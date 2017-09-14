|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: П'ят 28 чер, 2024 17:09
Никакого запаса сейчас быть не должно, в запасе держат на такое время как сейчас, на случай большой войны. Все офицеры запаса должны быть на фронте. И первыми!
-
hxbbgaf
-
-
- Повідомлень: 22647
- З нами з: 24.08.09
- Подякував: 1677 раз.
- Подякували: 2368 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 28 чер, 2024 17:16
hxbbgaf написав:
Никакого запаса сейчас быть не должно, в запасе держат на такое время как сейчас, на случай большой войны. Все офицеры запаса должны быть на фронте. И первыми!
Головне - щоб не hxbbgaf-а
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 34946
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1446 раз.
- Подякували: 7991 раз.
-
- Профіль
-
4
7
3
Додано: П'ят 28 чер, 2024 17:18
Faceless написав: hxbbgaf написав:
Никакого запаса сейчас быть не должно, в запасе держат на такое время как сейчас, на случай большой войны. Все офицеры запаса должны быть на фронте. И первыми!
Головне - щоб не hxbbgaf-а
1000 раз писал, первой очередью должны идти полностью здоровые, уже обученные и дававшие присягу силовики, которых государство много лет учило защищать Родину, учило, между прочим, за наш счет. По-моему, вполне логично, что они и должны были первыми отправиться ее защищать, когда напал враг, а дальше остальных по мере необходимости!
Потому и говорю, что ошибка, полуслепой язвенник, который никогда не держал в руках никакого оружия, даже после подготовки вряд ли заменит здорового и год или 2 служившего или даже 20 или 25 лет. И это сказывается на обороноспособности. Если несогласны, можете писать свое мнение, а не беспочвенные личные обвинения.
Востаннє редагувалось hxbbgaf
в П'ят 28 чер, 2024 17:30, всього редагувалось 3 разів.
-
hxbbgaf
-
-
- Повідомлень: 22647
- З нами з: 24.08.09
- Подякував: 1677 раз.
- Подякували: 2368 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 28 чер, 2024 17:18
hxbbgaf написав:
Ты с подчиненными так привык разговаривать? Понятно, хотаб такой же. Таких рогометов тем более надо на фронт в качестве рядовых заодно и на перевоспитание, тогда станем цивилизованным обществом наконец-то.
Ну, уже с женщинами и стариками 60+ себя равнять начали. Это не лучше, это такое же дно! Вот такая "офицерская честь".
Пояснюю: ти мені висуваєш зі стелі ізмєну Родінє, підлість, трусость і т.д., пропонуєш застрелитися.
І дивуєшся, що ПІСЛЯ цього я саме з тобою отак розмовляю?
В тебе з логікою нормально?
Подивись, як я розмовляв з тобою ДО.
Не бреши далі. Подивись до чого було про невійськозобов'язаних. Аж ніяк не до урівнювання себе з ними.
Дно -- це твої намагання перекрутити.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 29200
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3229 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 28 чер, 2024 17:20
І знов я повторюю запитання до тих, у кого "переговорні позиції"
Путін чітко сказав - віддавайте Донецьку, Луганську, Херсоньку, Запоріжску області та Крим.
Ви готові це віддати ? Так чи ні ?
Ви готові віддати жителів Запоріжжя (місто навіть не було захоплено чи було в облозі) та Херсону під оккупацію Россії ? Так чи ні ?
whois2010, flyman, Бетон, Letsusrock, ЛАД, Mimohod, dima_On ?
Якщо мовчання чи відповіді "ні", то не кажіть про якісь перемовини
А якщо відповідь "так" ...
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 9919
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 535 раз.
- Подякували: 1253 раз.
-
- Профіль
-
2
2
Додано: П'ят 28 чер, 2024 17:21
Да, с самого начала был такой разговор и со стороны хотаба тоже.
Я считаю, что это, фактически, было уравнивание.
-
hxbbgaf
-
-
- Повідомлень: 22647
- З нами з: 24.08.09
- Подякував: 1677 раз.
- Подякували: 2368 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 28 чер, 2024 17:27
"Плитку в Донецке сдирают и увозят в Мариуполь. Что это за восстановление?" Жители Донецка в шоке
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 9919
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 535 раз.
- Подякували: 1253 раз.
