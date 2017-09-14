Додано: П'ят 28 чер, 2024 18:32

sashaqbl написав: detroytred написав: Таку ж аналогію проведи і з офіцер-рядовий. Чому їх не урівнюють? Бо є причина. Причина --- офіцер є спеціалістом, якого готувати на відповідну офіцерську посаду тривалий час. Коли посада вивільниться (бо займавший її офіцер звільнився...), то з запасу візьмуть офіцера запасу. Таку ж аналогію проведи і з офіцер-рядовий. Чому їх не урівнюють? Бо є причина. Причина --- офіцер є спеціалістом, якого готувати на відповідну офіцерську посаду тривалий час. Коли посада вивільниться (бо займавший її офіцер звільнився...), то з запасу візьмуть офіцера запасу.

Тут є деякі цікаві моменти. Наприклад, наскільки ті офіцери запасу мають актуальні знання і наскільки важко їх перевчити. Може часом легше нових навчити? Тут є деякі цікаві моменти. Наприклад, наскільки ті офіцери запасу мають актуальні знання і наскільки важко їх перевчити. Може часом легше нових навчити?

Цікавих моментів чимало.І можна по ним дискутувати багато.Я лише відзначу:1. Не можна про взагалі про всі спеціальності. Тіко конкретно.2. Оцінки будуть ну дуже суб'єктивні. Хто візьме на себе відповідальність не перегнути палицю та залишитися без резерву спеціалістів? Що краще -- їх перебільшити чи отримати нестачу?3. Звісно можна все...4. Вибір між брати більше воєнних спеціалістів на посади рядових і брати тіко невоєнспеців на посади рядових -- логічно схиляється у бік других.Але не суть.Я більше звернув увагу на те, що не можна звинувачувати та ліпити претензії на підставі лише власних хатєлок.Чим тут і займається чимало учасників гілки.Обговорення -- да. Навіть самі дикі і безглузді хатєлки...Але звинувачення і претензії -- це дурь.І я чесно вже задовбався на такому рівні тіко і робити, що спростовувати потоки звинувачень і претензій зі стелі. Бо комусь схотілося...