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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 28 чер, 2024 16:20
Letusrock написав: pesikot написав:
Явления никто не отрицает, сомнение в цифрах, которые ты приводишь
стадія прийняття все ближче
Я тебе об этом ещё 2 года назад писал
Но ты включаешь дурачка каждый раз, когда тебя тыкают в твоё же враньё
И то, что ты жопой крутишь, только подтверждение ))
Letusrock написав: pesikot написав:
И если, всё везде продается, то почему ты ещё в Украине ?
Я не писав слово "ВСЬО продається"
. По друге дана послуга це не хліб який можна купити за 5 хв будь-де.
Саме це ти написав
Letusrock написав: flyman написав:
залишося тільки "покращити переговорні позиції"
відємно покращити?
Немає ні покращення наших переговрних позицій, ні погіршення
Путін не хоче ніяких перемовин, він хоче капітуляції
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Додано: П'ят 28 чер, 2024 16:22
UA написав: hxbbgaf написав:
Я констатирую факт.
Все должны, но первым делом полностью здоровые уже обученные и дававшие присягу силовики, их должны были всех мобилизировать еще в первые дни войны, по-моему, вполне адекватная позиция.
За себя я сказал, мне сказали ждать повестки на перекомиссию как ограниченно пригодному в военное время, если признают пригодным, пойду, если нет, то просто завернут. А вот о вашей готовности воевать и хотаба, детройта я что-то не слышал ничего, кроме фантазий о каком-то клее (наверное, со своего опыта) и о том, что все должны воевать, кроме офицерского состава (они, вообще, себя слышат?)
Такой большой, и такой наивный
Хотите в личку напишу про суть ВЛК.
В открытом эфире без вариантов потрут.
Почему же, пиши, только с фактами и фамилиями. Я считаю, за коррупцию сейчас надо вводить расстрел на месте.
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Додано: П'ят 28 чер, 2024 16:23
pesikot написав:
Путін не хоче ніяких перемовин, він хоче капітуляції
Те що хоче пуйло - всім відомо!
А от ЩО хочемо ми?
За що воюємо?
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Додано: П'ят 28 чер, 2024 16:24
whois2010 написав: Letusrock написав:
я вже писав що тут є декілька персонажів які при зіткненні з реальністю (що відрізняється від їх картини світу) відразу або голову в пісок або крики "брехня, зрада і т.д."
схоже, це парторги на зарплатні. просувають лінію партії
Звонок по телефону.
-Алло! Общество «Память» слушает.
-Здравствуйте! Это Рабинович. Скажите, правда евреи Россию продали?
-Правда, конечно, морда жидовская! Чего тебе еще?
-Скажите, где я могу получить свою долю?
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Додано: П'ят 28 чер, 2024 16:25
hxbbgaf написав:
Арестовича не слушаю, думаю, и ты понимаешь, что это агент кремля. Он, будучи еще чиновником, сделал из себя идиота, начав нести полнейший бред об удушениях, убийствах женщин, кастрациях и т.д. (говорил, что это надо делать, потому что он не любит женщин, из-за чего прослыл неадекватом, может, ты и это поддерживаешь?), это было задание кремля, дискредитировать украинскую власть таким образом, пока он в ней находился.
Потом он ушел и еще через время начал гнать открытую кацапскую пропаганду (расчет у ФСБшников как всегда на короткую память).
Навіщо тобі мозги?
Для того, щоб фільтрувати інформацію.
Від будь-кого.
Ти реальний стан в загальнодоступному просторі можеш де почути? Від самого *порушника* про *порушення* самого себе?
Тому слухай всіх. Але фільтруй інформацію. Співставляй її.
Навіщо ти про якихось жінок слухав Арестовича?)))
Дурню якусь про жінок послухав, а коли тобі радять послухати про проблеми підготовки, взаємовідносин у війську, ти не хоч, бо про жінок дурні якоїсь наслухався.
А кацапську пропаганду несеш навіть конкретно ти. Ось отой увесь брєд про пенсів силовиків не призивають, вони вільно за кордон їдуть, їх треба за ізмєну Родінє і т.д.
