RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 8860886188628863>
Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 18:59

Letusrock
Бачишь, ти готовий віддати області ...

Ну то, готуйся віддати і себе
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9927
З нами з: 31.08.09
Подякував: 535 раз.
Подякували: 1253 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 19:01

  sashaqbl написав:Якщо чесно, я думаю, що з вас що по спеціальності, що кулементиком - користі було б одинаково - небагато.

Стосовно кулеметником зрозуміло.
Стосовно по спеціальності поясніть.

Цікаві не висновки.
А аргументи.
detroytred
 
Повідомлень: 29208
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 19:03

  sashaqbl написав:
  pesikot написав:Я вам в особисті писав, чому саме ..

Я "піздун", ну ок ...

Тільки в 2018-2019 я постійно писав, що не треба голосувати за Зеленського і мені також писали, що я нічого не розумію і "піздун", і взагалі "парахаботік"

Ви мені пояснили, чому не мобілізовані. Так, у вас є причина, чому вас не можуть мобілізувати, але нема причин, чому б не піти в ЗСУ.
При всій повазі до Вас, ви не маєте права вказувати, хто і за що воює, і скільки має воювати...
Агресивне, а часто тупе розповідання з тилу, як і скільки ми маєм воювати, викликає хіба бажання піти в СЗЧ і подивитися, як ви будете справлятися...

Підведемо підсумки
Холява - пенс, не підлягає мобілізації
pesikot - якась причина що звільняє від мобілізації, але добровільно пойти в ЗСУ може
Сомик - інвалід
Флер - може піти в ЗСУ, але не хоче
Юкрейниан - в Канаді
Всі тутешні турбопатріоти? Нікого не забувся, бо образяться.
Послухавши цих агітаторів, молодий здоровий Бетон поскаче в ТЦК добровольцем.
UA
 
Повідомлень: 8463
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1856 раз.
Подякували: 2248 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 19:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Стосовно кулеметником зрозуміло.
Стосовно по спеціальності поясніть.

Радянської авіатехніки в нас не так багато, і ставатиме дедалі менше, відповідно браку обслуговуючого персоналу не буде, потреба зменшуватиметься. Англійською ви вільно не володієте - відповідно простіше навчити молодих на західну техніку.
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1768
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 19:07

  pesikot написав:Letusrock
Бачишь, ти готовий віддати області ...
Ну то, готуйся віддати і себе

Не бачу, бачу тільки чергове звинувачення зі стелі.
Ми вже зрозуміли що ти навіть голий шмат скелі 5 кв.метрів біля Криму не віддаш (і готовий за неї воювати Успіхами хоч і 10 років), з одної єдиної причини - тому що не підлягаєш мобілізації :lol:
Letusrock
 
Повідомлень: 1529
З нами з: 03.05.22
Подякував: 13 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 19:09

  UA написав:
  sashaqbl написав:
  pesikot написав:Я вам в особисті писав, чому саме ..

Я "піздун", ну ок ...

Тільки в 2018-2019 я постійно писав, що не треба голосувати за Зеленського і мені також писали, що я нічого не розумію і "піздун", і взагалі "парахаботік"

Ви мені пояснили, чому не мобілізовані. Так, у вас є причина, чому вас не можуть мобілізувати, але нема причин, чому б не піти в ЗСУ.
При всій повазі до Вас, ви не маєте права вказувати, хто і за що воює, і скільки має воювати...
Агресивне, а часто тупе розповідання з тилу, як і скільки ми маєм воювати, викликає хіба бажання піти в СЗЧ і подивитися, як ви будете справлятися...

Підведемо підсумки
Холява - пенс, не підлягає мобілізації
pesikot - якась причина що звільняє від мобілізації, але добровільно пойти в ЗСУ може
Сомик - інвалід
Флер - може піти в ЗСУ, але не хоче
Юкрейниан - в Канаді
Всі тутешні турбопатріоти? Нікого не забувся, бо образяться.
Послухавши цих агітаторів, молодий здоровий Бетон поскаче в ТЦК добровольцем.

Ну ти теж, дедушка старий - тобі все одне, від кого пенсію отримувати
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9927
З нами з: 31.08.09
Подякував: 535 раз.
Подякували: 1253 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 19:12

  UA написав:pesikot - якась причина що звільняє від мобілізації, але добровільно пойти в ЗСУ може
у писякота причёска с которой в армию не берут
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23973
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2404 раз.
Подякували: 3361 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 19:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  UA написав:Холява - пенс, не підлягає мобілізації
pesikot - якась причина що звільняє від мобілізації, але добровільно пойти в ЗСУ може
Сомик - інвалід
Флер - може піти в ЗСУ, але не хоче
Юкрейниан - в Канаді
Всі тутешні турбопатріоти? Нікого не забувся, бо образяться.


