть, щоб могли воювати з орками, а не з котами - і кордони 91го будуть у наших руках!))
https://youtube.com/shorts/gRXnpjZv3Lg? ... kbKas_pXbZ
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