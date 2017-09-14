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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8861886288638864
Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 19:54

Пишуть що знищили С-500
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 19:58

  hxbbgaf написав:Да, с самого начала был такой разговор и со стороны хотаба тоже.
Я считаю, что это, фактически, было уравнивание.

Я з розумовідсталими не вмію інакше))

У тебе серйозні психічні розлади
Наприклад полярність світу.
У тебе вонпенси - це по замовчуванню всі здорові, хоча там всі 45-60 (причому найбільше 55-60, трохи менше 50-55 і ще менше 44-50.
І в цих групах з 175 тис 25 тис служать.
А цивільні з 25-60 у тебе всі асмаиики, епілептики. Це чому так? :lol:
І їх з 10 млн по-твоєму нема кого взяти, всі хворі))
hxbbgaf

Таких рогометов



у тебе в 30+ нема здоровʼя через клей? :mrgreen:
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 28 чер, 2024 20:19, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 20:07

  fler написав:
  UA написав:Підведемо підсумки
Холява - пенс, не підлягає мобілізації
pesikot - якась причина що звільняє від мобілізації, але добровільно пойти в ЗСУ може
Сомик - інвалід
Флер - може піти в ЗСУ, але не хоче
Юкрейниан - в Канаді
Всі тутешні турбопатріоти? Нікого не забувся, бо образяться.
Послухавши цих агітаторів, молодий здоровий Бетон поскаче в ТЦК добровольцем.

Чи правильно я розумію, що всі інші + Детройт та крім військових, які були або є на фронті, готові віддати пуйлу Крим, Донбас, Херсонщину та Запорізьку обл. аби їх дупи не чіпали?

РНБО, Міллі ... кругом зрада

  detroytred написав:*Генерал Міллі: Війна закінчиться переговорами, ні Росія, ні Україна не досягнуть своїх цілей*
https://www.pravda.com.ua/news/2023/02/16/7389675/
І до
*Україна усвідомлює, що війна закінчиться переговорами, але потребує не перемир’я, а миру на десятиліття, - секретар РНБО Литвиненко
https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-ukr ... litvinenko

А там і ГУР, і Сунак і т.д.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 20:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

дивні перемовини демократів
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 20:21

  flyman написав:
  fler написав:
  UA написав:Підведемо підсумки
Холява - пенс, не підлягає мобілізації
pesikot - якась причина що звільняє від мобілізації, але добровільно пойти в ЗСУ може
Сомик - інвалід
Флер - може піти в ЗСУ, але не хоче
Юкрейниан - в Канаді
Всі тутешні турбопатріоти? Нікого не забувся, бо образяться.
Послухавши цих агітаторів, молодий здоровий Бетон поскаче в ТЦК добровольцем.

Чи правильно я розумію, що всі інші + Детройт та крім військових, які були або є на фронті, готові віддати пуйлу Крим, Донбас, Херсонщину та Запорізьку обл. аби їх дупи не чіпали?

РНБО, Міллі ... кругом зрада

  detroytred написав:*Генерал Міллі: Війна закінчиться переговорами, ні Росія, ні Україна не досягнуть своїх цілей*
https://www.pravda.com.ua/news/2023/02/16/7389675/
І до
*Україна усвідомлює, що війна закінчиться переговорами, але потребує не перемир’я, а миру на десятиліття, - секретар РНБО Литвиненко
https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-ukr ... litvinenko

А там і ГУР, і Сунак і т.д.

Міллі та ін. теж "аби їх дупи не чіпали"?

У Флер проблема завжди з аргументацією. Взагалі з цим не напружується.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 28 чер, 2024 20:22, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 20:22

За крок до зламаних думок©

  fler написав:
  UA написав:Підведемо підсумки
Холява - пенс, не підлягає мобілізації
pesikot - якась причина що звільняє від мобілізації, але добровільно пойти в ЗСУ може
Сомик - інвалід
Флер - може піти в ЗСУ, але не хоче
Юкрейниан - в Канаді
Всі тутешні турбопатріоти? Нікого не забувся, бо образяться.
Послухавши цих агітаторів, молодий здоровий Бетон поскаче в ТЦК добровольцем.

Чи правильно я розумію, що всі інші + Детройт та крім військових, які були або є на фронті, готові віддати пуйлу Крим, Донбас, Херсонщину та Запорізьку обл. аби їх дупи не чіпали?
Крім військових?

На Марсі відкритим текстом марсіани кажуть - нах нам той данбібас і лугандас з колаборнтськими зрадниками!
Нах нам ті дві Марсіанські пустелі з заражено-юпітерськими настроями.
Марсіан там НЕ хочуть!
Відповідно, марсіани НЕ хочуть ці спалені землі...

Але тільки про 2 землі кажуть...

Про Марсокримнаш кажуть, що потім назад дипломатичним шляхом заберуть.


Так що без участі у війні/перебуванні на фронті саме ТВОГО чоловіка - про кордони 91го року, навіть, і не мрій!

Ну, можеш і сама добровільно піти в ЗСУ - тоді теж ще з'явиться шанс здобути кордони 91го! :wink:
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 20:30

Цей сон, цей сон - мені щоночі сниться!©)))

  Hotab написав:3.9. На форумі заборонено розміщення неправдивої, неперевіреної, основаної на чутках інформації без явного наголошення що така інформація є недостовірною. Користувачам, які розміщують неправдиву інформацію, доступ до форуму може бути заблокований.


Тому краще писати сновидіння і казочки/байки про Марс! :lol: :D
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  #<1 ... 8861886288638864
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