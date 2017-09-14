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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 885888598860886188628863>
Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 18:26

Schmit я дивуюсь, як ви з вашою прихильністю до простих рішень - досі не в Слугах. Ви б зайняли достойне місце - між Безглуздоюою і Катлєтою.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 18:27

  sashaqbl написав:
  pesikot написав:Я вам в особисті писав, чому саме ..

Я "піздун", ну ок ...

Тільки в 2018-2019 я постійно писав, що не треба голосувати за Зеленського і мені також писали, що я нічого не розумію і "піздун", і взагалі "парахаботік"

Ви мені пояснили, чому не мобілізовані. Так, у вас є причина, чому вас не можуть мобілізувати, але нема причин, чому б не піти в ЗСУ.
При всій повазі до Вас, ви не маєте права вказувати, хто і за що воює, і скільки має воювати...

Ок, питання Долярчика залишу без уваги ... нехай питає пустоту ...

Тільки розумієте, виникає зворотне питання, а коли до мене звертаються про допомогу військові, то я що, повинен відповісти, ви не маєте права просити про допомогу ? бо є держава і військові з нею взаємодіють (с) detroytred

Давайте знизимо градус.
Ми всі в одній дупі, що військові, що цивільні

Війна надовго. Не треба тішити ілюзій
Не треба тішити себе уявними перемовинами

І да, я знаю, як цивільний, що таке, коли місто в оточенні.
Коли немає продуктів, світла, а головне - немає надії. Коли все чорне-чорне

Не думаю, що Долярчик хотів би цього для своєї родини. Ось про що, я казав
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 18:29

pesikot тоді збавте трошки тон, будь ласка. Ви часто пишете розумні речі, але разом з тим кидається обвунуваченнямт, часто не надто обгрунтованими.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 18:31

  sashaqbl написав:Безглуздій почали розумні речі писати
Зараз замість того, щоб інтенсивно поповнювати вже діючі бойові підрозділи, знову йде створення нових. Пристроюють штабних, створюють нові підрозділи забезпечення під тиловиків і "розмазують тонким шаром" техніку. Ситуація настільки критична і "дерев'яна", що змушена знову про це написати, тепер вже значно детальніше.
https://www.facebook.com/1551784961/posts/10231532767932943/?app=fbl

В мене єдине питання, чи це військове, чи політичне командування приймає такі рішення?
Загалолм рекомендую перечитати всю статтю, доволі обєктивна і правильно описує процеси. На жаль...

головнокомандуючий хто?
що таке політичне командування? біполярка?
чи перекидування стрілок: ми ніпричом, це воєнні такі, а ми всі в білом
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 28 чер, 2024 18:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 18:32

  sashaqbl написав:
  detroytred написав:Таку ж аналогію проведи і з офіцер-рядовий. Чому їх не урівнюють? Бо є причина. Причина --- офіцер є спеціалістом, якого готувати на відповідну офіцерську посаду тривалий час. Коли посада вивільниться (бо займавший її офіцер звільнився...), то з запасу візьмуть офіцера запасу.

Тут є деякі цікаві моменти. Наприклад, наскільки ті офіцери запасу мають актуальні знання і наскільки важко їх перевчити. Може часом легше нових навчити?

Цікавих моментів чимало.
І можна по ним дискутувати багато.

Я лише відзначу:
1. Не можна про взагалі про всі спеціальності. Тіко конкретно.
2. Оцінки будуть ну дуже суб'єктивні. Хто візьме на себе відповідальність не перегнути палицю та залишитися без резерву спеціалістів? Що краще -- їх перебільшити чи отримати нестачу?
3. Звісно можна все...
4. Вибір між брати більше воєнних спеціалістів на посади рядових і брати тіко невоєнспеців на посади рядових -- логічно схиляється у бік других.


Але не суть.
Я більше звернув увагу на те, що не можна звинувачувати та ліпити претензії на підставі лише власних хатєлок.
Чим тут і займається чимало учасників гілки.
Обговорення -- да. Навіть самі дикі і безглузді хатєлки...
Але звинувачення і претензії -- це дурь.
І я чесно вже задовбався на такому рівні тіко і робити, що спростовувати потоки звинувачень і претензій зі стелі. Бо комусь схотілося...
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 18:33

  sashaqbl написав:pesikot тоді збавте трошки тон, будь ласка. Ви часто пишете розумні речі, але разом з тим кидається обвунуваченнямт, часто не надто обгрунтованими.

