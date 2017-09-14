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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 88578858885988608861 ... 8863>
Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 17:55

  detroytred написав:
  hxbbgaf написав:Да, с самого начала был такой разговор и со стороны хотаба тоже.
Я считаю, что это, фактически, было уравнивание.

Давай конкретику.
Те, що ти *считаешь* майже завжди виявляється твоєю абсолютною вигадкою.

Саме про урівнювання тебе я і ЗАПИТАВ. Про урівнювання. Що якщо ти принципово (тобто неважливо які причини) урівнюєш офіцера і рядового, то чому також принципово не урівнюєш чоловіків і жінок?
Не офіцерів і жінок, а чоловіків і жінок. І нагадав, що про це вже було форумчанами звернуто увагу -- на рівність чоловіків і жінок.
Намагався почути пояснень від тебе за ТВОЄЮ ж логікою --- принципового урівнювання (офіцерів і рядових) --- на прикладі чоловіків і жінок.

Ти ж тупо рефлексиш на окремі слова і на цій підставі вигадуєш брехню.

Ну, блин, понос слов какой-то, сразу видно, кто неправ. Потому что женщина слабее физически, не? Сам опять повторяешь, что равняешься с ними, а потом я, оказывается, брешу. Также ты и со стариками и инвалидами равнялся (чего их не мобилизируют, а тебя должны).
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 18:03

  _hunter написав:
  pesikot написав:І знов я повторюю запитання до тих, у кого "переговорні позиції"

Путін чітко сказав - ...

И я снова повторю: а зеля в ответ хоть что-то сказал? Или начал сходу истерить и Меморандумы о недопустимости переговоров строчить?

К тебе тот же вопрос

Ты готов отдать области Украины, сидя в Германии ? Да или нет ?

И не путай переговоры и капитуляцию.
О чём переговоры ?
А то трындеть из Германии у нас тут многие могут
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 18:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  hxbbgaf написав:А пенсов-силовиков, которым 40 с лишним, я, вообще, не слышал, чтоб мобилизировали.

Якщо ти не чув - то це не означає, що такого нема. Або в тебе дуже вибірково працює фільтрування інформації.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 18:04

  hxbbgaf написав:Суть в том, что вы не обслуживаете никакие аппараты, а валяетесь на диванах. Если так, то должны призывать в пехоту, куда угодно, так как война и вы здоровы и подготовлены. Очереди разные - это не последний этап, это как раз о мобилизации.

Суть у тому, що ти з дивану вигадуєш претензії, звинувачення та свої хатєлки.
Тобі пояснюється ЧОМУ законодавством визначено саме так, а не як ти з дивану хочеш.

Визначено це ще до війни, обгрунтовано.
І під час війни ще поки не змінено.
Отнюдь не з причини, яку ти з дивану вигадуєш -- про начебто лобіювання.

Зрозумій, те, що ти маєш хатєлки -- це нормально. І я б з тобою також нормально обговорював це. Навіть безглузді хатєлки.
Але ти на підставі своїх хатєлок тупо робиш звинувачення та образи.
На підставі свої хатєлок.
Тому і отримуєш у відповідь. Саме за це.

І відміть --- в твій бік образ, звинувачень та претензій на підставі СВОЇХ хатєлок я не видав поки жодною.
А можу, наприклад, що такого дебіла необхідно без влк одразу на нуль без зброї аби відсвічувати у теплик --- отака твоя функція та призначення у війську. Не здорового ж навченого вояка на таке витрачати.
(Але я такого тобі не казав. Тіко спростовував потік твоїх зі стелі звинувачень та брехні).
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 18:11

  sashaqbl написав:
  pesikot написав:Тобто, тобі на власну дружину і дітей дещо ... до дупи ?
Ти пишешь про особисту "несвободу"

Пи***ти - не мішки носити. Чомусь, при всьому своєму патріотизмі ти досі не в ЗСУ.

Я вам в особисті писав, чому саме ..

Я "піздун", ну ок ...

Тільки в 2018-2019 я постійно писав, що не треба голосувати за Зеленського і мені також писали, що я нічого не розумію і "піздун", і взагалі "парахаботік"

А Зеленський, як прийде ... то всім буде добре
Писали ті, хто зараз волає про "несвободу"
Прийшов ... ви самі знаете, як стало "краще"
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 18:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Я вам в особисті писав, чому саме ..

Я "піздун", ну ок ...

