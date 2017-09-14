Letusrock
Бачишь, ти готовий віддати області ...
Ну то, готуйся віддати і себе
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Додано: П'ят 28 чер, 2024 18:59
Letusrock
Бачишь, ти готовий віддати області ...
Ну то, готуйся віддати і себе
Додано: П'ят 28 чер, 2024 19:01
Додано: П'ят 28 чер, 2024 19:03
Підведемо підсумки
Холява - пенс, не підлягає мобілізації
pesikot - якась причина що звільняє від мобілізації, але добровільно пойти в ЗСУ може
Сомик - інвалід
Флер - може піти в ЗСУ, але не хоче
Юкрейниан - в Канаді
Всі тутешні турбопатріоти? Нікого не забувся, бо образяться.
Послухавши цих агітаторів, молодий здоровий Бетон поскаче в ТЦК добровольцем.
Додано: П'ят 28 чер, 2024 19:05
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Радянської авіатехніки в нас не так багато, і ставатиме дедалі менше, відповідно браку обслуговуючого персоналу не буде, потреба зменшуватиметься. Англійською ви вільно не володієте - відповідно простіше навчити молодих на західну техніку.
Додано: П'ят 28 чер, 2024 19:07
Не бачу, бачу тільки чергове звинувачення зі стелі.
Ми вже зрозуміли що ти навіть голий шмат скелі 5 кв.метрів біля Криму не віддаш (і готовий за неї воювати Успіхами хоч і 10 років), з одної єдиної причини - тому що не підлягаєш мобілізації
Додано: П'ят 28 чер, 2024 19:09
Ну ти теж, дедушка старий - тобі все одне, від кого пенсію отримувати
Додано: П'ят 28 чер, 2024 19:12
Додано: П'ят 28 чер, 2024 19:13
Re: Напад росії і білорусі на Україну
а пілот з африки і 59річний держатель економіки? ще була одна мадам яка любила езопівську мову smt, унікдіма, серьожа один із совецким плакатом на аві та ще парочка
Додано: П'ят 28 чер, 2024 19:14
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Начнем с конца. Анекдот:
К пастуху, пасущему стадо овец, подъезжает на машине какой-то тип, высовывается из окна и говорит:
— Если я тебе скажу, сколько у тебя овец в стаде, ты мне подаришь одну?
Немного удивленный пастух отвечает:
— Конечно, почему бы и нет.
Тогда этот мужик достает ноутбук, подсоединяет его к мобильному телефону, устанавливает связь с Интернетом, заходит на сайт НАСА, выбирает спутниковую связь GPS, выясняет точные координаты места, где он находится, и отправляет их на другой спутник НАСА, который сканирует эту местность и выдает фото со сверхвысоким разрешением. Затем этот тип передает снимок в одну из лабораторий Гамбурга, которая через несколько секунд отправляет ему мыло подтверждением того, что снимок был обработан и полученные данные сохранены в базе данных. Через ODBC он подключается к базе данных MS-SQL, копирует данные в таблицу EXCEL и начинает производить расчет. Через несколько минут он получает результат и распечатывает в цвете 150 страниц на своем миниатюрном принтере. Наконец он говорит пастуху:
— У тебя в стаде 1586 овец.
— Точно! Именно столько овец у меня в стаде. Что ж, выбирай.
Мужик выбирает одну и грузит ее в багажник. И тут пастух ему говорит:
— Послушай, а если я угадаю, кем ты работаешь, ты мне ее вернешь?
Немного подумав, мужик говорит:
— Ну, давай.
— Ты работаешь аналитиком, — неожиданно выдает пастух.
— Это правда, черт возьми! И как же ты догадался?
— Это было легко сделать, — говорит пастух, — ты появился, когда никто тебя не звал, хочешь получить плату за ответ, который я уже знаю, на вопрос, который тебе никто не задавал, и к тому же ты ни хрена не смыслишь в моей работе. ТАК ЧТО ОТДАВАЙ ОБРАТHО МОЮ СОБАКУ
Рассуждая о перспективах выборов в США, нужно учитывать, что они совсем не похожи на наши. Основных отличий два:
1. В США при выборе значительно больше вес партии. Значимость личности весьма ограничена.
2. Сложная выборная система позволяет получить результат, отличающийся от результата прямого голосования.
Основное отличие партий состоит в том, что демократы больше тяготеют к популизму на грани социализма, а республиканцы ближе к традиционному капитализму.
Выбор партии в большинстве штатов традиционен и предсказуем. Общий итог выборов определяют всего несколько колеблющихся штатов, за которые и идет борьба. В последние годы наметилось достаточно массовое переселение из демократических штатов в республиканские и колеблющиеся, поскольку жить в условиях неумеренного социала весьма дорого. Связать дороговизну жизни с популизмом могут не только лишь все, поэтому велика вероятность того, что переселенцы продолжат голосовать за демократов. Это делает их позиции достаточно сильными, несмотря на конфузы лидера.
И да, наши интересы американцы будут учитывать при голосовании в последнюю очередь.
Додано: П'ят 28 чер, 2024 19:15
Бачишь, як ти крутишь дупою
Ти згоден віддати області, ти згоден віддати людей під окупацію Росії
Тільки щоб тобі було добре
І для тебе це - смішно ...
Ти огидний ...
Моральний урод ...
Ще й жлоб
Востаннє редагувалось pesikot в П'ят 28 чер, 2024 19:19, всього редагувалось 1 раз.
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