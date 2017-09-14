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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 88518852885388548855>
Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 15:03

  Дюрі-бачі написав:
  Успіх написав:За що воюємо?

Або Україна перемагає і виживає, або не перемагає і тоді всім пора валити на нову батьківщину, а у всьому світі починаються десятки СВО...

крім (анти)утопічних варіантів реальні є?
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 15:03

альтернатива ф-16


vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 15:05

  Xenon написав:цікаво, який це вже по кількості мирний план, і що в ньому буде? (кордони 91 роки ?)

Детальний мирний план буде готовий цього року, - Зеленський.

«Ми не хочемо затягувати війну, але маємо бути сильними».

Раніше президент заявляв , що мирний план хочуть «покласти на стіл» до другого Саміту миру (який, нагадаю, планують на осінь).

https://www.rbc.ua/rus/news/zelenskiy-u ... 32376.html

залишося тільки "покращити переговорні позиції"
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 15:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Явления никто не отрицает, сомнение в цифрах, которые ты приводишь

стадія прийняття все ближче :wink:

  pesikot написав:И если, всё везде продается, то почему ты ещё в Украине ?

Я не писав слово "ВСЬО продається". По друге дана послуга це не хліб який можна купити за 5 хв будь-де.
Вже відповідав холяві що міг в 2022-2023 виїхати за пляшку коняку, але якорів багато було (і це не про гроші та майно), по сентиментальності вирішив поки лишитись

  flyman написав:залишося тільки "покращити переговорні позиції"

відємно покращити?
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 15:11

  sashaqbl написав:
  Letusrock написав:Випадковість чи ні, але чомусь всі фейли США стались під час правлінь демократів-пупсиків Обами та Байдена

Як на мене, Трамп непередбачуваний. Він може як відверти злити нас(про що вже говорить), так і розпочати третю світову. Хоча перший варіант, як на мене, набагато ймовірніший.


не нас, а ефективних менеджерів
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 15:15

  Letusrock написав:
  pesikot написав:Явления никто не отрицает, сомнение в цифрах, которые ты приводишь

стадія прийняття все ближче :wink:

  pesikot написав:И если, всё везде продается, то почему ты ещё в Украине ?

Я не писав слово "ВСЬО продається". По друге дана послуга це не хліб який можна купити за 5 хв будь-де.
Вже відповідав холяві що міг в 2022-2023 виїхати за пляшку коняку, але якорів багато було (і це не про гроші та майно), по сентиментальності вирішив поки лишитись

  flyman написав:залишося тільки "покращити переговорні позиції"

відємно покращити?

як завжди, найкращі покращення при найкращому найкращі (за конкретними деталями зверитайдесь до флер або буратіно)
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 15:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Успіх, Слуги Народу хочуть наблизити розмір оплати помічників депутатів до зарплатні війського на нулі. Цікавить в першу чергу твоя думка про це, бо діяльність цих ***... - результат твого вибору у 2019.
Проєктом цього акту пропонується «встановити з 1 липня 2024 року місячний фонд для оплати праці помічників-консультантів народного депутата України в розмірі 43,8 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня 2024 року
(2920грн.*43,8 = 127896грн/міс)
Відповідно до Закону України «Про статус народного депутата України» народний депутат може мати до 31 помічника-консультанта


ЛАД задавав питання: гдє взять дєньгі для збільшення оплати військовослужбовцям? ЛАДе, дивися, 450 депутатів і у кожного готовий взвод бійців з вже потрібною зарплатнею. Буде кава в Ялті?
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 15:25

  flyman написав:як завжди, найкращі покращення при найкращому найкращі (за конкретними деталями зверитайдесь до флер або буратіно)

Нє-нє-нє, досить, йдіть усі в сад. Всі - в сад!(с). Там чекайте вашого Трампа і іже з ним рузьке мір. Більше на цю тему (Байден/Трамп) не висловлююсь аж до виборів у США, тобто до листопада.
Тим, хто ̶х̶а̶р̶ч̶у̶є̶т̶ь̶с̶я̶ ̶л̶а̶й̶н̶о̶м̶ читає кацапоЗМІ (включно з рузькомовними версіями The Economist і т.д., які кацапи давно продублювали як їм треба), неможливо щось довести.
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 15:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:Нє-нє-нє, досить, йдіть усі в сад. Всі - в сад!(с). Там чекайте вашого Трампа і іже з ним рузьке мір. Більше на цю тему (Байден/Трамп) не висловлююсь аж до виборів у США, тобто до листопада.
Тим, хто ̶х̶а̶р̶ч̶у̶є̶т̶ь̶с̶я̶ ̶л̶а̶й̶н̶о̶м̶ читає кацапоЗМІ (включно з рузькомовними версіями The Economist і т.д., які кацапи давно продублювали як їм треба), неможливо щось довести.

Покажіть хоч одне англомовне змі, яке написало, що байден няшка а трамп програв дебати?
sashaqbl
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 15:30

  fler написав:
  flyman написав:як завжди, найкращі покращення при найкращому найкращі (за конкретними деталями зверитайдесь до флер або буратіно)

Нє-нє-нє, досить, йдіть усі в сад. Всі - в сад!(с). Там чекайте вашого Трампа і іже з ним рузьке мір. Більше на цю тему (Байден/Трамп) не висловлююсь аж до виборів у США, тобто до листопада.
Тим, хто ̶х̶а̶р̶ч̶у̶є̶т̶ь̶с̶я̶ ̶л̶а̶й̶н̶о̶м̶ читає кацапоЗМІ (включно з рузькомовними версіями The Economist і т.д., які кацапи давно продублювали як їм треба), неможливо щось довести.

От ви броньована тьотя.
Ось вам нє "русскоязичний" текст
Debate watchers say, 67% to 33%, that Trump turned in a better performance Thursday. Prior to the debate, the same voters said, 55% to 45%, that they expected Trump to turn in a better performance than Biden.

Але не зупиняйся, позорься до кінця!
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