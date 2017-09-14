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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8852885388548855>
Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 15:39

Душу й тіло ми положим... - а вони? Просто х ложили!

  whois2010 написав:Цікавить в першу чергу твоя думка про це,
Так моя думка тут вже давно ТВЕРДО звучить >>> є-панати! длбйопи!

Ті - поламались, давайте інших!))
Кого дасте?
ПоРОШЕНка?))
Арестовича?))
дЮЛю?))
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 15:41

  Успіх написав:
  whois2010 написав:Цікавить в першу чергу твоя думка про це,
Так моя думка тут вже давно ТВЕРДО звучить >>> є-панати! длбйопи!

Ті - поламались, давайте інших!))
Кого дасте?
ПоРОШЕНка?))
Арестовича?))
дЮЛю?))
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:


Холяву. Холява прийде - порядок наведе
whois2010
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 15:45

  Успіх написав:
  whois2010 написав:Цікавить в першу чергу твоя думка про це,
Так моя думка тут вже давно ТВЕРДО звучить >>> є-панати! длбйопи!

Ті - поламались, давайте інших!))
Кого дасте?
ПоРОШЕНка?))
Арестовича?))
дЮЛю?))
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

а як назвати самому себе успішного тому хто вискакував з трусів тут за "несистемного" криголама системи: на яку літеру "є", чи на "д", чи обидві?
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 15:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:Ті - поламались, давайте інших!))
Кого дасте?
ПоРОШЕНка?))
Арестовича?))
дЮЛю?))

До кінця війни нікого. Доведеться нам нахаватися вибраного вами гівна по повній.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 15:53

  sashaqbl написав:
  detroytred написав:Але головне чому навчають на курсі молодого бійця і що таке саме армія (тобто принцип армії, а не чогось іншого) -- це виконання наказів.
І американські сержанти вбивають в голову рядовим саме рефлекс))) виконання наказу.

Поцікавтеся, скільки офіцерів було вбито під час війни у Вєтнамі дружнім вогнем. В Афганістані теж траплялося, хоча там інтенсивність бойових дій була значно нижчою.
Армія мирного часу трошки відрізняється від воюючоє. Тупі задрочування закінчуються погано.

Це зрозуміло. І більш, ніж очевидно.
І мови нема, що рівень виконавчості та вимог до підлеглих в бойовій обстановці такий же самий, як і в мирній. А про "тупі задрочування" навіть думки не може бути. Да і нема ніде.

Тобто, наприклад, 10 бальна шкала.
В мирний час рівень вимог (трєбоватєльності та відносин наказ-виконання) нехай 10 в учебці, де сержанти формують молодого бійця в умовах небойових обставин. Аля як ото американські сержанти.
Потім в частині нехай падає до 8.

Тепер в нашому війську:
У військовий час в учебці, на ваш погляд:
- повинен бути скільки?
- по факту є скільки?
В армії. У війську. У військовій системі:
- повинен бути
- є фактично

Бо оте, що зараз (хоч зі свідчень форумчан, хоч зі свідчень моїх колег), то рівень не армії, як системи, а "ну як домовишся" тобто козацького отряду -- десь між 2 і 3.
Для війська потрібно підтримувати 5-6. Навіть за бойових обставин.

Ще питаня: от вам самим, як краще? -- щоб командир розподіляв завдання чи кого вмовить, той і робить, або як між собою розподілите?
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 16:09

  detroytred написав:hxbbgaf
Спешіал фо ю:
https://m.youtube.com/watch?v=z9eAkjlwkJA
Трошки реалій. Навіть Арестофіч про щось знає.

Послухай рівно хоча б 15 хвилин.
З 1год.00 до 1.15.


Арестовича не слушаю, думаю, и ты понимаешь, что это агент кремля. Он, будучи еще чиновником, сделал из себя идиота, начав нести полнейший бред об удушениях, убийствах женщин, кастрациях и т.д. (говорил, что это надо делать, потому что он не любит женщин, из-за чего прослыл неадекватом, может, ты и это поддерживаешь?), это было задание кремля, дискредитировать украинскую власть таким образом, пока он в ней находился.
Потом он ушел и еще через время начал гнать открытую кацапскую пропаганду (расчет у ФСБшников как всегда на короткую память).
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 16:09

  sashaqbl написав:
  fler написав:Нє-нє-нє, досить, йдіть усі в сад. Всі - в сад!(с). Там чекайте вашого Трампа і іже з ним рузьке мір. Більше на цю тему (Байден/Трамп) не висловлююсь аж до виборів у США, тобто до листопада.
Тим, хто ̶х̶а̶р̶ч̶у̶є̶т̶ь̶с̶я̶ ̶л̶а̶й̶н̶о̶м̶ читає кацапоЗМІ (включно з рузькомовними версіями The Economist і т.д., які кацапи давно продублювали як їм треба), неможливо щось довести.

