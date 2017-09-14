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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 885088518852885388548855>
Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 14:47

  sashaqbl написав:
  vitaliiangel написав:ага весь мир сидит и думает начинать им десятки СВО или подождать. Всех всё устраивает кроме нас. Европу устраивает что у питуна связаны руки, питуна устраивает объемы поставок вооружений партнёрами.

Ти не прав. Коли США вралися в Афгані, пітух вирішив, що можна провести сво. Коли Захід всреться в Україні, СВО може вирішити провести вінні пух
, один чи другий...

Украина в 2014 начала менять баланс сил, с креном в ЕС и НАТО. Причина войны что ни в ЕС ни в НАТО нас не берут. Соответственно возникло поле для конфликта. Если бы нас взяли в нато в 2014-2021 войны бы не было.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в П'ят 28 чер, 2024 14:59, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 14:47

  Letusrock написав:я вже писав що тут є декілька персонажів які при зіткненні з реальністю (що відрізняється від їх картини світу) відразу або голову в пісок або крики "брехня, зрада і т.д."

схоже, це парторги на зарплатні. просувають лінію партії
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 14:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sashaqbl написав: Коли США вралися в Афгані, пітух вирішив, що можна провести сво. Коли Захід всреться в Україні, СВО може вирішити провести вінні пух
, один чи другий...

то може Трамп прийде - порядок наведе? :wink:
Випадковість чи ні, але чомусь всі фейли США стались під час правлінь демократів-пупсиків Обами та Байдена
При Трампе такого не было (с)
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 14:52

vitaliiangel як мінімум Сі, Кім тв сусіди Ізараеля чекають.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 14:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Letusrock написав:Випадковість чи ні, але чомусь всі фейли США стались під час правлінь демократів-пупсиків Обами та Байдена

Як на мене, Трамп непередбачуваний. Він може як відверти злити нас(про що вже говорить), так і розпочати третю світову. Хоча перший варіант, як на мене, набагато ймовірніший.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 14:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Letusrock написав:Випадковість чи ні, але чомусь всі фейли США стались під час правлінь демократів-пупсиків Обами та Байдена


клинтон еще отнимал стртегическое оружие у нелюбимой Украины и отдавал любимой эрефии
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 14:54

  Letusrock написав:я вже писав що тут є декілька персонажів які при зіткненні з реальністю (що відрізняється від їх картини світу) відразу або голову в пісок або крики "брехня, зрада і т.д."

Ти когда уже брехать перестанешь ?

Явления никто не отрицает, сомнение в цифрах, которые ты приводишь

И если, всё везде продается, то почему ты ещё в Украине ?
Дал бы взятку и выехал )
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 14:56

  Дюрі-бачі написав:vitaliiangel як мінімум Сі, Кім тв сусіди Ізараеля чекають.

Украина не пуп земли чтобы здесь решались судьбы мира. Иначе бы коалиция давно вмешалась понимая к чему идёт.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 14:57

  sashaqbl написав:
  andrijk777 написав:Можуть змінити десь до кінця літа(для кожної партії своя дата). Там на з'їзді партії чи щось типу того можуть прийняти таке рішення.
Фактично лишився місяць-два.

Можуть, але наскільки я розумію, для цього треба, щоб дід сам відмовився. А він, по ходу, не готовий визнати свій провал...


при бажанні можна "уйті красіва", наприклад спасаючи кота з дерева "зламати" ногу і піти в гіпсі на заслужений відпочинок
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 15:02

  sashaqbl написав:
  Letusrock написав:Випадковість чи ні, але чомусь всі фейли США стались під час правлінь демократів-пупсиків Обами та Байдена

Як на мене, Трамп непередбачуваний. Він може як відверти злити нас(про що вже говорить), так і розпочати третю світову. Хоча перший варіант, як на мене, набагато ймовірніший.

це дивлячись як зливати.
ІМХО в сучасних реаліях для нас був би ідеальний варіант це примус до корейського сценарію по ЛБЗ з одночасним накачуванням зброєю України по самі гланди (далекобійні ракети (1000км+), ППО, літаки, гелікоптери і т.д.
Але для цього треба щоб в Трампа були яйця і бажання цього домогтись. Перше є, а друге 50/50
Letusrock
 
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