Тільки в 2018-2019 я постійно писав, що не треба голосувати за Зеленського і мені також писали, що я нічого не розумію і "піздун", і взагалі "парахаботік"

Ви мені пояснили, чому не мобілізовані. Так, у вас є причина, чому вас не можуть мобілізувати, але нема причин, чому б не піти в ЗСУ.
При всій повазі до Вас, ви не маєте права вказувати, хто і за що воює, і скільки має воювати...
Агресивне, а часто тупе розповідання з тилу, як і скільки ми маєм воювати, викликає хіба бажання піти в СЗЧ і подивитися, як ви будете справлятися...
Востаннє редагувалось sashaqbl в П'ят 28 чер, 2024 18:17, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 18:15

  hxbbgaf написав:
  detroytred написав:
  hxbbgaf написав:Да, с самого начала был такой разговор и со стороны хотаба тоже.
Я считаю, что это, фактически, было уравнивание.

Давай конкретику.
Те, що ти *считаешь* майже завжди виявляється твоєю абсолютною вигадкою.

Саме про урівнювання тебе я і ЗАПИТАВ. Про урівнювання. Що якщо ти принципово (тобто неважливо які причини) урівнюєш офіцера і рядового, то чому також принципово не урівнюєш чоловіків і жінок?
Не офіцерів і жінок, а чоловіків і жінок. І нагадав, що про це вже було форумчанами звернуто увагу -- на рівність чоловіків і жінок.
Намагався почути пояснень від тебе за ТВОЄЮ ж логікою --- принципового урівнювання (офіцерів і рядових) --- на прикладі чоловіків і жінок.

Ти ж тупо рефлексиш на окремі слова і на цій підставі вигадуєш брехню.

Ну, блин, понос слов какой-то, сразу видно, кто неправ. Потому что женщина слабее физически, не? Сам опять повторяешь, что равняешься с ними, а потом я, оказывается, брешу. Также ты и со стариками и инвалидами равнялся (чего их не мобилизируют, а тебя должны).

Спеціально зацитував повністю.
Читай цитату текст раз двадцять, щоб зрозуміти про що там.

Правильно -- слабше фізично. Тобто ти вказав причину, чому не урівнюють чоловіків і жінок. Бо є причина.
Таку ж аналогію проведи і з офіцер-рядовий. Чому їх не урівнюють? Бо є причина. Причина --- офіцер є спеціалістом, якого готувати на відповідну офіцерську посаду тривалий час. Коли посада вивільниться (бо займавший її офіцер звільнився...), то з запасу візьмуть офіцера запасу.
А не рядового запасу.
Тому черги різні.
Є причина.
Причина є.

Ти ж тупо голосиш хатєлку свою -- треба урівняти офіцерів і рядових.
Принципово.
І пофіг тобі на наявність причини, чому їх не урівнювали досі і не урівнюють зараз.

Допетрив логіку і до чого була паралель, невіглас...?
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 18:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Таку ж аналогію проведи і з офіцер-рядовий. Чому їх не урівнюють? Бо є причина. Причина --- офіцер є спеціалістом, якого готувати на відповідну офіцерську посаду тривалий час. Коли посада вивільниться (бо займавший її офіцер звільнився...), то з запасу візьмуть офіцера запасу.

Тут є деякі цікаві моменти. Наприклад, наскільки ті офіцери запасу мають актуальні знання і наскільки важко їх перевчити. Може часом легше нових навчити?
Піджаків зараз просто перевчають, не дивлячись на ВОС. Але в мене така чуйка що більшість пенсіонерів тоже надо так робить...
sashaqbl
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 18:24

Безглуздій почали розумні речі писати
Зараз замість того, щоб інтенсивно поповнювати вже діючі бойові підрозділи, знову йде створення нових. Пристроюють штабних, створюють нові підрозділи забезпечення під тиловиків і "розмазують тонким шаром" техніку. Ситуація настільки критична і "дерев'яна", що змушена знову про це написати, тепер вже значно детальніше.
https://www.facebook.com/1551784961/posts/10231532767932943/?app=fbl

В мене єдине питання, чи це військове, чи політичне командування приймає такі рішення?
Загалолм рекомендую перечитати всю статтю, доволі обєктивна і правильно описує процеси. На жаль...
Востаннє редагувалось sashaqbl в П'ят 28 чер, 2024 18:27, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 18:25

  sashaqbl написав:
  detroytred написав:Таку ж аналогію проведи і з офіцер-рядовий. Чому їх не урівнюють? Бо є причина. Причина --- офіцер є спеціалістом, якого готувати на відповідну офіцерську посаду тривалий час. Коли посада вивільниться (бо займавший її офіцер звільнився...), то з запасу візьмуть офіцера запасу.

Тут є деякі цікаві моменти. Наприклад, наскільки ті офіцери запасу мають актуальні знання і наскільки важко їх перевчити. Може часом легше нових навчити?
Піджаків зараз просто перевчають, не дивлячись на ВОС. Але в мене така чуйка що більшість пенсіонерів тоже надо так робить...


Все просто - тестування.
Здав - підтвердив кваліфікацію - офіцер. Не здав - рядовий.
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