hxbbgaf написав:Нежелание - не преступление, пока не пересмотрены эти нормы и не началось массовое вручение повесток офицерам, но подлость для нынешнего времени. Вот вам троим на этом форуме все Божья роса и сами себя уже равняете с полностью непригодными инвалидами, да раньше после такого бы любой нормальный офицер застрелился! Задолбали талдычить одно и то же с таким напором и невпопад, это не придает убедительности. Говорю же, лоббирут то, что эти нормы не пересматривают. И когда их принимали, тоже лоббировали, но то были другие времена, а сейчас военное положение, поэтому это все надо пересматривать, как пересмотрели остальные законы по мобилизации, штрафам, ограниченно пригодным и т.д., вот только по офицерам почему-то "забыли". 3 не желающих воевать силовых пенса заспамили все оправданием своих трусости и подлости - вот что я вижу. Еще раз, если нездоровы, пусть пройдут комиссию и будут признаны нездоровыми. Как все остальные.
Ти сплутав же. Заспамив своїми безпідставними звинуваченнями саме ти. Ще й брехливими -- ну хто де і коли з воєнпенсів урівнював себе з інвалідами (тобто воєнпенс = інвалід, тому не прихований)? Цитати надай. Звідки ти береш цю брехню. Воєнпенси і так проходять ВЛК. Регулярно. І ще до війни також.
Вкотре тобі вказую: підстава, факт, звинувачення. І ніяк інакше. А ти генериш по колу в різній формі голі звинувачення та претензії зі стелі. Підстава-факт-звинувачення (претензія) --- уяснив? Голі звинувачення та потоки брехні це в кисильова...
Що забули переглянути по офіцерам стосовно мобілізації, штрафів, обмежено придатності і т.д., як ти кажеш? Що конкретно? Що? Бо офіцери йдуть під саме тими ж законами і змінами до них, як і ти --- і по штрафам, і по перекомісії обмежено придатних, і по 60 днів на оновлення даних. І все інше. Різне тіко призначення на посади. Призначають на офіцерські посади.
Якщо не скажеш і не вибачишся за цю брехню, то йди за руцьким кораблем... Бо це і є кацапопропаганда з дискредитації влади (яка по твоєму забула переглянути) і офіцерів запасу.
detroytred написав:Заспамив своїми безпідставними звинуваченнями саме ти. Ще й брехливими -- ну хто де і коли з воєнпенсів урівнював себе з інвалідами (тобто воєнпенс = інвалід, тому не прихований)? Цитати надай. Звідки ти береш цю брехню.
А вот это кто писал?
detroytred написав:Згоден, що черги різні. Згоден, що це несправедливо з точки зору рівності людей.
А от звільнені від виконання обов'язку по захисту країни хто? Правильно -- усі невійськовозобовязані. Їх апріорі не призивають. Хоча. Як ти кажеш "В Конституции написано, что каждый должен защищать Родину". То чому про них не голосиш???? Дійсно повністю звільнених від обов'язку.
Далі: мають відстрочку від обов'язку захищати цілий перелік громадян... Чому про них забув?
А кто еще невоеннобязанный - только признанные непригодными по состоянию здоровья. Еще тут один диабетиков вместо себя отправить хотел.
fox767676 написав:диабетику моложе 43 можно будет найти и другое применение кроме как багажа у инвалидов по диабету не забирают водительские права например в армии они могли бы быть водителями или тыловыми служащими
Востаннє редагувалось hxbbgaf в П'ят 28 чер, 2024 16:48, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:Згоден, що черги різні. Згоден, що це несправедливо з точки зору рівності людей.
А от звільнені від виконання обов'язку по захисту країни хто? Правильно -- усі невійськовозобовязані. Їх апріорі не призивають. Хоча. Як ти кажеш "В Конституции написано, что каждый должен защищать Родину". То чому про них не голосиш???? Дійсно повністю звільнених від обов'язку.
Далі: мають відстрочку від обов'язку захищати цілий перелік громадян... Чому про них забув?
