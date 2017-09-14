Додано: П'ят 28 чер, 2024 19:14

andrijk777 написав: Байден труп(політичний). Без варіантів. Шансів у нього нуль.

Фактично є 2 варіанти

а)Трамп президент.

б)Байден відмовляється(добровільно) і від демократів йде інший кандидат і перемагає Трампа.

Варіант б) малоймовірний (по-моєму).



Якщо в когось інші прогнози - прошу висказатись. Заодно подивимось хто слухає правильних людей(аналітиків) а хто слухає Соскінів і Аристовичів. Байден труп(політичний). Без варіантів. Шансів у нього нуль.Фактично є 2 варіантиа)Трамп президент.б)Байден відмовляється(добровільно) і від демократів йде інший кандидат і перемагає Трампа.Варіант б) малоймовірний (по-моєму).Якщо в когось інші прогнози - прошу висказатись. Заодно подивимось хто слухає правильних людей(аналітиків) а хто слухає Соскінів і Аристовичів.

Начнем с конца. Анекдот:К пастуху, пасущему стадо овец, подъезжает на машине какой-то тип, высовывается из окна и говорит:— Если я тебе скажу, сколько у тебя овец в стаде, ты мне подаришь одну?Немного удивленный пастух отвечает:— Конечно, почему бы и нет.Тогда этот мужик достает ноутбук, подсоединяет его к мобильному телефону, устанавливает связь с Интернетом, заходит на сайт НАСА, выбирает спутниковую связь GPS, выясняет точные координаты места, где он находится, и отправляет их на другой спутник НАСА, который сканирует эту местность и выдает фото со сверхвысоким разрешением. Затем этот тип передает снимок в одну из лабораторий Гамбурга, которая через несколько секунд отправляет ему мыло подтверждением того, что снимок был обработан и полученные данные сохранены в базе данных. Через ODBC он подключается к базе данных MS-SQL, копирует данные в таблицу EXCEL и начинает производить расчет. Через несколько минут он получает результат и распечатывает в цвете 150 страниц на своем миниатюрном принтере. Наконец он говорит пастуху:— У тебя в стаде 1586 овец.— Точно! Именно столько овец у меня в стаде. Что ж, выбирай.Мужик выбирает одну и грузит ее в багажник. И тут пастух ему говорит:— Послушай, а если я угадаю, кем ты работаешь, ты мне ее вернешь?Немного подумав, мужик говорит:— Ну, давай.— Ты работаешь аналитиком, — неожиданно выдает пастух.— Это правда, черт возьми! И как же ты догадался?— Это было легко сделать, — говорит пастух, — ты появился, когда никто тебя не звал, хочешь получить плату за ответ, который я уже знаю, на вопрос, который тебе никто не задавал, и к тому же ты ни хрена не смыслишь в моей работе. ТАК ЧТО ОТДАВАЙ ОБРАТHО МОЮ СОБАКУРассуждая о перспективах выборов в США, нужно учитывать, что они совсем не похожи на наши. Основных отличий два:1. В США при выборе значительно больше вес партии. Значимость личности весьма ограничена.2. Сложная выборная система позволяет получить результат, отличающийся от результата прямого голосования.Основное отличие партий состоит в том, что демократы больше тяготеют к популизму на грани социализма, а республиканцы ближе к традиционному капитализму.Выбор партии в большинстве штатов традиционен и предсказуем. Общий итог выборов определяют всего несколько колеблющихся штатов, за которые и идет борьба. В последние годы наметилось достаточно массовое переселение из демократических штатов в республиканские и колеблющиеся, поскольку жить в условиях неумеренного социала весьма дорого. Связать дороговизну жизни с популизмом могут не только лишь все, поэтому велика вероятность того, что переселенцы продолжат голосовать за демократов. Это делает их позиции достаточно сильными, несмотря на конфузы лидера.И да, наши интересы американцы будут учитывать при голосовании в последнюю очередь.