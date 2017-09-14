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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8861886288638864>
Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 19:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Россия ударила по Днепру: есть попадание по девятиэтажке (фото)
Вечером в пятницу, 28 июня, российские оккупационные войска совершили ракетную атаку по Днепру. Сообщается о разрушениях.

Председатель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил о повреждении девятиэтажки, разрушено несколько этажей. По предварительным данным, есть пострадавшие.


Вот и проводите переговоры с убийцами ...
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 19:24

  detroytred написав:hxbbgaf
Спешіал фо ю:
https://m.youtube.com/watch?v=z9eAkjlwkJA
Трошки реалій. Навіть Арестофіч про щось знає.

Послухай рівно хоча б 15 хвилин.
З 1год.00 до 1.15.

+ Там і з 1.19 цікава думка про реалії, але вже країни.
Ці півгодини, навіть, при всьому давно несприйнятті Арестовича, думки які висловлюються, на жаль, мають багато спільного з реальністю.
Востаннє редагувалось _Mykola_ в П'ят 28 чер, 2024 19:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 19:25

  pesikot написав:
  Letusrock написав:Бачишь, як ти крутишь дупою

Ти згоден віддати області, ти згоден віддати людей під окупацію Росії
Тільки щоб тобі було добре

І для тебе це - смішно ...
Ти огидний ...
Моральний урод ...

Ще й жлоб

Власним прикладом ні?
ТЦК працює 24/7
Чим більше хамства, тим більший патріот.
Якась дивна в цьому місці селекція
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 19:25

  UA написав:Підведемо підсумки
Холява - пенс, не підлягає мобілізації
pesikot - якась причина що звільняє від мобілізації, але добровільно пойти в ЗСУ може
Сомик - інвалід
Флер - може піти в ЗСУ, але не хоче
Юкрейниан - в Канаді
Всі тутешні турбопатріоти? Нікого не забувся, бо образяться.
Послухавши цих агітаторів, молодий здоровий Бетон поскаче в ТЦК добровольцем.

Чи правильно я розумію, що всі інші + Детройт та крім військових, які були або є на фронті, готові віддати пуйлу Крим, Донбас, Херсонщину та Запорізьку обл. аби їх дупи не чіпали?
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 19:31

  pesikot написав:Россия ударила по Днепру: есть попадание по девятиэтажке (фото)
Вечером в пятницу, 28 июня, российские оккупационные войска совершили ракетную атаку по Днепру. Сообщается о разрушениях.

Председатель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил о повреждении девятиэтажки, разрушено несколько этажей. По предварительным данным, есть пострадавшие.


Вот и проводите переговоры с убийцами ...

Стосовно саме перемовин. Ти ж про це.

Набери в гуглі -- війна скінчиться перемовинами.

І від:
*Генерал Міллі: Війна закінчиться переговорами, ні Росія, ні Україна не досягнуть своїх цілей*
https://www.pravda.com.ua/news/2023/02/16/7389675/
І до
*Україна усвідомлює, що війна закінчиться переговорами, але потребує не перемир’я, а миру на десятиліття, - секретар РНБО Литвиненко
https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-ukr ... litvinenko

А там і ГУР, і Сунак і т.д.

З ким перемовинами?
З інопланетянами?
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 19:34

  fler написав:
  UA написав:Підведемо підсумки
Холява - пенс, не підлягає мобілізації
pesikot - якась причина що звільняє від мобілізації, але добровільно пойти в ЗСУ може
Сомик - інвалід
Флер - може піти в ЗСУ, але не хоче
Юкрейниан - в Канаді
Всі тутешні турбопатріоти? Нікого не забувся, бо образяться.
Послухавши цих агітаторів, молодий здоровий Бетон поскаче в ТЦК добровольцем.

Чи правильно я розумію, що всі інші + Детройт та крім військових, які були або є на фронті, готові віддати пуйлу Крим, Донбас, Херсонщину та Запорізьку обл. аби їх дупи не чіпали?

Чіпають вашу дупу. За інших не вигадуйте.

І ви, як завжди, перекрутили, вигадали.
Уж Детройт ніколи і слова не казав, щоб аби його не призвали.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 19:37

  fler написав:
  UA написав:Підведемо підсумки
Холява - пенс, не підлягає мобілізації
pesikot - якась причина що звільняє від мобілізації, але добровільно пойти в ЗСУ може
Сомик - інвалід
Флер - може піти в ЗСУ, але не хоче
Юкрейниан - в Канаді
Всі тутешні турбопатріоти? Нікого не забувся, бо образяться.
Послухавши цих агітаторів, молодий здоровий Бетон поскаче в ТЦК добровольцем.

Чи правильно я розумію, що всі інші + Детройт та крім військових, які були або є на фронті, готові віддати пуйлу Крим, Донбас, Херсонщину та Запорізьку обл. аби їх дупи не чіпали?

Особисто ви скільки московитив вбили за минулий тиждень?
Крим, Донбас це біля 6 млн ватного населення.
Хочется почути від вас про строки остаточного вирішення ватного питання
Україна після відкриття кордонів це біля 20 млн людей, а може й меньше.
Переважно економічно пасивних людей.
Востаннє редагувалось UA в П'ят 28 чер, 2024 19:57, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 19:39

Letusrock


від 8 до 12тис у.о. за перетин кордону) можна приблизно оцінити, за скільки відпустять з буса а за скільки перед відправкою на полігон.


Тепле і мʼяке. Так і сказав би що фантазуєш з цифрами зі стелі. Я б за такі нахрюки банив по статті «розповсюдження брехливої інформації».


3.9. На форумі заборонено розміщення неправдивої, неперевіреної, основаної на чутках інформації без явного наголошення що така інформація є недостовірною. Користувачам, які розміщують неправдиву інформацію, доступ до форуму може бути заблокований.

Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 28 чер, 2024 19:41, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 19:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Letusrock написав:ще була одна мадам яка любила езопівську мову


можете не дякувати :D
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 19:45

  Ukrainian написав:
  Letusrock написав:
  andrijk777 написав:Фактично є 2 варіанти
а)Трамп президент.
б)Байден відмовляється(добровільно) і від демократів йде інший кандидат і перемагає Трампа.
Варіант б) малоймовірний (по-моєму).


пізновато розкручувати другого кандидата
По факту Трамп може програти тільки якщо вчудить щось дике за ці місяці

Тоді на Закарпатті пора забувати венгерську та починати учити кацапську

Ну ви дайотє)))

Адже закарпатцям кацапська не світить навіть за поразки України.
Угорці до себе все Закарпаття візьмуть. В якості подяки від Мацкви.
detroytred
 
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