pesikot написав:Я вам в особисті писав, чому саме ..
Я "піздун", ну ок ...
Тільки в 2018-2019 я постійно писав, що не треба голосувати за Зеленського і мені також писали, що я нічого не розумію і "піздун", і взагалі "парахаботік"
Ви мені пояснили, чому не мобілізовані. Так, у вас є причина, чому вас не можуть мобілізувати, але нема причин, чому б не піти в ЗСУ. При всій повазі до Вас, ви не маєте права вказувати, хто і за що воює, і скільки має воювати...
Ок, питання Долярчика залишу без уваги ... нехай питає пустоту ...
Тільки розумієте, виникає зворотне питання, а коли до мене звертаються про допомогу військові, то я що, повинен відповісти, ви не маєте права просити про допомогу ? бо є держава і військові з нею взаємодіють (с) detroytred
Давайте знизимо градус. Ми всі в одній дупі, що військові, що цивільні
Війна надовго. Не треба тішити ілюзій Не треба тішити себе уявними перемовинами
І да, я знаю, як цивільний, що таке, коли місто в оточенні. Коли немає продуктів, світла, а головне - немає надії. Коли все чорне-чорне
Не думаю, що Долярчик хотів би цього для своєї родини. Ось про що, я казав
sashaqbl написав:Безглуздій почали розумні речі писати
Зараз замість того, щоб інтенсивно поповнювати вже діючі бойові підрозділи, знову йде створення нових. Пристроюють штабних, створюють нові підрозділи забезпечення під тиловиків і "розмазують тонким шаром" техніку. Ситуація настільки критична і "дерев'яна", що змушена знову про це написати, тепер вже значно детальніше. https://www.facebook.com/1551784961/posts/10231532767932943/?app=fbl
В мене єдине питання, чи це військове, чи політичне командування приймає такі рішення? Загалолм рекомендую перечитати всю статтю, доволі обєктивна і правильно описує процеси. На жаль...
головнокомандуючий хто? що таке політичне командування? біполярка? чи перекидування стрілок: ми ніпричом, це воєнні такі, а ми всі в білом
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 28 чер, 2024 18:32, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:Таку ж аналогію проведи і з офіцер-рядовий. Чому їх не урівнюють? Бо є причина. Причина --- офіцер є спеціалістом, якого готувати на відповідну офіцерську посаду тривалий час. Коли посада вивільниться (бо займавший її офіцер звільнився...), то з запасу візьмуть офіцера запасу.
Тут є деякі цікаві моменти. Наприклад, наскільки ті офіцери запасу мають актуальні знання і наскільки важко їх перевчити. Може часом легше нових навчити?
Цікавих моментів чимало. І можна по ним дискутувати багато.
Я лише відзначу: 1. Не можна про взагалі про всі спеціальності. Тіко конкретно. 2. Оцінки будуть ну дуже суб'єктивні. Хто візьме на себе відповідальність не перегнути палицю та залишитися без резерву спеціалістів? Що краще -- їх перебільшити чи отримати нестачу? 3. Звісно можна все... 4. Вибір між брати більше воєнних спеціалістів на посади рядових і брати тіко невоєнспеців на посади рядових -- логічно схиляється у бік других.
Але не суть. Я більше звернув увагу на те, що не можна звинувачувати та ліпити претензії на підставі лише власних хатєлок. Чим тут і займається чимало учасників гілки. Обговорення -- да. Навіть самі дикі і безглузді хатєлки... Але звинувачення і претензії -- це дурь. І я чесно вже задовбався на такому рівні тіко і робити, що спростовувати потоки звинувачень і претензій зі стелі. Бо комусь схотілося...
detroytred написав:Таку ж аналогію проведи і з офіцер-рядовий. Чому їх не урівнюють? Бо є причина. Причина --- офіцер є спеціалістом, якого готувати на відповідну офіцерську посаду тривалий час. Коли посада вивільниться (бо займавший її офіцер звільнився...), то з запасу візьмуть офіцера запасу.
Тут є деякі цікаві моменти. Наприклад, наскільки ті офіцери запасу мають актуальні знання і наскільки важко їх перевчити. Може часом легше нових навчити?
Цікавих моментів чимало. І можна по ним дискутувати багато.
Я лише відзначу: 1. Не можна про взагалі про всі спеціальності. Тіко конкретно. 2. Оцінки будуть ну дуже суб'єктивні. Хто візьме на себе відповідальність не перегнути палицю та залишитися без резерву спеціалістів? Що краще -- їх перебільшити чи отримати нестачу? 3. Звісно можна все... 4. Вибір між брати більше воєнних спеціалістів на посади рядових і брати тіко невоєнспеців на посади рядових -- логічно схиляється у бік других.
Але не суть. Я більше звернув увагу на те, що не можна звинувачувати та ліпити претензії на підставі лише власних хатєлок. Чим тут і займається чимало учасників гілки. Обговорення -- да. Навіть самі дикі і безглузді хатєлки... Але звинувачення і претензії -- це дурь. І я чесно вже задовбався на такому рівні тіко і робити, що спростовувати потоки звинувачень і претензій зі стелі. Бо комусь схотілося...
Брати невійськових і отримати дирку в бюджеті а військових тримати в тилу і платити їм пенсію - теж така собі ідея.
pesikot написав: Тільки розумієте, виникає зворотне питання, а коли до мене звертаються про допомогу військові, то я що, повинен відповісти, ви не маєте права просити про допомогу ? бо є держава і військові з нею взаємодіють (с) detroytred
Не перебріхуй.
Детройт вів мову про вимагати не можуть, а не права прохати. Прохати мають право всі і вся чого завгодно.
Різницю між вимогою і проханням знаєш? Скільки ж можна брехати і брехати... Брехун на брехуні сидить і поганяє. Генерять, як...
pesikot написав:whois2010, flyman, Бетон, Letsusrock, ЛАД, Mimohod, dima_On ? Якщо мовчання чи відповіді "ні", то не кажіть про якісь перемовини А якщо відповідь "так" ...
Про перемовини будуть говорити серйозні дяді, типу Трампа. Як дядько Трамп нарішає так і буде, а хто не згоден (ти) то ласкаво просимо з лопатою у партизанські загони, робити диверсії в Криму. Поки що на моменті Трамп заявив що не погодиться висунуті умови Путіна
flyman написав:
pesikot написав:Ви готові віддати жителів Запоріжжя (місто навіть не було захоплено чи було в облозі) та Херсону під оккупацію Россії ? Так чи ні ? Якщо мовчання чи відповіді "ні", то не кажіть про якісь перемовини А якщо відповідь "так" ...
а якщо так, то "чому не в окопі"?
ха-ха, дуже влучно))
pesikot написав:
sashaqbl написав:pesikot тоді збавте трошки тон, будь ласка. Ви часто пишете розумні речі, але разом з тим кидається обвунуваченнямт, часто не надто обгрунтованими.
Розумні люди завжди домовляться ...
отримав по шапці? вже всіх дістав кидатись з криками "Ахтунг, брехня, зрада"
flyman написав:Байден може вступити у війну і самопродовжитися:
Може. Правда в казки Соскіна давно не вірю. Ось відео яке дружить реальністю(перші 20 хв):
Байден труп(політичний). Без варіантів. Шансів у нього нуль. Фактично є 2 варіанти а)Трамп президент. б)Байден відмовляється(добровільно) і від демократів йде інший кандидат і перемагає Трампа. Варіант б) малоймовірний (по-моєму).
Якщо в когось інші прогнози - прошу висказатись. Заодно подивимось хто слухає правильних людей(аналітиків) а хто слухає Соскінів і Аристовичів.