А вже як за твоєю ж логікою))) дискредитують владу деякі твердження деяких тут...
Востаннє редагувалось detroytred
в П'ят 28 чер, 2024 16:28, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 28 чер, 2024 16:27
detroytred написав: hxbbgaf написав:
Потому что не хотят воевать, вот и вся причина, и лоббируют это наверху, иначе это все уже давно бы пересмотрели. По поводу ограниченно пригодных же изменили нормы, так бы и ваши изменили.
Если нездоровы, пусть пройдут комиссию и пусть их признают непригодными по здоровью.
Що значить не бажають?
От поясни де наявність небажання є злочином або хоча б порушенням?
Де?
Що там в тебе в бошці, які бажання небажання -- не має значення.
Не бажай до схочу, але виконуй. І все.
А от якщо не виконуєш, от тоді є порушення, злочин.
Питання: бажаю до неба, бажання вище даху, але не виконує, порушую, тоді що?
Ти ж про бажання голосиш.
Про яке лобіють ти несеш???
Закон про порядок проходження вслужби офіцерським, сержантським та рядовим складом є здавна.
Мобілізаційні закони теж.
Ніхто їх на користь воєнпенсів не змінював ніколи.
Ну ти хоч якимось фактами оперуй.
Нежелание - не преступление, пока не пересмотрены эти нормы и не началось массовое вручение повесток офицерам, но подлость для нынешнего времени. Вот вам троим на этом форуме все Божья роса и сами себя уже равняете с полностью непригодными инвалидами, да раньше после такого бы любой нормальный офицер застрелился!
Задолбали талдычить одно и то же с таким напором и невпопад, это не придает убедительности. Говорю же, лоббирут то, что эти нормы не пересматривают. И когда их принимали, тоже лоббировали, но то были другие времена, а сейчас военное положение, поэтому это все надо пересматривать, как пересмотрели остальные законы по мобилизации, штрафам, ограниченно пригодным и т.д., вот только по офицерам почему-то "забыли".
3 не желающих воевать силовых пенса заспамили все оправданием своих трусости и подлости - вот что я вижу.
Еще раз, если нездоровы, пусть пройдут комиссию и будут признаны нездоровыми. Как все остальные.
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Додано: П'ят 28 чер, 2024 16:28
flyman написав:
не нас, а ефективних менеджерів
sashaqbl написав: Letusrock написав:
Випадковість чи ні, але чомусь всі фейли США стались під час правлінь демократів-пупсиків Обами та Байдена
Як на мене, Трамп непередбачуваний. Він може як відверти злити нас
(про що вже говорить), так і розпочати третю світову. Хоча перший варіант, як на мене, набагато ймовірніший.
Якщо міняти "ефективних" менеджерів під час війни нізя, тоді нас разом з ними.
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Додано: П'ят 28 чер, 2024 16:30
Успіх написав: pesikot написав:
Путін не хоче ніяких перемовин, він хоче капітуляції
Те що хоче пуйло - всім відомо!
А от ЩО хочемо ми?
За що воюємо?
За те, що твоій жінці і твоім дітям умовний Ваня чи умовний Асланбек не вказує що їм робити, де жити, на що витрачати гроші
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Додано: П'ят 28 чер, 2024 16:35
Бурштинська теплоелектростанція на Івано-Франківщині, яка сильно постраждала під час російських обстрілів, не підлягає відновленню, —
заявила очільниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук
За словами Онищук, росіяни атакували ТЕС понад 12 разів. Чиновниця додала, що через руйнацію електростанції місто Бурштин взимку може залишитися без тепла та гарячої води.
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Додано: П'ят 28 чер, 2024 16:37
detroytred написав:
Несправедливість ніхто тобі не заперечував.
И если что-то несправедливо, то с этим надо бороться, а не оправдывать это. Но некоторые "офицеры" как всегда против.
Востаннє редагувалось hxbbgaf
в П'ят 28 чер, 2024 16:38, всього редагувалось 1 раз.
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