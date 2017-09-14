detroytred написав:Стосовно кулеметником зрозуміло. Стосовно по спеціальності поясніть.
Радянської авіатехніки в нас не так багато, і ставатиме дедалі менше, відповідно браку обслуговуючого персоналу не буде, потреба зменшуватиметься. Англійською ви вільно не володієте - відповідно простіше навчити молодих на західну техніку.
Так коли стане менше і за той час поки будуть вчити молодих, і я вже з віку вийду. Да і західну техніку зараз можу засвоїти суттєво швидше молодих, які взагалі ніякої техніки не бачили. Англійську теж швидко до необхідного підтягну. Вільного володіння технарям не потрібно.
І ви уявляєте інженерно-авіаційну службу, як тіко набір техників, що обслуговують літальний апарат. Це ж далеко не так. Технік літака -- це ст. л-т; начальник групи облуги -- к-н. А вище ж мабуть теж хтось є...
UA написав:Підведемо підсумки Холява - пенс, не підлягає мобілізації pesikot - якась причина що звільняє від мобілізації, але добровільно пойти в ЗСУ може Сомик - інвалід Флер - може піти в ЗСУ, але не хоче Юкрейниан - в Канаді Всі тутешні турбопатріоти? Нікого не забувся, бо образяться. Послухавши цих агітаторів, молодий здоровий Бетон поскаче в ТЦК добровольцем.
Чи правильно я розумію, що всі інші + Детройт та крім військових, які були або є на фронті, готові віддати пуйлу Крим, Донбас, Херсонщину та Запорізьку обл. аби їх дупи не чіпали?