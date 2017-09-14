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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 88498850885188528853 ... 8855>
Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 14:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

При вступі на аспірантуру треба англійську В2
Востаннє редагувалось Бетон в П'ят 28 чер, 2024 14:02, всього редагувалось 3 разів.
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 14:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Можуть змінити десь до кінця літа(для кожної партії своя дата). Там на з'їзді партії чи щось типу того можуть прийняти таке рішення.
Фактично лишився місяць-два.

Можуть, але наскільки я розумію, для цього треба, щоб дід сам відмовився. А він, по ходу, не готовий визнати свій провал...
sashaqbl
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 14:06

  Бетон написав:При вступі на аспірантуру треба англійську В2


ще до майдану так було
мабуть професура з сизранського кулінарного технікуму
fox767676
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 14:17

цікаво, який це вже по кількості мирний план, і що в ньому буде? (кордони 91 роки ?)

Детальний мирний план буде готовий цього року, - Зеленський.

«Ми не хочемо затягувати війну, але маємо бути сильними».

Раніше президент заявляв , що мирний план хочуть «покласти на стіл» до другого Саміту миру (який, нагадаю, планують на осінь).

https://www.rbc.ua/rus/news/zelenskiy-u ... 32376.html
Востаннє редагувалось Xenon в П'ят 28 чер, 2024 14:17, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 14:17

  fler написав:
  Бетон написав:
  fler написав:А що ж Байден відповів? :wink:


Он вообще уже ничего не понимает.

⚡️ В США прошли дебаты Байдена и Трампа, которые Байден откровенно провалил. Выглядело это ужасно.
Что у Байдена пошло не так? Президент США вылетает из политической гонки

Бетон, всі кацапоЗМІ написали саме так. Решта ЗМІ написали, що Байден переміг, а Трамп неадекват.

Продовжуйне заперечувати об'єктивну реальність.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 14:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Xenon написав:цікаво, який це вже по кількості мирний план, і що в ньому буде? (кордони 91 роки ?)


може севастополем поступиться і контрибуції без репарацій
fox767676
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 14:25

  fler написав:
  Бетон написав:
  fler написав:А що ж Байден відповів? :wink:


Он вообще уже ничего не понимает.

⚡️ В США прошли дебаты Байдена и Трампа, которые Байден откровенно провалил. Выглядело это ужасно.
Что у Байдена пошло не так? Президент США вылетает из политической гонки

Бетон, всі кацапоЗМІ написали саме так. Решта ЗМІ написали, що Байден переміг, а Трамп неадекват.

Это какие именно СМИ? :D
Reuters, the New York Times, BBC?
https://www.bbc.com/news/articles/crgedpw4r5eo
_hunter
 
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2
Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 14:37

  Дюрі-бачі написав:
  Успіх написав:За що воюємо?

Або Україна перемагає і виживає, або не перемагає і тоді всім пора валити на нову батьківщину, а у всьому світі починаються десятки СВО...

ага весь мир сидит и думает начинать им десятки СВО или подождать. Всех всё устраивает кроме нас. Европу устраивает что у питуна связаны руки, питуна устраивает объемы поставок вооружений партнёрами. Можновладцев устраивают бесконечные гранты и кредиты.
vitaliiangel
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3
Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 14:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliiangel написав:ага весь мир сидит и думает начинать им десятки СВО или подождать. Всех всё устраивает кроме нас. Европу устраивает что у питуна связаны руки, питуна устраивает объемы поставок вооружений партнёрами.

Ти не прав. Коли США вралися в Афгані, пітух вирішив, що можна провести сво. Коли Захід всреться в Україні, СВО може вирішити провести вінні пух
, один чи другий...
sashaqbl
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 14:45

  Schmit написав:
  fler написав:
  Бетон написав:⚡️ В США прошли дебаты Байдена и Трампа, которые Байден откровенно провалил. Выглядело это ужасно.
Что у Байдена пошло не так? Президент США вылетает из политической гонки

Бетон, всі кацапоЗМІ написали саме так. Решта ЗМІ написали, що Байден переміг, а Трамп неадекват.

Продовжуйне заперечувати об'єктивну реальність.

я вже писав що тут є декілька персонажів які при зіткненні з реальністю (що відрізняється від їх картини світу) відразу або голову в пісок або крики "брехня, зрада і т.д."
Letusrock
 
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