Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 28 чер, 2024 14:01
При вступі на аспірантуру треба англійську В2
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Бетон
в П'ят 28 чер, 2024 14:02, всього редагувалось 3 разів.
Бетон
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Додано: П'ят 28 чер, 2024 14:02
andrijk777 написав:
Можуть змінити десь до кінця літа(для кожної партії своя дата). Там на з'їзді партії чи щось типу того можуть прийняти таке рішення.
Фактично лишився місяць-два.
Можуть, але наскільки я розумію, для цього треба, щоб дід сам відмовився. А він, по ходу, не готовий визнати свій провал...
sashaqbl
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Додано: П'ят 28 чер, 2024 14:06
Бетон написав:
При вступі на аспірантуру треба англійську В2
ще до майдану так було
мабуть професура з сизранського кулінарного технікуму
fox767676
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Додано: П'ят 28 чер, 2024 14:17
цікаво, який це вже по кількості мирний план, і що в ньому буде? (кордони 91 роки ?)
⏺
Детальний мирний план буде готовий цього року, - Зеленський.
«Ми не хочемо затягувати війну, але маємо бути сильними».
Раніше президент заявляв , що мирний план хочуть «покласти на стіл» до другого Саміту миру (який, нагадаю, планують на осінь)
.
https://www.rbc.ua/rus/news/zelenskiy-u ... 32376.html
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Xenon
в П'ят 28 чер, 2024 14:17, всього редагувалось 1 раз.
Xenon
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Додано: П'ят 28 чер, 2024 14:17
fler написав: Бетон написав: fler написав:
А що ж Байден відповів?
Он вообще уже ничего не понимает.
⚡️ В США прошли дебаты Байдена и Трампа, которые Байден откровенно провалил. Выглядело это ужасно.
Что у Байдена пошло не так? Президент США вылетает из политической гонки
Бетон, всі кацапоЗМІ написали саме так. Решта ЗМІ написали, що Байден переміг, а Трамп неадекват.
Продовжуйне заперечувати об'єктивну реальність.
Schmit
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Додано: П'ят 28 чер, 2024 14:19
Xenon написав:
цікаво, який це вже по кількості мирний план, і що в ньому буде? (кордони 91 роки ?)
може севастополем поступиться і контрибуції без репарацій
fox767676
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Додано: П'ят 28 чер, 2024 14:25
fler написав: Бетон написав: fler написав:
А що ж Байден відповів?
Он вообще уже ничего не понимает.
⚡️ В США прошли дебаты Байдена и Трампа, которые Байден откровенно провалил. Выглядело это ужасно.
Что у Байдена пошло не так? Президент США вылетает из политической гонки
Бетон, всі кацапоЗМІ написали саме так. Решта ЗМІ написали, що Байден переміг, а Трамп неадекват.
Это какие именно СМИ?
Reuters, the New York Times, BBC?
https://www.bbc.com/news/articles/crgedpw4r5eo
_hunter
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Додано: П'ят 28 чер, 2024 14:37
Дюрі-бачі написав: Успіх написав:
За що воюємо?
Або Україна перемагає і виживає, або не перемагає і тоді всім пора валити на нову батьківщину, а у всьому світі починаються десятки СВО...
ага весь мир сидит и думает начинать им десятки СВО или подождать. Всех всё устраивает кроме нас. Европу устраивает что у питуна связаны руки, питуна устраивает объемы поставок вооружений партнёрами. Можновладцев устраивают бесконечные гранты и кредиты.
vitaliiangel
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Додано: П'ят 28 чер, 2024 14:41
vitaliiangel написав:
ага весь мир сидит и думает начинать им десятки СВО или подождать. Всех всё устраивает кроме нас. Европу устраивает что у питуна связаны руки, питуна устраивает объемы поставок вооружений партнёрами.
Ти не прав. Коли США вралися в Афгані, пітух вирішив, що можна провести сво. Коли Захід всреться в Україні, СВО може вирішити провести вінні пух
, один чи другий...
sashaqbl
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Додано: П'ят 28 чер, 2024 14:45
Schmit написав: fler написав: Бетон написав:
⚡️ В США прошли дебаты Байдена и Трампа, которые Байден откровенно провалил. Выглядело это ужасно.
Что у Байдена пошло не так? Президент США вылетает из политической гонки
Бетон, всі кацапоЗМІ написали саме так.
Решта ЗМІ написали, що Байден переміг
, а Трамп неадекват.
Продовжуйне заперечувати об'єктивну реальність.
я вже писав що тут є декілька персонажів які при зіткненні з реальністю (що відрізняється від їх картини світу) відразу або голову в пісок або крики "брехня, зрада і т.д."
Letusrock
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