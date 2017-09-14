Letusrock написав:Про перемовини будуть говорити серйозні дяді, типу Трампа. Як дядько Трамп нарішає так і буде, а хто не згоден (ти) то ласкаво просимо з лопатою у партизанські загони, робити диверсії в Криму. Поки що на моменті Трамп заявив що не погодиться висунуті умови Путіна
На разі трамп сказав те, що хоче почути більше половини республіканських виборців. Але судячи з решти його риторики - погодиться, ще й як. З позитиву у всьому цьому - штати при трампі гратимуть другорядну роль у європейських справах, а Європа нарощує військове виробництво + існуючий пакет від США, тому є шанс, що на момент обрання трампа ми матимемо певний запас міцності.
andrijk777 написав:Якщо в когось інші прогнози - прошу висказатись. Заодно подивимось хто слухає правильних людей(аналітиків) а хто слухає Соскінів і Аристовичів.
Як на мене прогноз абсолютно вірний. Шансів, що Байден відмовиться, небагато. Ще менше - що новий кандидат переможе трампа
Востаннє редагувалось sashaqbl в П'ят 28 чер, 2024 18:44, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:Ви вважаєте, що їх багато? Без відстрочки і придатних?
Думаю, що небагато. Як і поліції... Якщо чесно, я думаю, що з вас що по спеціальності, що кулементиком - користі було б одинаково - небагато. Проблема в тому, що таких як ви без ВОСу - беруть стрілцями. От хотаба би на зовнішнього пілота перевчити вдалося доволі швидко. Він принаймні крен від тангажу відрізняє. Але ж посада то не офіцерська...
Востаннє редагувалось sashaqbl в П'ят 28 чер, 2024 18:53, всього редагувалось 1 раз.
sashaqbl написав:На разі трамп сказав те, що хоче почути більше половини республіканських виборців. Але судячи з решти його риторики - погодиться, ще й як. З позитиву у всьому цьому - штати при трампі гратимуть другорядну роль у європейських справах, а Європа нарощує військове виробництво + існуючий пакет від США, тому є шанс, що на момент обрання трампа ми матимемо певний запас міцності.
під час першого строку теж боялись що Трамп розвалить все на світі. Але по факту він і санкції накладав на рф, і китай по серйозному прижав і з кндр шось пробував. А погодитись на відверто програшний варіант для України йому мав би завадити гонор. Наврят він хоче бути черговим лузером вслід за Байденом та Обамою
Letusrock написав:під час першого строку теж боялись що Трамп розвалить все на світі. Але по факту він і санкції накладав на рф, і китай по серйозному прижав і з кндр шось пробував.
Просрав всі договори з Іраном, внаслідок чого той практично має ЯЗ. З Кімом обнімався на камеру, по факту, КНДР як бакувала так і продовжувала бикувати. Єдине, що з Китаєм щось пробував робити. ПРи цьому посрався з усіма союзниками, по деснам лизався з хуйлом, прийняв рішення про вивід військ з Афганістану, злив сирійську опозицію. Ледь не розвалив НАТО.
sashaqbl написав:Безглуздій почали розумні речі писати
Зараз замість того, щоб інтенсивно поповнювати вже діючі бойові підрозділи, знову йде створення нових. Пристроюють штабних, створюють нові підрозділи забезпечення під тиловиків і "розмазують тонким шаром" техніку. Ситуація настільки критична і "дерев'яна", що змушена знову про це написати, тепер вже значно детальніше. https://www.facebook.com/1551784961/posts/10231532767932943/?app=fbl
В мене єдине питання, чи це військове, чи політичне командування приймає такі рішення? Загалолм рекомендую перечитати всю статтю, доволі обєктивна і правильно описує процеси. На жаль...