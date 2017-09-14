Додано: П'ят 28 чер, 2024 18:04

hxbbgaf написав: Суть в том, что вы не обслуживаете никакие аппараты, а валяетесь на диванах. Если так, то должны призывать в пехоту, куда угодно, так как война и вы здоровы и подготовлены. Очереди разные - это не последний этап, это как раз о мобилизации. Суть в том, что вы не обслуживаете никакие аппараты, а валяетесь на диванах. Если так, то должны призывать в пехоту, куда угодно, так как война и вы здоровы и подготовлены. Очереди разные - это не последний этап, это как раз о мобилизации.

Суть у тому, що ти з дивану вигадуєш претензії, звинувачення та свої хатєлки.Тобі пояснюється ЧОМУ законодавством визначено саме так, а не як ти з дивану хочеш.Визначено це ще до війни, обгрунтовано.І під час війни ще поки не змінено.Отнюдь не з причини, яку ти з дивану вигадуєш -- про начебто лобіювання.Зрозумій, те, що ти маєш хатєлки -- це нормально. І я б з тобою також нормально обговорював це. Навіть безглузді хатєлки.Але ти на підставі своїх хатєлок тупо робиш звинувачення та образи.На підставі свої хатєлок.Тому і отримуєш у відповідь. Саме за це.І відміть --- в твій бік образ, звинувачень та претензій на підставі СВОЇХ хатєлок я не видав поки жодною.А можу, наприклад, що такого дебіла необхідно без влк одразу на нуль без зброї аби відсвічувати у теплик --- отака твоя функція та призначення у війську. Не здорового ж навченого вояка на таке витрачати.(Але я такого тобі не казав. Тіко спростовував потік твоїх зі стелі звинувачень та брехні).