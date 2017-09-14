То , що ви всі завили наче вовки за хутором, дуже добре .
Я всіх Поздоровляю з Днем Конституції УКРАЇНИ !
..... і нагадую до 17 числа обмаль часу .....
Я вас зустріну , 100 відсотків .
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Додано: П'ят 28 чер, 2024 10:34
Re: Напад росії і білорусі на Україну
То , що ви всі завили наче вовки за хутором, дуже добре .
Я всіх Поздоровляю з Днем Конституції УКРАЇНИ !
..... і нагадую до 17 числа обмаль часу .....
Я вас зустріну , 100 відсотків .
Додано: П'ят 28 чер, 2024 10:41
Жертва
Офіційна біографія Оксена Лісового. Скріншот зі сторінки сайта міністерства освіти і науки України.
До цього Микита Андрєєв додав: "Якщо Оксен Лісовий дійсно брав участь в обороні, то питання в тому, навіщо це було прикрашати, спотворювати інформацію? Я припускаю, що це постановне фото було зроблено під медіакампанію. Був створений образ. Можливо, Оксен Лісовий і не був його ініціатором, а була група, яка супроводжувала це, яка готувала підґрунтя для того, щоб завести його на співбесіду до Офісу президента. Я припускаю, що він дійсно міг брати участь у якийсь роботі щодо обороноздатності. Якщо це так, то за це йому дякуємо, але факт залишається фактом – на сайті МОН брехлива інформація щодо участі його в 95-й бригаді. Тому я думаю, можливо, він став жертвою тих людей, які організовували його прихід в міністерство".
Додано: П'ят 28 чер, 2024 10:41
Окрім Свята ( Пан Президент Конституцію поставив " на паузу" ) , нагадайте будь-ласка хто кому винен в якому місці, якого місяця і в якому році? Вбачаю з боку влади через Постанови і заклики в СМІ втрату довіри, з боку населення та суспільства. Коли нам дають , вони беруть, коли дають кредит і за цей кредит нам продають зброю , ми окрім тіла будемо ще відсотки роками віддавати. Краще нехай втручаються.
Додано: П'ят 28 чер, 2024 11:39
Додано: П'ят 28 чер, 2024 11:43
Що може провести людина, що вітається з порожнечею.
Додано: П'ят 28 чер, 2024 11:45
Додано: П'ят 28 чер, 2024 11:48
по моєму, всі вибори були в такому форматі (улюблена фраза Прохожого)
Додано: П'ят 28 чер, 2024 11:49
Востаннє редагувалось vitaliiangel в П'ят 28 чер, 2024 12:19, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 28 чер, 2024 11:57
Додано: П'ят 28 чер, 2024 12:12
Нам готують заміну!))
Флер! Ще трохи роботів підівчуть, щоб могли воювати з орками, а не з котами - і кордони 91го будуть у наших руках!))
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