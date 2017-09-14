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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8856885788588859>
Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 17:38

  pesikot написав:І знов я повторюю запитання до тих, у кого "переговорні позиції"

Путін чітко сказав - ...

И я снова повторю: а зеля в ответ хоть что-то сказал? Или начал сходу истерить и Меморандумы о недопустимости переговоров строчить?
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 17:39

  hxbbgaf написав:Арестовича не слушаю, думаю, и ты понимаешь, что это агент кремля. Он, будучи еще чиновником, сделал из себя идиота, начав нести полнейший бред об удушениях, убийствах женщин, кастрациях и т.д. (говорил, что это надо делать, потому что он не любит женщин, из-за чего прослыл неадекватом, может, ты и это поддерживаешь?), это было задание кремля, дискредитировать украинскую власть таким образом, пока он в ней находился.
Потом он ушел и еще через время начал гнать открытую кацапскую пропаганду (расчет у ФСБшников как всегда на короткую память).

Абсолютно справедливое замечание про арестовича. Только сомневаюсь, что арестович находился в украинской власти когда либо. Это была его легенда.

Спалился арестович при прямом попадании ракеты в многоэтажный дом в Днепре. Он типа сразу же!!! заявил, что это было работой нашего пво и прилетели в дом остатки сбитой ракеты, выгораживая таким образом кремль и ВС РФ, напартачивших со своей ракетой старых годов выпуска. Чуть позже выяснили, что ракета прилетела целой и невредимой в дом да и ПВО наше тогда было сильно слабым, чтобы сбить высокоскоростную баллистическую ракету.

Думаю, что ФСБ его грамотно внедрило в информпространство Украины на начальном этапе. Но потом пошли маленькие проколы в его болтовне касательно его работы, осведомленности в событиях и эти проколы дали основания начать подозревать его в опубликовании информации, подготовленной исключительно в кремле. Кремль широко использовал его, по максимуму, а потом слил его в унитаз, подсунув для широкого озвучивания ту самую лживую "новость" про Днепр.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 17:39

  zxzx777 написав:
  vitaliiangel написав:
Бурштинська теплоелектростанція на Івано-Франківщині, яка сильно постраждала під час російських обстрілів, не підлягає відновленню, —
заявила очільниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук

За словами Онищук, росіяни атакували ТЕС понад 12 разів. Чиновниця додала, що через руйнацію електростанції місто Бурштин взимку може залишитися без тепла та гарячої води.


А тепер зацініть "красу гри": тарифи підняли (бо дуууже багато треба відновлювати), а якісь ахметковий директор каже "відновлювати нічого не будемо, бо ви захистити не можете і завтра знов розбомблять". :mrgreen:

до речі, де ж "ахкакоайінвєстор" з "ахкакіміінвєстціями"?
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 17:39

detroytred шо ви городите? г*вно все життя прожило на халяву - тепер вийшло на пенсію і хоче знову сидиті десь на "оффіцеських" посадах?звичаійні піда*и! яких нажаль маємо 98,9% - шо ви тут ересь несете? "захисники" срані........
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 17:45

  hxbbgaf написав:Никакого запаса сейчас быть не должно, в запасе держат на такое время как сейчас, на случай большой войны. Все офицеры запаса должны быть на фронте. И первыми!

Это корректно. Если ситуация отличается от озвученной, то всем парят мозг с этой войной, причины которой до сих пор тщательно скрывают от россиян и украинцев.

Форумы типа украинские первыми удаляют сообщения с конструктивными размышлениями о причинах войны. Причины к сожалению таковы, что придется по другому взглянуть на исторические моменты, произошедшие в Украине с 90-х. А это может вызвать стресс даже у тех, кто считает себя профессионалом в вопросах государственного управления.
buratinyo
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 17:46

  hxbbgaf написав:Да, с самого начала был такой разговор и со стороны хотаба тоже.
Я считаю, что это, фактически, было уравнивание.

Давай конкретику.
Те, що ти *считаешь* майже завжди виявляється твоєю абсолютною вигадкою.

Саме про урівнювання тебе я і ЗАПИТАВ. Про урівнювання. Що якщо ти принципово (тобто неважливо які причини) урівнюєш офіцера і рядового, то чому також принципово не урівнюєш чоловіків і жінок?
Не офіцерів і жінок, а чоловіків і жінок. І нагадав, що про це вже було форумчанами звернуто увагу -- на рівність чоловіків і жінок.
Намагався почути пояснень від тебе за ТВОЄЮ ж логікою --- принципового урівнювання (офіцерів і рядових) --- на прикладі чоловіків і жінок.

Ти ж тупо рефлексиш на окремі слова і на цій підставі вигадуєш брехню.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 17:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Тобто, тобі на власну дружину і дітей дещо ... до дупи ?
Ти пишешь про особисту "несвободу"

Пи***ти - не мішки носити. Чомусь, при всьому своєму патріотизмі ти досі не в ЗСУ.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 17:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Тепер в нашому війську:
У військовий час в учебці, на ваш погляд:
- повинен бути скільки?
- по факту є скільки?
В армії. У війську. У військовій системі:
- повинен бути

9 або навіть 10 з 10 - це добре було б мати. За умови нормальних офіцерів. Думаю, десь в Азові або в Хартії так і є.
Коли ж офіцер ідіот - то низький рівень дисципліни часом навіть рятує ОС.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 17:51

  pesikot написав:
  whois2010 написав:
  flyman написав:Зображення

Якщо хочете капітулювати, то так і пишить
Це буде чесно

Але ... коли хтось купує гарне, якісне авто і пише при чому, що все погано
Ну так можете купувати гімняне китайське авто за 3 ціни, вибір є завжди ))

Якщо це камінь в мій город, то мимо: я ще поки жодного разу не писав про капітуляцію. Але якщо про це мова вже, то яким ви бачите розвиток подій? У влади планів нема, зелені діють ситуативно, це зрозуміло. Лише безкінченна влада та нескінченні гроші. А особисто ви якими інструментами та ресурсами плануєте магічні кордони 91 відвойовувати? Бо ні людей, ні зброї в достатній кількості немає. Тож без гасел, який план? І чим?
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 17:52

Суть в том, что вы не обслуживаете никакие аппараты, а валяетесь на диванах. Если так, то должны призывать в пехоту, куда угодно, так как война и вы здоровы и подготовлены. Очереди разные - это не последний этап, это как раз о мобилизации.
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