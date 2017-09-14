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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 28 чер, 2024 14:47
sashaqbl написав: vitaliiangel написав:
ага весь мир сидит и думает начинать им десятки СВО или подождать. Всех всё устраивает кроме нас. Европу устраивает что у питуна связаны руки, питуна устраивает объемы поставок вооружений партнёрами.
Ти не прав. Коли США вралися в Афгані, пітух вирішив, що можна провести сво. Коли Захід всреться в Україні, СВО може вирішити провести вінні пух
, один чи другий...
Украина в 2014 начала менять баланс сил, с креном в ЕС и НАТО. Причина войны что ни в ЕС ни в НАТО нас не берут. Соответственно возникло поле для конфликта. Если бы нас взяли в нато в 2014-2021 войны бы не было.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в П'ят 28 чер, 2024 14:59, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: П'ят 28 чер, 2024 14:47
Letusrock написав:
я вже писав що тут є декілька персонажів які при зіткненні з реальністю (що відрізняється від їх картини світу) відразу або голову в пісок або крики "брехня, зрада і т.д."
схоже, це парторги на зарплатні. просувають лінію партії
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Додано: П'ят 28 чер, 2024 14:50
sashaqbl написав:
Коли США вралися в Афгані, пітух вирішив, що можна провести сво. Коли Захід всреться в Україні, СВО може вирішити провести вінні пух
, один чи другий...
то може Трамп прийде - порядок наведе?
Випадковість чи ні, але чомусь всі фейли США стались під час правлінь демократів-пупсиків Обами та Байдена
При Трампе такого не было (с)
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Додано: П'ят 28 чер, 2024 14:52
vitaliiangel як мінімум Сі, Кім тв сусіди Ізараеля чекають.
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Додано: П'ят 28 чер, 2024 14:53
Letusrock написав:
Випадковість чи ні, але чомусь всі фейли США стались під час правлінь демократів-пупсиків Обами та Байдена
Як на мене, Трамп непередбачуваний. Він може як відверти злити нас(про що вже говорить), так і розпочати третю світову. Хоча перший варіант, як на мене, набагато ймовірніший.
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Додано: П'ят 28 чер, 2024 14:53
Letusrock написав:
Випадковість чи ні, але чомусь всі фейли США стались під час правлінь демократів-пупсиків Обами та Байдена
клинтон еще отнимал стртегическое оружие у нелюбимой Украины и отдавал любимой эрефии
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Додано: П'ят 28 чер, 2024 14:54
Letusrock написав:
я вже писав що тут є декілька персонажів які при зіткненні з реальністю (що відрізняється від їх картини світу) відразу або голову в пісок або крики "брехня, зрада і т.д."
Ти когда уже брехать перестанешь ?
Явления никто не отрицает, сомнение в цифрах, которые ты приводишь
И если, всё везде продается, то почему ты ещё в Украине ?
Дал бы взятку и выехал )
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Додано: П'ят 28 чер, 2024 14:56
Дюрі-бачі написав:vitaliiangel
як мінімум Сі, Кім тв сусіди Ізараеля чекають.
Украина не пуп земли чтобы здесь решались судьбы мира. Иначе бы коалиция давно вмешалась понимая к чему идёт.
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Додано: П'ят 28 чер, 2024 14:57
sashaqbl написав: andrijk777 написав:
Можуть змінити десь до кінця літа(для кожної партії своя дата). Там на з'їзді партії чи щось типу того можуть прийняти таке рішення.
Фактично лишився місяць-два.
Можуть, але наскільки я розумію, для цього треба, щоб дід сам відмовився. А він, по ходу, не готовий визнати свій провал...
при бажанні можна "уйті красіва", наприклад спасаючи кота з дерева "зламати" ногу і піти в гіпсі на заслужений відпочинок
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Додано: П'ят 28 чер, 2024 15:02
sashaqbl написав: Letusrock написав:
Випадковість чи ні, але чомусь всі фейли США стались під час правлінь демократів-пупсиків Обами та Байдена
Як на мене, Трамп непередбачуваний. Він може як відверти злити нас(про що вже говорить), так і розпочати третю світову. Хоча перший варіант, як на мене, набагато ймовірніший.
це дивлячись як зливати.
ІМХО в сучасних реаліях для нас був би ідеальний варіант це примус до корейського сценарію по ЛБЗ з одночасним накачуванням зброєю України по самі гланди (далекобійні ракети (1000км+), ППО, літаки, гелікоптери і т.д.
Але для цього треба щоб в Трампа були яйця і бажання цього домогтись. Перше є, а друге 50/50
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