Покажіть хоч одне англомовне змі, яке написало, що байден няшка а трамп програв дебати?

Шось у вас із логікою сталось?
  sashaqbl написав:Флер, я розумію, що з англійською у вас ніяк...


Отже, закінчуємо цей срач (до листопада).
Пригадайте, на всяк випадок, що писали наші ЗМІ після дебатів Зе і По та хто потім переміг :wink:
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 16:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:Отже, закінчуємо цей срач (до листопада).
Пригадайте, на всяк випадок, що писали наші ЗМІ після дебатів Зе і По та хто потім переміг

Наші ЗМІ писали, що буде війна і долар по 40...
sashaqbl
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 16:16

  detroytred написав:
  hxbbgaf написав:Шта? 23 - 43 - это что тогда? Фильтр для поиска женщины легкого поведения? Мы говорим о странах с военным положением, я не знаю такой страны, где офицеры отлеживались бы на диване вместо того, чтоб воевать, когда на страну напал враг.
Опять по себе судишь?

Во як заспівав?

А коли офіцерам перед строєм об'явили, що дозволяється тримати цивільний одяг на робочому місці (щоб на службу і зі служби в цивільному ходити), бо гражданські до військових у формі гірше, ніж до ворогів ставитися почали (в 90-ті) --- що ти тоді співав? В якій країні це бачив?
Коли грошове забезпечення ахфіцерам знизили до двірника, зупинили пайки, речі, доплати за піднайм житла, і т.д.
Коли більш півроку взагалі ні копійки не сплачували (затримки з зп).
Коли прямо командир перед строєм казав -- начфін не виплатить, йдіть через суд -- судіться з Державою -- і суд без проблем приймав рішення на користь позивача, бо абсолютно незаконно не виплачувалися 13-та та ін. грошове забезпечення.

Коли майори місця загального користування зі швабрами драїли...
Старші ахфіцера...

І т.д, і т.п. список ще довгий.

Так що ти тоді співав про ахфіцерів?
Ти-то їх взагалі хоч вживу бачив?)))


Ты совсем тронулся? Я тут каким боком, я в школу тогда ходил. Это вот офицеры должны были такого не допустить. Где была офицерская честь? А они покорялись подонкам и помогали им разорять военные части, оружие и все, что было. И кучму наказать за грабеж и сдачу всего и вся, по-моему, здесь требую один я, "офицерам" по барабану. Кстати, тебе сколько было лет в 90-х? Ты что уже офицером тогда был? Как и другие "пенсионеры", которым сейчас 40 с лишним. И к чему тогда весь этот треп?
И на гражданке круто жилось в 90-е? Опять себя слышишь? Моя мама была экономистом, ее уволили, как и папу инженера с завода и мы остались, вообще, без средств существования, поэтому мама была вынуждена потом пойти на рынок торговать на стадионе, у нее трусились руки, она считала это стыдным, особенно, когда ее увидела учительница моей сестры, но все равно была вынуждена стоять на морозе и на жаре и продавать какую-то чепуху. А сестра объедала корочки от бананов.
Папа тоже занимался чем придется, временными зароботками, то делал какие-то телефоны за копейки, то пытался кому-то продать какую-то ерунду, занял 100 долларов на оформление документов и поехал в Польшу в 93-м году, полгода там сидел в долгах, только под конец удалось выйти в ноль и заработать 300 долларов, которые и привез и которые мы надолго растягивали после отдачи долгов, деньги иногда были, иногда их не было вовсе.
А вы в это время дограбливали свои военные части? И ты будешь рассказывать, как было легко гражданским...
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 16:19

  detroytred написав:
  hxbbgaf написав:За себя я сказал, мне сказали ждать повестки на перекомиссию как ограниченно пригодному в военное время, если признают пригодным, пойду, если нет, то просто завернут. А вот о вашей готовности воевать и хотаба, детройта я что-то не слышал ничего, кроме фантазий о каком-то клее (наверное, со своего опыта) и о том, что все должны воевать, кроме офицерского состава (они, вообще, себя слышат?)


Звісно не чув, бо тут не слухати, а прочитати текст треба. Там все написано.
Що воєнпенсів теж мобілізують. Так само, як і інших. Так само, як і тебе.
Тільки на інші, ніж для тебе посади. Ось і вся різниця.

Тобі вже раз 10+ це пояснювалося, а ти "я не чув" і досі несеш.
Попроси когось поруч нехай тобі вголос зачитає...

З.и. ти і в армії отак під дурня косити збираєшся? Не раджу косити саме отак. Це один з найгірших варіантів. Бо тупі і неісполнітєльниє -- це швах.
Поміняй любий один з двох цих параметрів на протилежний, і буде тобі у війську щастя.

Одного из 100 по желанию и на посаду, не связанную с военными действиями?
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