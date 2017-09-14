UA написав:Підведемо підсумки Холява - пенс, не підлягає мобілізації pesikot - якась причина що звільняє від мобілізації, але добровільно пойти в ЗСУ може Сомик - інвалід Флер - може піти в ЗСУ, але не хоче Юкрейниан - в Канаді Всі тутешні турбопатріоти? Нікого не забувся, бо образяться. Послухавши цих агітаторів, молодий здоровий Бетон поскаче в ТЦК добровольцем.
Чи правильно я розумію, що всі інші + Детройт та крім військових, які були або є на фронті, готові віддати пуйлу Крим, Донбас, Херсонщину та Запорізьку обл. аби їх дупи не чіпали?
UA написав:Підведемо підсумки Холява - пенс, не підлягає мобілізації pesikot - якась причина що звільняє від мобілізації, але добровільно пойти в ЗСУ може Сомик - інвалід Флер - може піти в ЗСУ, але не хоче Юкрейниан - в Канаді Всі тутешні турбопатріоти? Нікого не забувся, бо образяться. Послухавши цих агітаторів, молодий здоровий Бетон поскаче в ТЦК добровольцем.
Чи правильно я розумію, що всі інші + Детройт та крім військових, які були або є на фронті, готові віддати пуйлу Крим, Донбас, Херсонщину та Запорізьку обл. аби їх дупи не чіпали?
Чіпають вашу дупу. За інших не вигадуйте.
І ви, як завжди, перекрутили, вигадали. Уж Детройт ніколи і слова не казав, щоб аби його не призвали.
UA написав:Підведемо підсумки Холява - пенс, не підлягає мобілізації pesikot - якась причина що звільняє від мобілізації, але добровільно пойти в ЗСУ може Сомик - інвалід Флер - може піти в ЗСУ, але не хоче Юкрейниан - в Канаді Всі тутешні турбопатріоти? Нікого не забувся, бо образяться. Послухавши цих агітаторів, молодий здоровий Бетон поскаче в ТЦК добровольцем.
Чи правильно я розумію, що всі інші + Детройт та крім військових, які були або є на фронті, готові віддати пуйлу Крим, Донбас, Херсонщину та Запорізьку обл. аби їх дупи не чіпали?
Особисто ви скільки московитив вбили за минулий тиждень? Крим, Донбас це біля 6 млн ватного населення. Хочется почути від вас про строки остаточного вирішення ватного питання Україна після відкриття кордонів це біля 20 млн людей, а може й меньше. Переважно економічно пасивних людей.
Востаннє редагувалось UA в П'ят 28 чер, 2024 19:57, всього редагувалось 1 раз.
від 8 до 12тис у.о. за перетин кордону) можна приблизно оцінити, за скільки відпустять з буса а за скільки перед відправкою на полігон.
Тепле і мʼяке. Так і сказав би що фантазуєш з цифрами зі стелі. Я б за такі нахрюки банив по статті «розповсюдження брехливої інформації».
3.9. На форумі заборонено розміщення неправдивої, неперевіреної, основаної на чутках інформації без явного наголошення що така інформація є недостовірною. Користувачам, які розміщують неправдиву інформацію, доступ до форуму може бути заблокований.
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 28 чер, 2024 19:41, всього редагувалось 1 раз.