Розумні люди завжди домовляться ...
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 18:36

  detroytred написав:
  sashaqbl написав:
  detroytred написав:Таку ж аналогію проведи і з офіцер-рядовий. Чому їх не урівнюють? Бо є причина. Причина --- офіцер є спеціалістом, якого готувати на відповідну офіцерську посаду тривалий час. Коли посада вивільниться (бо займавший її офіцер звільнився...), то з запасу візьмуть офіцера запасу.

Тут є деякі цікаві моменти. Наприклад, наскільки ті офіцери запасу мають актуальні знання і наскільки важко їх перевчити. Може часом легше нових навчити?

Цікавих моментів чимало.
І можна по ним дискутувати багато.

Я лише відзначу:
1. Не можна про взагалі про всі спеціальності. Тіко конкретно.
2. Оцінки будуть ну дуже суб'єктивні. Хто візьме на себе відповідальність не перегнути палицю та залишитися без резерву спеціалістів? Що краще -- їх перебільшити чи отримати нестачу?
3. Звісно можна все...
4. Вибір між брати більше воєнних спеціалістів на посади рядових і брати тіко невоєнспеців на посади рядових -- логічно схиляється у бік других.


Але не суть.
Я більше звернув увагу на те, що не можна звинувачувати та ліпити претензії на підставі лише власних хатєлок.
Чим тут і займається чимало учасників гілки.
Обговорення -- да. Навіть самі дикі і безглузді хатєлки...
Але звинувачення і претензії -- це дурь.
І я чесно вже задовбався на такому рівні тіко і робити, що спростовувати потоки звинувачень і претензій зі стелі. Бо комусь схотілося...

Брати невійськових і отримати дирку в бюджеті а військових тримати в тилу і платити їм пенсію - теж така собі ідея.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 18:37

  pesikot написав:
Тільки розумієте, виникає зворотне питання, а коли до мене звертаються про допомогу військові, то я що, повинен відповісти, ви не маєте права просити про допомогу ? бо є держава і військові з нею взаємодіють (с) detroytred

Не перебріхуй.

Детройт вів мову про вимагати не можуть, а не права прохати.
Прохати мають право всі і вся чого завгодно.

Різницю між вимогою і проханням знаєш?
Скільки ж можна брехати і брехати...
Брехун на брехуні сидить і поганяє.
Генерять, як...
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 18:38

  pesikot написав:whois2010, flyman, Бетон, Letsusrock, ЛАД, Mimohod, dima_On ?
Якщо мовчання чи відповіді "ні", то не кажіть про якісь перемовини
А якщо відповідь "так" ...

Про перемовини будуть говорити серйозні дяді, типу Трампа. Як дядько Трамп нарішає так і буде, а хто не згоден (ти) то ласкаво просимо з лопатою у партизанські загони, робити диверсії в Криму.
Поки що на моменті Трамп заявив що не погодиться висунуті умови Путіна

  flyman написав:
  pesikot написав:Ви готові віддати жителів Запоріжжя (місто навіть не було захоплено чи було в облозі) та Херсону під оккупацію Россії ? Так чи ні ?
Якщо мовчання чи відповіді "ні", то не кажіть про якісь перемовини
А якщо відповідь "так" ...

а якщо так, то "чому не в окопі"?

ха-ха, дуже влучно))

  pesikot написав:
  sashaqbl написав:pesikot тоді збавте трошки тон, будь ласка. Ви часто пишете розумні речі, але разом з тим кидається обвунуваченнямт, часто не надто обгрунтованими.

Розумні люди завжди домовляться ...

отримав по шапці? вже всіх дістав кидатись з криками "Ахтунг, брехня, зрада"
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 18:41

flyman написав:Байден може вступити у війну і самопродовжитися:

Може. Правда в казки Соскіна давно не вірю.
Ось відео яке дружить реальністю(перші 20 хв):

Байден труп(політичний). Без варіантів. Шансів у нього нуль.
Фактично є 2 варіанти
а)Трамп президент.
б)Байден відмовляється(добровільно) і від демократів йде інший кандидат і перемагає Трампа.
Варіант б) малоймовірний (по-моєму).

Якщо в когось інші прогнози - прошу висказатись. Заодно подивимось хто слухає правильних людей(аналітиків) а хто слухає Соскінів і Аристовичів.
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