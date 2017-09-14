Додано: П'ят 28 чер, 2024 17:04

detroytred написав: Що забули переглянути по офіцерам стосовно мобілізації, штрафів, обмежено придатності і т.д., як ти кажеш?

Що конкретно? Що?

Бо офіцери йдуть під саме тими ж законами і змінами до них, як і ти --- і по штрафам, і по перекомісії обмежено придатних, і по 60 днів на оновлення даних. І все інше.

Різне тіко призначення на посади.

Призначають на офіцерські посади.

Що забули переглянути по офіцерам стосовно мобілізації, штрафів, обмежено придатності і т.д., як ти кажеш?Що конкретно? Що?Бо офіцери йдуть під саме тими ж законами і змінами до них, як і ти --- і по штрафам, і по перекомісії обмежено придатних, і по 60 днів на оновлення даних. І все інше.Різне тіко призначення на посади.Призначають на офіцерські посади.

Какие же одинаковые, ты же сам пишешь выше, что очереди разные и ты согласен, что это несправедливо, а должна быть одна, как одна она для управляющего магазином и для грузчика, вот это и забыли пересмотреть. Офицеры должны были быть мобилизированы первым делом и все, а не толика, вот в этом ошибка. Вот то, что назначают на офицерские должности, и надо было пересмотреть. Потому что в войну не нужно столько офицерских должностей, поэтому остальные, кто остался не у дел, должны не отлеживаться на диване, а тоже идти воевать, значит, в окопы пехотой! Вот это и надо пересмотреть, при том еще позавчера, 1000 раз писал!Не дискредитация власти, а подсказка, указания на ошибки в принятых или непринятых решениях, которые еще можно исправить. И "офицеры" здесь сами себя дискредитируют,, равняются с женщинами, инвалидами и стариками, уже больше, по-моему, если и захочешь, никак не дискредитируешь.