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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 885488558856885788588859>
Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 16:37

  hxbbgaf написав:Нежелание - не преступление, пока не пересмотрены эти нормы и не началось массовое вручение повесток офицерам, но подлость для нынешнего времени. Вот вам троим на этом форуме все Божья роса и сами себя уже равняете с полностью непригодными инвалидами, да раньше после такого бы любой нормальный офицер застрелился!
Задолбали талдычить одно и то же с таким напором и невпопад, это не придает убедительности. Говорю же, лоббирут то, что эти нормы не пересматривают. И когда их принимали, тоже лоббировали, но то были другие времена, а сейчас военное положение, поэтому это все надо пересматривать, как пересмотрели остальные законы по мобилизации, штрафам, ограниченно пригодным и т.д., вот только по офицерам почему-то "забыли".
3 не желающих воевать силовых пенса заспамили все оправданием своих трусости и подлости - вот что я вижу.
Еще раз, если нездоровы, пусть пройдут комиссию и будут признаны нездоровыми. Как все остальные.

Ти сплутав же.
Заспамив своїми безпідставними звинуваченнями саме ти.
Ще й брехливими -- ну хто де і коли з воєнпенсів урівнював себе з інвалідами (тобто воєнпенс = інвалід, тому не прихований)?
Цитати надай. Звідки ти береш цю брехню.
Воєнпенси і так проходять ВЛК. Регулярно. І ще до війни також.

Вкотре тобі вказую: підстава, факт, звинувачення.
І ніяк інакше.
А ти генериш по колу в різній формі голі звинувачення та претензії зі стелі.
Підстава-факт-звинувачення (претензія) --- уяснив?
Голі звинувачення та потоки брехні це в кисильова...

Що забули переглянути по офіцерам стосовно мобілізації, штрафів, обмежено придатності і т.д., як ти кажеш?
Що конкретно? Що?
Бо офіцери йдуть під саме тими ж законами і змінами до них, як і ти --- і по штрафам, і по перекомісії обмежено придатних, і по 60 днів на оновлення даних. І все інше.
Різне тіко призначення на посади.
Призначають на офіцерські посади.

Якщо не скажеш і не вибачишся за цю брехню, то йди за руцьким кораблем...
Бо це і є кацапопропаганда з дискредитації влади (яка по твоєму забула переглянути) і офіцерів запасу.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 16:45

  detroytred написав:Заспамив своїми безпідставними звинуваченнями саме ти.
Ще й брехливими -- ну хто де і коли з воєнпенсів урівнював себе з інвалідами (тобто воєнпенс = інвалід, тому не прихований)?
Цитати надай. Звідки ти береш цю брехню.

А вот это кто писал?
  detroytred написав:Згоден, що черги різні.
Згоден, що це несправедливо з точки зору рівності людей.

А от звільнені від виконання обов'язку по захисту країни хто?
Правильно -- усі невійськовозобовязані. Їх апріорі не призивають.
Хоча. Як ти кажеш "В Конституции написано, что каждый должен защищать Родину".
То чому про них не голосиш????
Дійсно повністю звільнених від обов'язку.

Далі: мають відстрочку від обов'язку захищати цілий перелік громадян...
Чому про них забув?

А кто еще невоеннобязанный - только признанные непригодными по состоянию здоровья.
Еще тут один диабетиков вместо себя отправить хотел.
  fox767676 написав:диабетику моложе 43 можно будет найти и другое применение кроме как багажа
у инвалидов по диабету не забирают водительские права например
в армии они могли бы быть водителями или тыловыми служащими
Востаннє редагувалось hxbbgaf в П'ят 28 чер, 2024 16:48, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 16:46

  vitaliiangel написав:
Бурштинська теплоелектростанція на Івано-Франківщині, яка сильно постраждала під час російських обстрілів, не підлягає відновленню, —
заявила очільниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук

За словами Онищук, росіяни атакували ТЕС понад 12 разів. Чиновниця додала, що через руйнацію електростанції місто Бурштин взимку може залишитися без тепла та гарячої води.

вище песікот написав, що переговорні позиції не погіршуються,
ще трохи таких непогіршень, і непогіршувати вже буде нікуди в певних сферах
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 16:51

  hxbbgaf написав:А вот это кто писал?
  detroytred написав:Згоден, що черги різні.
Згоден, що це несправедливо з точки зору рівності людей.

А от звільнені від виконання обов'язку по захисту країни хто?
Правильно -- усі невійськовозобовязані. Їх апріорі не призивають.
Хоча. Як ти кажеш "В Конституции написано, что каждый должен защищать Родину".
То чому про них не голосиш????
Дійсно повністю звільнених від обов'язку.

Далі: мають відстрочку від обов'язку захищати цілий перелік громадян...
Чому про них забув?

А кто еще невоеннобязанный - только признанные непригодными по состоянию здоровья.
Еще тут один диабетиков вместо себя отправить хотел.
  fox767676 написав:диабетику моложе 43 можно будет найти и другое применение кроме как багажа
у инвалидов по диабету не забирают водительские права например
в армии они могли бы быть водителями или тыловыми служащими

Ти дурень? Не знаєш, так питай, а не звинувачуй по колу.
Невійськовозобовязані в нас ще й діти, жінки (не медики і т.д.), 60+ чоловіки. Це малось на увазі.

Бо тут часто лунало, що мобілізації повинні підлягати жінки. Бо гендерна рівність. І типа чому їх звільнили від конституційного обов'язку по захисту країни, якщо в ст.65 вказано -- громадяни. І все -- тобто всі громадяни.

