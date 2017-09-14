hxbbgaf написав:Да, с самого начала был такой разговор и со стороны хотаба тоже. Я считаю, что это, фактически, было уравнивание.
Давай конкретику. Те, що ти *считаешь* майже завжди виявляється твоєю абсолютною вигадкою.
Саме про урівнювання тебе я і ЗАПИТАВ. Про урівнювання. Що якщо ти принципово (тобто неважливо які причини) урівнюєш офіцера і рядового, то чому також принципово не урівнюєш чоловіків і жінок? Не офіцерів і жінок, а чоловіків і жінок. І нагадав, що про це вже було форумчанами звернуто увагу -- на рівність чоловіків і жінок. Намагався почути пояснень від тебе за ТВОЄЮ ж логікою --- принципового урівнювання (офіцерів і рядових) --- на прикладі чоловіків і жінок.
Ти ж тупо рефлексиш на окремі слова і на цій підставі вигадуєш брехню.
Ну, блин, понос слов какой-то, сразу видно, кто неправ. Потому что женщина слабее физически, не? Сам опять повторяешь, что равняешься с ними, а потом я, оказывается, брешу. Также ты и со стариками и инвалидами равнялся (чего их не мобилизируют, а тебя должны).
hxbbgaf написав:Суть в том, что вы не обслуживаете никакие аппараты, а валяетесь на диванах. Если так, то должны призывать в пехоту, куда угодно, так как война и вы здоровы и подготовлены. Очереди разные - это не последний этап, это как раз о мобилизации.
Суть у тому, що ти з дивану вигадуєш претензії, звинувачення та свої хатєлки. Тобі пояснюється ЧОМУ законодавством визначено саме так, а не як ти з дивану хочеш.
Визначено це ще до війни, обгрунтовано. І під час війни ще поки не змінено. Отнюдь не з причини, яку ти з дивану вигадуєш -- про начебто лобіювання.
Зрозумій, те, що ти маєш хатєлки -- це нормально. І я б з тобою також нормально обговорював це. Навіть безглузді хатєлки. Але ти на підставі своїх хатєлок тупо робиш звинувачення та образи. На підставі свої хатєлок. Тому і отримуєш у відповідь. Саме за це.
І відміть --- в твій бік образ, звинувачень та претензій на підставі СВОЇХ хатєлок я не видав поки жодною. А можу, наприклад, що такого дебіла необхідно без влк одразу на нуль без зброї аби відсвічувати у теплик --- отака твоя функція та призначення у війську. Не здорового ж навченого вояка на таке витрачати. (Але я такого тобі не казав. Тіко спростовував потік твоїх зі стелі звинувачень та брехні).
pesikot написав:Я вам в особисті писав, чому саме ..
Я "піздун", ну ок ...
Тільки в 2018-2019 я постійно писав, що не треба голосувати за Зеленського і мені також писали, що я нічого не розумію і "піздун", і взагалі "парахаботік"
Ви мені пояснили, чому не мобілізовані. Так, у вас є причина, чому вас не можуть мобілізувати, але нема причин, чому б не піти в ЗСУ. При всій повазі до Вас, ви не маєте права вказувати, хто і за що воює, і скільки має воювати... Агресивне, а часто тупе розповідання з тилу, як і скільки ми маєм воювати, викликає хіба бажання піти в СЗЧ і подивитися, як ви будете справлятися...
Востаннє редагувалось sashaqbl в П'ят 28 чер, 2024 18:17, всього редагувалось 1 раз.
hxbbgaf написав:Да, с самого начала был такой разговор и со стороны хотаба тоже. Я считаю, что это, фактически, было уравнивание.
Давай конкретику. Те, що ти *считаешь* майже завжди виявляється твоєю абсолютною вигадкою.