А кто еще невоеннобязанный - только признанные непригодными по состоянию здоровья. Еще тут один диабетиков вместо себя отправить хотел.
fox767676 написав:диабетику моложе 43 можно будет найти и другое применение кроме как багажа у инвалидов по диабету не забирают водительские права например в армии они могли бы быть водителями или тыловыми служащими
Ти дурень? Не знаєш, так питай, а не звинувачуй по колу. Невійськовозобовязані в нас ще й діти, жінки (не медики і т.д.), 60+ чоловіки. Це малось на увазі.
Бо тут часто лунало, що мобілізації повинні підлягати жінки. Бо гендерна рівність. І типа чому їх звільнили від конституційного обов'язку по захисту країни, якщо в ст.65 вказано -- громадяни. І все -- тобто всі громадяни.
detroytred написав:Згоден, що черги різні. Згоден, що це несправедливо з точки зору рівності людей.
А от звільнені від виконання обов'язку по захисту країни хто? Правильно -- усі невійськовозобовязані. Їх апріорі не призивають. Хоча. Як ти кажеш "В Конституции написано, что каждый должен защищать Родину". То чому про них не голосиш???? Дійсно повністю звільнених від обов'язку.
Далі: мають відстрочку від обов'язку захищати цілий перелік громадян... Чому про них забув?
А кто еще невоеннобязанный - только признанные непригодными по состоянию здоровья. Еще тут один диабетиков вместо себя отправить хотел.
fox767676 написав:диабетику моложе 43 можно будет найти и другое применение кроме как багажа у инвалидов по диабету не забирают водительские права например в армии они могли бы быть водителями или тыловыми служащими
Ти дурень? Не знаєш, так питай, а не звинувачуй по колу. Невійськовозобовязані в нас ще й діти, жінки (не медики і т.д.), 60+ чоловіки. Це малось на увазі.
Бо тут часто лунало, що мобілізації повинні підлягати жінки. Бо гендерна рівність. І типа чому їх звільнили від конституційного обов'язку по захисту країни, якщо в ст.65 вказано -- громадяни. І все -- тобто всі громадяни.
А Фокса76 ти до чого сюди приліпив?
Ты с подчиненными так привык разговаривать? Понятно, хотаб такой же. Таких рогометов тем более надо на фронт в качестве рядовых заодно и на перевоспитание, тогда станем цивилизованным обществом наконец-то. Ну, уже с женщинами и стариками 60+ себя равнять начали. Это не лучше, это такое же дно! Вот такая "офицерская честь".
Востаннє редагувалось hxbbgaf в П'ят 28 чер, 2024 17:07, всього редагувалось 2 разів.
detroytred написав:Що забули переглянути по офіцерам стосовно мобілізації, штрафів, обмежено придатності і т.д., як ти кажеш? Що конкретно? Що? Бо офіцери йдуть під саме тими ж законами і змінами до них, як і ти --- і по штрафам, і по перекомісії обмежено придатних, і по 60 днів на оновлення даних. І все інше. Різне тіко призначення на посади. Призначають на офіцерські посади.
Какие же одинаковые, ты же сам пишешь выше, что очереди разные и ты согласен, что это несправедливо, а должна быть одна, как одна она для управляющего магазином и для грузчика, вот это и забыли пересмотреть. Офицеры должны были быть мобилизированы первым делом и все, а не толика, вот в этом ошибка. Вот то, что назначают на офицерские должности, и надо было пересмотреть. Потому что в войну не нужно столько офицерских должностей, поэтому остальные, кто остался не у дел, должны не отлеживаться на диване, а тоже идти воевать, значит, в окопы пехотой! Вот это и надо пересмотреть, при том еще позавчера, 1000 раз писал! Не дискредитация власти, а подсказка, указания на ошибки в принятых или непринятых решениях, которые еще можно исправить. И "офицеры" здесь сами себя дискредитируют,, равняются с женщинами, инвалидами и стариками, уже больше, по-моему, если и захочешь, никак не дискредитируешь.
Востаннє редагувалось hxbbgaf в П'ят 28 чер, 2024 17:15, всього редагувалось 2 разів.