А Фокса76 ти до чого сюди приліпив?
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 16:54

  flyman написав:
  vitaliiangel написав:
Бурштинська теплоелектростанція на Івано-Франківщині, яка сильно постраждала під час російських обстрілів, не підлягає відновленню, —
заявила очільниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук

За словами Онищук, росіяни атакували ТЕС понад 12 разів. Чиновниця додала, що через руйнацію електростанції місто Бурштин взимку може залишитися без тепла та гарячої води.

вище песікот написав, що переговорні позиції не погіршуються,
ще трохи таких непогіршень, і непогіршувати вже буде нікуди в певних сферах

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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 16:55

Душу й тіло ми положим за нашу СВОБОДУ!©

  pesikot написав:
  Успіх написав:
  pesikot написав:Путін не хоче ніяких перемовин, він хоче капітуляції
Те що хоче пуйло - всім відомо!
А от ЩО хочемо ми?

За що воюємо?

За те, що твоій жінці і твоім дітям умовний Ваня чи умовний Асланбек не вказує що їм робити, де жити, на що витрачати гроші

Тобто, наче, все ж таки за СВОБОДУ?

А як тоді бути з тим, що ВЖЕ обмежили свободу нам(28міс), а також вже в тилу теж пробують обмежувати свободу тиловикам?
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 16:58

  detroytred написав:
  hxbbgaf написав:А вот это кто писал?
  detroytred написав:Згоден, що черги різні.
Згоден, що це несправедливо з точки зору рівності людей.

А от звільнені від виконання обов'язку по захисту країни хто?
Правильно -- усі невійськовозобовязані. Їх апріорі не призивають.
Хоча. Як ти кажеш "В Конституции написано, что каждый должен защищать Родину".
То чому про них не голосиш????
Дійсно повністю звільнених від обов'язку.

Далі: мають відстрочку від обов'язку захищати цілий перелік громадян...
Чому про них забув?

А кто еще невоеннобязанный - только признанные непригодными по состоянию здоровья.
Еще тут один диабетиков вместо себя отправить хотел.
  fox767676 написав:диабетику моложе 43 можно будет найти и другое применение кроме как багажа
у инвалидов по диабету не забирают водительские права например
в армии они могли бы быть водителями или тыловыми служащими

Ти дурень? Не знаєш, так питай, а не звинувачуй по колу.
Невійськовозобовязані в нас ще й діти, жінки (не медики і т.д.), 60+ чоловіки. Це малось на увазі.

Бо тут часто лунало, що мобілізації повинні підлягати жінки. Бо гендерна рівність. І типа чому їх звільнили від конституційного обов'язку по захисту країни, якщо в ст.65 вказано -- громадяни. І все -- тобто всі громадяни.

А Фокса76 ти до чого сюди приліпив?

Ты с подчиненными так привык разговаривать? Понятно, хотаб такой же. Таких рогометов тем более надо на фронт в качестве рядовых заодно и на перевоспитание, тогда станем цивилизованным обществом наконец-то.
Ну, уже с женщинами и стариками 60+ себя равнять начали. Это не лучше, это такое же дно! Вот такая "офицерская честь".
Востаннє редагувалось hxbbgaf в П'ят 28 чер, 2024 17:07, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 17:04

  detroytred написав:Що забули переглянути по офіцерам стосовно мобілізації, штрафів, обмежено придатності і т.д., як ти кажеш?
Що конкретно? Що?
Бо офіцери йдуть під саме тими ж законами і змінами до них, як і ти --- і по штрафам, і по перекомісії обмежено придатних, і по 60 днів на оновлення даних. І все інше.
Різне тіко призначення на посади.
Призначають на офіцерські посади.

Какие же одинаковые, ты же сам пишешь выше, что очереди разные и ты согласен, что это несправедливо, а должна быть одна, как одна она для управляющего магазином и для грузчика, вот это и забыли пересмотреть. Офицеры должны были быть мобилизированы первым делом и все, а не толика, вот в этом ошибка. Вот то, что назначают на офицерские должности, и надо было пересмотреть. Потому что в войну не нужно столько офицерских должностей, поэтому остальные, кто остался не у дел, должны не отлеживаться на диване, а тоже идти воевать, значит, в окопы пехотой! Вот это и надо пересмотреть, при том еще позавчера, 1000 раз писал!
Не дискредитация власти, а подсказка, указания на ошибки в принятых или непринятых решениях, которые еще можно исправить. И "офицеры" здесь сами себя дискредитируют,, равняются с женщинами, инвалидами и стариками, уже больше, по-моему, если и захочешь, никак не дискредитируешь.
Востаннє редагувалось hxbbgaf в П'ят 28 чер, 2024 17:15, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 17:05

  Успіх написав:
  pesikot написав:
  Успіх написав:Те що хоче пуйло - всім відомо!
А от ЩО хочемо ми?

За що воюємо?

За те, що твоій жінці і твоім дітям умовний Ваня чи умовний Асланбек не вказує що їм робити, де жити, на що витрачати гроші

Тобто, наче, все ж таки за СВОБОДУ?

А як тоді бути з тим, що ВЖЕ обмежили свободу нам(28міс), а також вже в тилу теж пробують обмежувати свободу тиловикам?

Тобто, тобі на власну дружину і дітей дещо ... до дупи ?
Ти пишешь про особисту "несвободу"

Ти іздишь у відпустки, про яке обмеження свободи ти кажешь ?
Ти що зек ? Щось я не чув, щоб зеків відпускали додому, а фіксували, що вони сидять та ще й гроші платили за це
Тож не пиши на ємоціях

Деякі обмеження прав є у всіх, але у нас військовий стан
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 17:09

  whois2010 написав:
  flyman написав:Зображення

Якщо хочете капітулювати, то так і пишить
Це буде чесно

Але ... коли хтось купує гарне, якісне авто і пише при чому, що все погано
Ну так можете купувати гімняне китайське авто за 3 ціни, вибір є завжди ))
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