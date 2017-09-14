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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8860886188628863
Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 19:15

  sashaqbl написав:
  detroytred написав:Стосовно кулеметником зрозуміло.
Стосовно по спеціальності поясніть.

Радянської авіатехніки в нас не так багато, і ставатиме дедалі менше, відповідно браку обслуговуючого персоналу не буде, потреба зменшуватиметься. Англійською ви вільно не володієте - відповідно простіше навчити молодих на західну техніку.

Так коли стане менше і за той час поки будуть вчити молодих, і я вже з віку вийду.
Да і західну техніку зараз можу засвоїти суттєво швидше молодих, які взагалі ніякої техніки не бачили. Англійську теж швидко до необхідного підтягну. Вільного володіння технарям не потрібно.

І ви уявляєте інженерно-авіаційну службу, як тіко набір техників, що обслуговують літальний апарат. Це ж далеко не так. Технік літака -- це ст. л-т; начальник групи облуги -- к-н. А вище ж мабуть теж хтось є...
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 19:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Россия ударила по Днепру: есть попадание по девятиэтажке (фото)
Вечером в пятницу, 28 июня, российские оккупационные войска совершили ракетную атаку по Днепру. Сообщается о разрушениях.

Председатель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил о повреждении девятиэтажки, разрушено несколько этажей. По предварительным данным, есть пострадавшие.


Вот и проводите переговоры с убийцами ...
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 19:24

  detroytred написав:hxbbgaf
Спешіал фо ю:
https://m.youtube.com/watch?v=z9eAkjlwkJA
Трошки реалій. Навіть Арестофіч про щось знає.

Послухай рівно хоча б 15 хвилин.
З 1год.00 до 1.15.

+ Там і з 1.19 цікава думка про реалії, але вже країни.
Ці півгодини, навіть, при всьому давно несприйнятті Арестовича, думки які висловлюються, на жаль, мають багато спільного з реальністю.
Востаннє редагувалось _Mykola_ в П'ят 28 чер, 2024 19:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 19:25

  pesikot написав:
  Letusrock написав:Бачишь, як ти крутишь дупою

Ти згоден віддати області, ти згоден віддати людей під окупацію Росії
Тільки щоб тобі було добре

І для тебе це - смішно ...
Ти огидний ...
Моральний урод ...

Ще й жлоб

Власним прикладом ні?
ТЦК працює 24/7
Чим більше хамства, тим більший патріот.
Якась дивна в цьому місці селекція
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 19:25

  UA написав:Підведемо підсумки
Холява - пенс, не підлягає мобілізації
pesikot - якась причина що звільняє від мобілізації, але добровільно пойти в ЗСУ може
Сомик - інвалід
Флер - може піти в ЗСУ, але не хоче
Юкрейниан - в Канаді
Всі тутешні турбопатріоти? Нікого не забувся, бо образяться.
Послухавши цих агітаторів, молодий здоровий Бетон поскаче в ТЦК добровольцем.

Чи правильно я розумію, що всі інші + Детройт та крім військових, які були або є на фронті, готові віддати пуйлу Крим, Донбас, Херсонщину та Запорізьку обл. аби їх дупи не чіпали?
fler
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