а пілот з африки і 59річний держатель економіки? ще була одна мадам яка любила езопівську мову smt, унікдіма, серьожа один із совецким плакатом на аві та ще парочка
Letusrock
 
Повідомлень: 1529
З нами з: 03.05.22
Подякував: 13 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 19:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Байден труп(політичний). Без варіантів. Шансів у нього нуль.
Фактично є 2 варіанти
а)Трамп президент.
б)Байден відмовляється(добровільно) і від демократів йде інший кандидат і перемагає Трампа.
Варіант б) малоймовірний (по-моєму).

Якщо в когось інші прогнози - прошу висказатись. Заодно подивимось хто слухає правильних людей(аналітиків) а хто слухає Соскінів і Аристовичів.

Начнем с конца. Анекдот:
К пастуху, пасущему стадо овец, подъезжает на машине какой-то тип, высовывается из окна и говорит:

— Если я тебе скажу, сколько у тебя овец в стаде, ты мне подаришь одну?

Немного удивленный пастух отвечает:

— Конечно, почему бы и нет.

Тогда этот мужик достает ноутбук, подсоединяет его к мобильному телефону, устанавливает связь с Интернетом, заходит на сайт НАСА, выбирает спутниковую связь GPS, выясняет точные координаты места, где он находится, и отправляет их на другой спутник НАСА, который сканирует эту местность и выдает фото со сверхвысоким разрешением. Затем этот тип передает снимок в одну из лабораторий Гамбурга, которая через несколько секунд отправляет ему мыло подтверждением того, что снимок был обработан и полученные данные сохранены в базе данных. Через ODBC он подключается к базе данных MS-SQL, копирует данные в таблицу EXCEL и начинает производить расчет. Через несколько минут он получает результат и распечатывает в цвете 150 страниц на своем миниатюрном принтере. Наконец он говорит пастуху:

— У тебя в стаде 1586 овец.

— Точно! Именно столько овец у меня в стаде. Что ж, выбирай.

Мужик выбирает одну и грузит ее в багажник. И тут пастух ему говорит:

— Послушай, а если я угадаю, кем ты работаешь, ты мне ее вернешь?

Немного подумав, мужик говорит:

— Ну, давай.

— Ты работаешь аналитиком, — неожиданно выдает пастух.

— Это правда, черт возьми! И как же ты догадался?

— Это было легко сделать, — говорит пастух, — ты появился, когда никто тебя не звал, хочешь получить плату за ответ, который я уже знаю, на вопрос, который тебе никто не задавал, и к тому же ты ни хрена не смыслишь в моей работе. ТАК ЧТО ОТДАВАЙ ОБРАТHО МОЮ СОБАКУ

Рассуждая о перспективах выборов в США, нужно учитывать, что они совсем не похожи на наши. Основных отличий два:
1. В США при выборе значительно больше вес партии. Значимость личности весьма ограничена.
2. Сложная выборная система позволяет получить результат, отличающийся от результата прямого голосования.
Основное отличие партий состоит в том, что демократы больше тяготеют к популизму на грани социализма, а республиканцы ближе к традиционному капитализму.
Выбор партии в большинстве штатов традиционен и предсказуем. Общий итог выборов определяют всего несколько колеблющихся штатов, за которые и идет борьба. В последние годы наметилось достаточно массовое переселение из демократических штатов в республиканские и колеблющиеся, поскольку жить в условиях неумеренного социала весьма дорого. Связать дороговизну жизни с популизмом могут не только лишь все, поэтому велика вероятность того, что переселенцы продолжат голосовать за демократов. Это делает их позиции достаточно сильными, несмотря на конфузы лидера.

И да, наши интересы американцы будут учитывать при голосовании в последнюю очередь.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 7472
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6379 раз.
Подякували: 21204 раз.
 
Профіль
129
78
34
2
Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 19:15

  Letusrock написав:
  pesikot написав:Letusrock
Бачишь, ти готовий віддати області ...
Ну то, готуйся віддати і себе

Не бачу, бачу тільки чергове звинувачення зі стелі.
Ми вже зрозуміли що ти навіть голий шмат скелі 5 кв.метрів біля Криму не віддаш (і готовий за неї воювати Успіхами хоч і 10 років), з одної єдиної причини - тому що не підлягаєш мобілізації :lol:

Бачишь, як ти крутишь дупою

Ти згоден віддати області, ти згоден віддати людей під окупацію Росії
Тільки щоб тобі було добре

І для тебе це - смішно ...
Ти огидний ...
Моральний урод ...

Ще й жлоб
Востаннє редагувалось pesikot в П'ят 28 чер, 2024 19:19, всього редагувалось 1 раз.
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9927
З нами з: 31.08.09
Подякував: 535 раз.
Подякували: 1253 раз.
 
Профіль
2
2
  #<1 ... 8860886188628863>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
16 54069
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 чер, 2024 14:39
Slon_Nosov
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 213901
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 686413
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ТАСКОМБАНК (3291)
28.06.2024 18:38
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.