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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 88488849885088518852>
Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 13:00

  Xenon написав:наступну зиму переживуть не тільки що всі
Тарифи на газ та опалення можуть зрости вже восени, – голова Спілки споживачів комунальних послуг Попенко.
Таке підвищення обговорюють в Раді, як і підняття цін на електроенергію до 7 грн/кВт.

цей Попенко до жуті нагнітає останнім часом
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 13:01

  detroytred написав:Офіційна біографія Оксена Лісового.
факт залишається фактом – на сайті МОН брехлива інформація щодо участі його в 95-й бригаді.

Це добавка до плагіату в дисертації. Залишився тільки співпраця з табачником та МАН.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 13:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Але головне чому навчають на курсі молодого бійця і що таке саме армія (тобто принцип армії, а не чогось іншого) -- це виконання наказів.
І американські сержанти вбивають в голову рядовим саме рефлекс))) виконання наказу.

Поцікавтеся, скільки офіцерів було вбито під час війни у Вєтнамі дружнім вогнем. В Афганістані теж траплялося, хоча там інтенсивність бойових дій була значно нижчою.
Армія мирного часу трошки відрізняється від воюючоє. Тупі задрочування закінчуються погано.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 13:26

За крок до перевороту думок©

Дивно, така цікава тема "за що воюємо?" не набрала обертів...🤔
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 13:31

Там вже не коліна прострілюють ;)

  sashaqbl написав:Армія мирного часу трошки відрізняється від воюючоє. Тупі задрочування закінчуються погано
Отож ;)
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 13:44

  Бетон написав:
  fler написав:
  Бетон написав:Україна не виграє цю війну, у них закінчуються люди, — Трамп на дебатах з Байденом

А що ж Байден відповів? :wink:


Он вообще уже ничего не понимает.

⚡️ В США прошли дебаты Байдена и Трампа, которые Байден откровенно провалил. Выглядело это ужасно.
Что у Байдена пошло не так? Президент США вылетает из политической гонки

Бетон, всі кацапоЗМІ написали саме так. Решта ЗМІ написали, що Байден переміг, а Трамп неадекват.
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 13:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:За що воюємо?

Або Україна перемагає і виживає, або не перемагає і тоді всім пора валити на нову батьківщину, а у всьому світі починаються десятки СВО...
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 13:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:Бетон, всі кацапоЗМІ написали саме так. Решта ЗМІ написали, що Байден переміг, а Трамп неадекват.

Флер, я розумію, що з англійською у вас ніяк, але BBC наприклад має українську та російську версію...
sashaqbl
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 13:59

  Letusrock написав:
  UA написав:Думаю президентом США стане не Трамп, та не Байден.

а хто? я не читав їх законодавство, хіба можна змінити кандитата навіть за місяць до виборів?

Можуть змінити десь до кінця літа(для кожної партії своя дата). Там на з'їзді партії чи щось типу того можуть прийняти таке рішення.
Фактично лишився місяць-два.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 14:00

  fler написав:
  Бетон написав:
  Бетон написав:Україна не виграє цю війну, у них закінчуються люди, — Трамп на дебатах з Байденом

А що ж Байден відповів? :wink:


Он вообще уже ничего не понимает.

⚡️ В США прошли дебаты Байдена и Трампа, которые Байден откровенно провалил. Выглядело это ужасно.
Что у Байдена пошло не так? Президент США вылетает из политической гонки
Бетон, всі кацапоЗМІ написали саме так. Решта ЗМІ написали, що Байден переміг, а Трамп неадекват.

Оточення Байдена пояснило його провал на дебатах із Трампом «надмірною підготовкою» до них, — Axios

Видання розписало безліч анонімних цитат демократів і чиновників, які незадоволені виступом Байдена: «Катастрофа»; «Розчарування»; «Це сумно, але мене також бісить думка, що всі ці розумні люди брешуть і намагаються змусити це працювати».

До речі, більшість західних видань називають виступ Байдена повним провалом.
Бетон
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