-
- Профіль
-
2
2
Додано: П'ят 28 чер, 2024 17:28
vitaliiangel написав:
Бурштинська теплоелектростанція на Івано-Франківщині, яка сильно постраждала під час російських обстрілів, не підлягає відновленню, —
заявила очільниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук
За словами Онищук, росіяни атакували ТЕС понад 12 разів. Чиновниця додала, що через руйнацію електростанції місто Бурштин взимку може залишитися без тепла та гарячої води.
А тепер зацініть "красу гри": тарифи підняли (бо дуууже багато треба відновлювати), а якісь ахметковий директор каже "відновлювати нічого не будемо, бо ви захистити не можете і завтра знов розбомблять".
-
zxzx777
-
-
- Повідомлень: 160
- З нами з: 18.12.08
- Подякував: 46 раз.
- Подякували: 18 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 28 чер, 2024 17:34
hxbbgaf написав: detroytred написав:
Що забули переглянути по офіцерам стосовно мобілізації, штрафів, обмежено придатності і т.д., як ти кажеш?
Що конкретно? Що?
Бо офіцери йдуть під саме тими ж законами і змінами до них, як і ти --- і по штрафам, і по перекомісії обмежено придатних, і по 60 днів на оновлення даних. І все інше.
Різне тіко призначення на посади.
Призначають на офіцерські посади.
Какие же одинаковые, ты же сам пишешь выше, что очереди разные и ты согласен, что это несправедливо, а должна быть одна, как одна она для управляющего магазином и для грузчика, вот это и забыли пересмотреть. Офицеры должны были быть мобилизированы первым делом и все, а не толика, вот в этом ошибка. Вот то, что назначают на офицерские должности, и надо было пересмотреть. Потому что в войну не нужно столько офицерских должностей, поэтому остальные, кто остался не у дел, должны не отлеживаться на диване, а тоже идти воевать, значит, в окопы пехотой! Вот это и надо пересмотреть, при том еще позавчера, 1000 раз писал!
Не дискредитация власти, а подсказка, указания на ошибки в принятых или непринятых решениях, которые еще можно исправить. И "офицеры" здесь сами себя дискредитируют,, равняются с женщинами, инвалидами и стариками, уже больше, по-моему, если и захочешь, никак не дискредитируешь.
Ти свій текст прочитати в стані?
Призначення на посади -- це останній етап.
Після оновлення даних 60 днів, влк, мобілізації. Тільки потім призначення на посаду.
Так вибачення, (мудило, який брехав, що влада забула для офіцерів зміни стосовно мобілізації, влк, перекомісії обмежено придатних і т.д., на відміну від неофіцерів) будуть?
Да. Несправедливо, що офіцерів не призначають кулеметниками. Згоден.
Але у цієї несправедливості є підстави -- бо ти не зможеш за офіцера спеціаліста виконати те, що зможе він.
А офіцери так само кожного місяця покидають військо з різних причин: від віку, хвороб, сімейних і до гинуть також.
То ще раз: конкретно ти замість мене зможеш обслуговувати бойові літальні апарати?
Або замість Хотаба пілотувати ЛА?
Якщо ні, то чого ти дивуєшся, що черги окремі?
Несправедливо - да, але по причинам, які мають підгрунтя.
Зате кулеметника з тебе зробити можна за нехай 3 місяці. І ти готовий кулеметник.
Тому і призначення на посади різні. Черги різні.
Не згоден, то йди і соплями своїми доводь це тим, хто так визначив.
Раз тебе не влаштовують пояснення від тих, хто розуміє чому так.
Вибачатися за брехню будеш?
Як там з честю людини?)))
Яка іншим честю (неважливо якою) дорікає.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 29200
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3229 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 28 чер, 2024 17:37
pesikot написав:
І знов я повторюю запитання до тих, у кого "переговорні позиції"
Путін чітко сказав - віддавайте Донецьку, Луганську, Херсоньку, Запоріжску області та Крим.
Ви готові це віддати ? Так чи ні ?
Ви готові віддати жителів Запоріжжя (місто навіть не було захоплено чи було в облозі) та Херсону під оккупацію Россії ? Так чи ні ?whois2010
, flyman
, Бетон
, Letsusrock
, ЛАД
, Mimohod
, dima_On
?
Якщо мовчання чи відповіді "ні", то не кажіть про якісь перемовини
А якщо відповідь "так" ...
а якщо так, то "чому не в окопі"?
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 35499
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1584 раз.
- Подякували: 2778 раз.
-
- Профіль
-
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|16
|54064
|
|
|1493
|213895
|
|
|6076
|686404
|
|