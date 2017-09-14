И я снова повторю: а зеля в ответ хоть что-то сказал? Или начал сходу истерить и Меморандумы о недопустимости переговоров строчить?
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Додано: П'ят 28 чер, 2024 17:38
Додано: П'ят 28 чер, 2024 17:39
Абсолютно справедливое замечание про арестовича. Только сомневаюсь, что арестович находился в украинской власти когда либо. Это была его легенда.
Спалился арестович при прямом попадании ракеты в многоэтажный дом в Днепре. Он типа сразу же!!! заявил, что это было работой нашего пво и прилетели в дом остатки сбитой ракеты, выгораживая таким образом кремль и ВС РФ, напартачивших со своей ракетой старых годов выпуска. Чуть позже выяснили, что ракета прилетела целой и невредимой в дом да и ПВО наше тогда было сильно слабым, чтобы сбить высокоскоростную баллистическую ракету.
Думаю, что ФСБ его грамотно внедрило в информпространство Украины на начальном этапе. Но потом пошли маленькие проколы в его болтовне касательно его работы, осведомленности в событиях и эти проколы дали основания начать подозревать его в опубликовании информации, подготовленной исключительно в кремле. Кремль широко использовал его, по максимуму, а потом слил его в унитаз, подсунув для широкого озвучивания ту самую лживую "новость" про Днепр.
Додано: П'ят 28 чер, 2024 17:39
до речі, де ж "ахкакоайінвєстор" з "ахкакіміінвєстціями"?
Додано: П'ят 28 чер, 2024 17:39
detroytred шо ви городите? г*вно все життя прожило на халяву - тепер вийшло на пенсію і хоче знову сидиті десь на "оффіцеських" посадах?звичаійні піда*и! яких нажаль маємо 98,9% - шо ви тут ересь несете? "захисники" срані........
Додано: П'ят 28 чер, 2024 17:46
Давай конкретику.
Те, що ти *считаешь* майже завжди виявляється твоєю абсолютною вигадкою.
Саме про урівнювання тебе я і ЗАПИТАВ. Про урівнювання. Що якщо ти принципово (тобто неважливо які причини) урівнюєш офіцера і рядового, то чому також принципово не урівнюєш чоловіків і жінок?
Не офіцерів і жінок, а чоловіків і жінок. І нагадав, що про це вже було форумчанами звернуто увагу -- на рівність чоловіків і жінок.
Намагався почути пояснень від тебе за ТВОЄЮ ж логікою --- принципового урівнювання (офіцерів і рядових) --- на прикладі чоловіків і жінок.
Ти ж тупо рефлексиш на окремі слова і на цій підставі вигадуєш брехню.
Додано: П'ят 28 чер, 2024 17:48
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: П'ят 28 чер, 2024 17:51
Re: Напад росії і білорусі на Україну
9 або навіть 10 з 10 - це добре було б мати. За умови нормальних офіцерів. Думаю, десь в Азові або в Хартії так і є.
Коли ж офіцер ідіот - то низький рівень дисципліни часом навіть рятує ОС.
Додано: П'ят 28 чер, 2024 17:51
Якщо це камінь в мій город, то мимо: я ще поки жодного разу не писав про капітуляцію. Але якщо про це мова вже, то яким ви бачите розвиток подій? У влади планів нема, зелені діють ситуативно, це зрозуміло. Лише безкінченна влада та нескінченні гроші. А особисто ви якими інструментами та ресурсами плануєте магічні кордони 91 відвойовувати? Бо ні людей, ні зброї в достатній кількості немає. Тож без гасел, який план? І чим?
Додано: П'ят 28 чер, 2024 17:52
Суть в том, что вы не обслуживаете никакие аппараты, а валяетесь на диванах. Если так, то должны призывать в пехоту, куда угодно, так как война и вы здоровы и подготовлены. Очереди разные - это не последний этап, это как раз о мобилизации. Факт тот, что офицеров мобилизировано не так много, а должны быть все и в первые дни.
А пенсов-силовиков, которым 40 с лишним, я, вообще, не слышал, чтоб мобилизировали. И приводил ссылку на фуп, где свидетель писала, что таких бывших погранцов выпускали заграницу.
Востаннє редагувалось hxbbgaf в П'ят 28 чер, 2024 17:58, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 28 чер, 2024 17:52
Не пригадую вас у гримі. Яке г-но?
По колу?
Городите ви, саме ви.
От коли скажете конкретно де і яка халява, от тоді буде розмова.
В студію конкретно про прожило халяву.
І що значе хоче сидіти на офіцерських посадах? Що за пісня отака?
Хто і де ПОВИНЕН сидіти, на яких посадах -- визначається не хатєлками, а законодавством України.
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