Саме про урівнювання тебе я і ЗАПИТАВ. Про урівнювання. Що якщо ти принципово (тобто неважливо які причини) урівнюєш офіцера і рядового, то чому також принципово не урівнюєш чоловіків і жінок? Не офіцерів і жінок, а чоловіків і жінок. І нагадав, що про це вже було форумчанами звернуто увагу -- на рівність чоловіків і жінок. Намагався почути пояснень від тебе за ТВОЄЮ ж логікою --- принципового урівнювання (офіцерів і рядових) --- на прикладі чоловіків і жінок.
Ти ж тупо рефлексиш на окремі слова і на цій підставі вигадуєш брехню.
Ну, блин, понос слов какой-то, сразу видно, кто неправ. Потому что женщина слабее физически, не? Сам опять повторяешь, что равняешься с ними, а потом я, оказывается, брешу. Также ты и со стариками и инвалидами равнялся (чего их не мобилизируют, а тебя должны).
Спеціально зацитував повністю. Читай цитату текст раз двадцять, щоб зрозуміти про що там.
Правильно -- слабше фізично. Тобто ти вказав причину, чому не урівнюють чоловіків і жінок. Бо є причина. Таку ж аналогію проведи і з офіцер-рядовий. Чому їх не урівнюють? Бо є причина. Причина --- офіцер є спеціалістом, якого готувати на відповідну офіцерську посаду тривалий час. Коли посада вивільниться (бо займавший її офіцер звільнився...), то з запасу візьмуть офіцера запасу. А не рядового запасу. Тому черги різні. Є причина. Причина є.
Ти ж тупо голосиш хатєлку свою -- треба урівняти офіцерів і рядових. Принципово. І пофіг тобі на наявність причини, чому їх не урівнювали досі і не урівнюють зараз.
Допетрив логіку і до чого була паралель, невіглас...?
detroytred написав:Таку ж аналогію проведи і з офіцер-рядовий. Чому їх не урівнюють? Бо є причина. Причина --- офіцер є спеціалістом, якого готувати на відповідну офіцерську посаду тривалий час. Коли посада вивільниться (бо займавший її офіцер звільнився...), то з запасу візьмуть офіцера запасу.
Тут є деякі цікаві моменти. Наприклад, наскільки ті офіцери запасу мають актуальні знання і наскільки важко їх перевчити. Може часом легше нових навчити? Піджаків зараз просто перевчають, не дивлячись на ВОС. Але в мене така чуйка що більшість пенсіонерів тоже надо так робить...
Зараз замість того, щоб інтенсивно поповнювати вже діючі бойові підрозділи, знову йде створення нових. Пристроюють штабних, створюють нові підрозділи забезпечення під тиловиків і "розмазують тонким шаром" техніку. Ситуація настільки критична і "дерев'яна", що змушена знову про це написати, тепер вже значно детальніше. https://www.facebook.com/1551784961/posts/10231532767932943/?app=fbl
В мене єдине питання, чи це військове, чи політичне командування приймає такі рішення? Загалолм рекомендую перечитати всю статтю, доволі обєктивна і правильно описує процеси. На жаль...
Востаннє редагувалось sashaqbl в П'ят 28 чер, 2024 18:27, всього редагувалось 3 разів.
detroytred написав:Таку ж аналогію проведи і з офіцер-рядовий. Чому їх не урівнюють? Бо є причина. Причина --- офіцер є спеціалістом, якого готувати на відповідну офіцерську посаду тривалий час. Коли посада вивільниться (бо займавший її офіцер звільнився...), то з запасу візьмуть офіцера запасу.
Тут є деякі цікаві моменти. Наприклад, наскільки ті офіцери запасу мають актуальні знання і наскільки важко їх перевчити. Може часом легше нових навчити? Піджаків зараз просто перевчають, не дивлячись на ВОС. Але в мене така чуйка що більшість пенсіонерів тоже надо так робить...
Все просто - тестування. Здав - підтвердив кваліфікацію - офіцер. Не здав - рядовий.