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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8847884888498850
Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 12:24

  холява написав:То , що ви всі завили наче вовки за хутором, дуже добре .
Я всіх Поздоровляю з Днем Конституції УКРАЇНИ !

..... і нагадую до 17 числа обмаль часу .....

Я вас зустріну , 100 відсотків .

Мудрость не всегда приходит с возрастом. Бывает, что возраст приходит один.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 12:43

наступну зиму переживуть не тільки що всі

Тарифи на газ та опалення можуть зрости вже восени, – голова Спілки споживачів комунальних послуг Попенко.

Таке підвищення обговорюють в Раді, як і підняття цін на електроенергію до 7 грн/кВт.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 12:51

  vitaliiangel написав:

Когда смотрю Арестовича и читаю Хоттаба, мне кажется, что это один и тот же человек.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 13:00

  Xenon написав:наступну зиму переживуть не тільки що всі

Тарифи на газ та опалення можуть зрости вже восени, – голова Спілки споживачів комунальних послуг Попенко.

Таке підвищення обговорюють в Раді, як і підняття цін на електроенергію до 7 грн/кВт.

Да хрен с ним, с этими 7гривнами, абы не выключали ночью(а ночь с переводом часов в 16.30 1го ноября будет начинаться) и придерживались графиков без серых зон.
Что будет на следующей неделе, когда с понедельника +33-34 до первого ливня непонятно когда и всё и все врубят кондёры даже ночью - не представляю.
Холодильник и морозильник можно начинать вычищать. И покупать морозильный ларь.
Какие самые дешёвые бесперебойники потянут часов на 12 холодильник класса А с пуском после его прогрева внутри до почти комнатной температуры?
Видео от Хаттаба за сравнения этих всех экофлоу по две штуки зелени просмотрел и пока не готов столько отдавать за вещь которая возможно пойдёт скоро в гараж на даче.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 13:00

  Xenon написав:наступну зиму переживуть не тільки що всі
Тарифи на газ та опалення можуть зрости вже восени, – голова Спілки споживачів комунальних послуг Попенко.
Таке підвищення обговорюють в Раді, як і підняття цін на електроенергію до 7 грн/кВт.

цей Попенко до жуті нагнітає останнім часом
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 13:01

  detroytred написав:Офіційна біографія Оксена Лісового.
факт залишається фактом – на сайті МОН брехлива інформація щодо участі його в 95-й бригаді.

Це добавка до плагіату в дисертації. Залишився тільки співпраця з табачником та МАН.
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