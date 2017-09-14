Додано: П'ят 28 чер, 2024 15:53

sashaqbl написав: detroytred написав: Але головне чому навчають на курсі молодого бійця і що таке саме армія (тобто принцип армії, а не чогось іншого) -- це виконання наказів.

І американські сержанти вбивають в голову рядовим саме рефлекс))) виконання наказу. Але головне чому навчають на курсі молодого бійця і що таке саме армія (тобто принцип армії, а не чогось іншого) -- це виконання наказів.І американські сержанти вбивають в голову рядовим саме рефлекс))) виконання наказу.

Поцікавтеся, скільки офіцерів було вбито під час війни у Вєтнамі дружнім вогнем. В Афганістані теж траплялося, хоча там інтенсивність бойових дій була значно нижчою.

Армія мирного часу трошки відрізняється від воюючоє. Тупі задрочування закінчуються погано. Поцікавтеся, скільки офіцерів було вбито під час війни у Вєтнамі дружнім вогнем. В Афганістані теж траплялося, хоча там інтенсивність бойових дій була значно нижчою.Армія мирного часу трошки відрізняється від воюючоє. Тупі задрочування закінчуються погано.

Це зрозуміло. І більш, ніж очевидно.І мови нема, що рівень виконавчості та вимог до підлеглих в бойовій обстановці такий же самий, як і в мирній. А про "тупі задрочування" навіть думки не може бути. Да і нема ніде.Тобто, наприклад, 10 бальна шкала.В мирний час рівень вимог (трєбоватєльності та відносин наказ-виконання) нехай 10 в учебці, де сержанти формують молодого бійця в умовах небойових обставин. Аля як ото американські сержанти.Потім в частині нехай падає до 8.Тепер в нашому війську:У військовий час в учебці, на ваш погляд:- повинен бути скільки?- по факту є скільки?В армії. У війську. У військовій системі:- повинен бути- є фактичноБо оте, що зараз (хоч зі свідчень форумчан, хоч зі свідчень моїх колег), то рівень не армії, як системи, а "ну як домовишся" тобто козацького отряду -- десь між 2 і 3.Для війська потрібно підтримувати 5-6. Навіть за бойових обставин.Ще питаня: от вам самим, як краще? -- щоб командир розподіляв завдання чи кого вмовить, той і робить, або як між собою розподілите?