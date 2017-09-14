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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 88598860886188628863>
Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 18:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Letusrock написав:Про перемовини будуть говорити серйозні дяді, типу Трампа. Як дядько Трамп нарішає так і буде, а хто не згоден (ти) то ласкаво просимо з лопатою у партизанські загони, робити диверсії в Криму.
Поки що на моменті Трамп заявив що не погодиться висунуті умови Путіна

На разі трамп сказав те, що хоче почути більше половини республіканських виборців. Але судячи з решти його риторики - погодиться, ще й як.
З позитиву у всьому цьому - штати при трампі гратимуть другорядну роль у європейських справах, а Європа нарощує військове виробництво + існуючий пакет від США, тому є шанс, що на момент обрання трампа ми матимемо певний запас міцності.

  andrijk777 написав:Якщо в когось інші прогнози - прошу висказатись. Заодно подивимось хто слухає правильних людей(аналітиків) а хто слухає Соскінів і Аристовичів.

Як на мене прогноз абсолютно вірний. Шансів, що Байден відмовиться, небагато. Ще менше - що новий кандидат переможе трампа
Востаннє редагувалось sashaqbl в П'ят 28 чер, 2024 18:44, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 18:43

  sashaqbl написав:Брати невійськових і отримати дирку в бюджеті а військових тримати в тилу і платити їм пенсію - теж така собі ідея.

Це якщо отак аргументувати -- крайнощами.

Повірте, якщо б ситуація була саме отакою --- то або мобілізували б всіх воєнпенсів, або пенсії їм прибрали.
Поки ж стан дозволяє мобілізувати і воєнпенсів, і гречкосіїв.

Дирка в бюджеті, якщо або коли буде, то уж точно воєнпенсами проблему таку не закрили.
Ви вважаєте, що їх багато?
Без відстрочки і придатних?
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 18:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Ви вважаєте, що їх багато?
Без відстрочки і придатних?

Думаю, що небагато. Як і поліції...
Якщо чесно, я думаю, що з вас що по спеціальності, що кулементиком - користі було б одинаково - небагато. Проблема в тому, що таких як ви без ВОСу - беруть стрілцями.
От хотаба би на зовнішнього пілота перевчити вдалося доволі швидко. Він принаймні крен від тангажу відрізняє. Але ж посада то не офіцерська...
Востаннє редагувалось sashaqbl в П'ят 28 чер, 2024 18:53, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 18:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Фактично є 2 варіанти
а)Трамп президент.
б)Байден відмовляється(добровільно) і від демократів йде інший кандидат і перемагає Трампа.
Варіант б) малоймовірний (по-моєму).


пізновато розкручувати другого кандидата
По факту Трамп може програти тільки якщо вчудить щось дике за ці місяці
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 18:51

  sashaqbl написав:
  detroytred написав:Ви вважаєте, що їх багато?
Без відстрочки і придатних?

Думаю, що небагато. Як і поліції...

І якщо зара цивільні зауважують, що цивільних спеців не вистачає - атас!
То завтра на фронті буде не вистачати військових спеціалістів - атас!

Який атас важливіший під час війни?
Тобто що менш критично -- урізати "їжу, одяг" чи отримати ще більший некомплект ще й воєнспеців?

Вже нема бажання кнопати, тому коротко --- ключ в що понад усе?
І мова не про воєнпенсів... Які дрібниця. Їх в топку без питань...
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 28 чер, 2024 18:55, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 18:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sashaqbl написав:На разі трамп сказав те, що хоче почути більше половини республіканських виборців. Але судячи з решти його риторики - погодиться, ще й як.
З позитиву у всьому цьому - штати при трампі гратимуть другорядну роль у європейських справах, а Європа нарощує військове виробництво + існуючий пакет від США, тому є шанс, що на момент обрання трампа ми матимемо певний запас міцності.


під час першого строку теж боялись що Трамп розвалить все на світі. Але по факту він і санкції накладав на рф, і китай по серйозному прижав і з кндр шось пробував.
А погодитись на відверто програшний варіант для України йому мав би завадити гонор. Наврят він хоче бути черговим лузером вслід за Байденом та Обамою
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 18:55

  Letusrock написав:
  andrijk777 написав:Фактично є 2 варіанти
а)Трамп президент.
б)Байден відмовляється(добровільно) і від демократів йде інший кандидат і перемагає Трампа.
Варіант б) малоймовірний (по-моєму).


пізновато розкручувати другого кандидата
По факту Трамп може програти тільки якщо вчудить щось дике за ці місяці

Поки що не можна відкидати варіант б), все-таки 4 місяці достатньо для розкрутки. Зеленський ось за 4 місяці розкрутився аж до 73%. :D
Востаннє редагувалось andrijk777 в П'ят 28 чер, 2024 18:57, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 18:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Letusrock написав:під час першого строку теж боялись що Трамп розвалить все на світі. Але по факту він і санкції накладав на рф, і китай по серйозному прижав і з кндр шось пробував.

Просрав всі договори з Іраном, внаслідок чого той практично має ЯЗ. З Кімом обнімався на камеру, по факту, КНДР як бакувала так і продовжувала бикувати. Єдине, що з Китаєм щось пробував робити. ПРи цьому посрався з усіма союзниками, по деснам лизався з хуйлом, прийняв рішення про вивід військ з Афганістану, злив сирійську опозицію. Ледь не розвалив НАТО.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 18:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Поки-що не можна відкидати варіант б), все-таки 4 місяці достатньо для розкрутки. Зеленський ось за 4 місяці розкрутився аж до 73%

З цих 4 половина піде на то шоб Байдена переконати... Якщо ще вдасться
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 18:58

  sashaqbl написав:Безглуздій почали розумні речі писати
Зараз замість того, щоб інтенсивно поповнювати вже діючі бойові підрозділи, знову йде створення нових. Пристроюють штабних, створюють нові підрозділи забезпечення під тиловиків і "розмазують тонким шаром" техніку. Ситуація настільки критична і "дерев'яна", що змушена знову про це написати, тепер вже значно детальніше.
https://www.facebook.com/1551784961/posts/10231532767932943/?app=fbl

В мене єдине питання, чи це військове, чи політичне командування приймає такі рішення?
Загалолм рекомендую перечитати всю статтю, доволі обєктивна і правильно описує процеси. На жаль...

Тобі до Мар"яни як до Мск рачки.
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