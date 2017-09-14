pesikot написав:Явления никто не отрицает, сомнение в цифрах, которые ты приводишь
стадія прийняття все ближче
pesikot написав:И если, всё везде продается, то почему ты ещё в Украине ?
Я не писав слово "ВСЬО продається". По друге дана послуга це не хліб який можна купити за 5 хв будь-де. Вже відповідав холяві що міг в 2022-2023 виїхати за пляшку коняку, але якорів багато було (і це не про гроші та майно), по сентиментальності вирішив поки лишитись
flyman написав:залишося тільки "покращити переговорні позиції"
pesikot написав:Явления никто не отрицает, сомнение в цифрах, которые ты приводишь
стадія прийняття все ближче
pesikot написав:И если, всё везде продается, то почему ты ещё в Украине ?
Я не писав слово "ВСЬО продається". По друге дана послуга це не хліб який можна купити за 5 хв будь-де. Вже відповідав холяві що міг в 2022-2023 виїхати за пляшку коняку, але якорів багато було (і це не про гроші та майно), по сентиментальності вирішив поки лишитись
flyman написав:залишося тільки "покращити переговорні позиції"
відємно покращити?
як завжди, найкращі покращення при найкращому найкращі (за конкретними деталями зверитайдесь до флер або буратіно)
Успіх, Слуги Народу хочуть наблизити розмір оплати помічників депутатів до зарплатні війського на нулі. Цікавить в першу чергу твоя думка про це, бо діяльність цих ***... - результат твого вибору у 2019.
Проєктом цього акту пропонується «встановити з 1 липня 2024 року місячний фонд для оплати праці помічників-консультантів народного депутата України в розмірі 43,8 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня 2024 року (2920грн.*43,8 = 127896грн/міс) Відповідно до Закону України «Про статус народного депутата України» народний депутат може мати до 31 помічника-консультанта
ЛАД задавав питання: гдє взять дєньгі для збільшення оплати військовослужбовцям? ЛАДе, дивися, 450 депутатів і у кожного готовий взвод бійців з вже потрібною зарплатнею. Буде кава в Ялті?
flyman написав:як завжди, найкращі покращення при найкращому найкращі (за конкретними деталями зверитайдесь до флер або буратіно)
Нє-нє-нє, досить, йдіть усі в сад. Всі - в сад!(с). Там чекайте вашого Трампа і іже з ним рузьке мір. Більше на цю тему (Байден/Трамп) не висловлююсь аж до виборів у США, тобто до листопада. Тим, хто ̶х̶а̶р̶ч̶у̶є̶т̶ь̶с̶я̶ ̶л̶а̶й̶н̶о̶м̶ читає кацапоЗМІ (включно з рузькомовними версіями The Economist і т.д., які кацапи давно продублювали як їм треба), неможливо щось довести.
fler написав:Нє-нє-нє, досить, йдіть усі в сад. Всі - в сад!(с). Там чекайте вашого Трампа і іже з ним рузьке мір. Більше на цю тему (Байден/Трамп) не висловлююсь аж до виборів у США, тобто до листопада. Тим, хто ̶х̶а̶р̶ч̶у̶є̶т̶ь̶с̶я̶ ̶л̶а̶й̶н̶о̶м̶ читає кацапоЗМІ (включно з рузькомовними версіями The Economist і т.д., які кацапи давно продублювали як їм треба), неможливо щось довести.
Покажіть хоч одне англомовне змі, яке написало, що байден няшка а трамп програв дебати?
flyman написав:як завжди, найкращі покращення при найкращому найкращі (за конкретними деталями зверитайдесь до флер або буратіно)
Нє-нє-нє, досить, йдіть усі в сад. Всі - в сад!(с). Там чекайте вашого Трампа і іже з ним рузьке мір. Більше на цю тему (Байден/Трамп) не висловлююсь аж до виборів у США, тобто до листопада. Тим, хто ̶х̶а̶р̶ч̶у̶є̶т̶ь̶с̶я̶ ̶л̶а̶й̶н̶о̶м̶ читає кацапоЗМІ (включно з рузькомовними версіями The Economist і т.д., які кацапи давно продублювали як їм треба), неможливо щось довести.
Debate watchers say, 67% to 33%, that Trump turned in a better performance Thursday. Prior to the debate, the same voters said, 55% to 45%, that they expected Trump to turn in a better performance than Biden.