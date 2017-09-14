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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 28 чер, 2024 19:54
Пишуть що знищили С-500
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Додано: П'ят 28 чер, 2024 19:58
hxbbgaf написав:
Да, с самого начала был такой разговор и со стороны хотаба тоже.
Я считаю, что это, фактически, было уравнивание.
Я з розумовідсталими не вмію інакше))
У тебе серйозні психічні розлади
Наприклад полярність світу.
У тебе вонпенси - це по замовчуванню всі здорові, хоча там всі 45-60 (причому найбільше 55-60, трохи менше 50-55 і ще менше 44-50.
І в цих групах з 175 тис 25 тис служать.
А цивільні з 25-60 у тебе всі асмаиики, епілептики. Це чому так?
І їх з 10 млн по-твоєму нема кого взяти, всі хворі)) hxbbgaf
Таких рогометов
у тебе в 30+ нема здоровʼя через клей?
Востаннє редагувалось Hotab
в П'ят 28 чер, 2024 20:19, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 28 чер, 2024 20:07
fler написав: UA написав:
Підведемо підсумки
Холява - пенс, не підлягає мобілізації
pesikot - якась причина що звільняє від мобілізації, але добровільно пойти в ЗСУ може
Сомик - інвалід
Флер - може піти в ЗСУ, але не хоче
Юкрейниан - в Канаді
Всі тутешні турбопатріоти? Нікого не забувся, бо образяться.
Послухавши цих агітаторів, молодий здоровий Бетон поскаче в ТЦК добровольцем.
Чи правильно я розумію, що всі інші + Детройт та крім військових, які були або є на фронті, готові віддати пуйлу Крим, Донбас, Херсонщину та Запорізьку обл. аби їх дупи не чіпали?
РНБО, Міллі ... кругом зрада
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Додано: П'ят 28 чер, 2024 20:13
дивні перемовини демократів
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Додано: П'ят 28 чер, 2024 20:21
flyman написав: fler написав: UA написав:
Підведемо підсумки
Холява - пенс, не підлягає мобілізації
pesikot - якась причина що звільняє від мобілізації, але добровільно пойти в ЗСУ може
Сомик - інвалід
Флер - може піти в ЗСУ, але не хоче
Юкрейниан - в Канаді
Всі тутешні турбопатріоти? Нікого не забувся, бо образяться.
Послухавши цих агітаторів, молодий здоровий Бетон поскаче в ТЦК добровольцем.
Чи правильно я розумію, що всі інші + Детройт та крім військових, які були або є на фронті, готові віддати пуйлу Крим, Донбас, Херсонщину та Запорізьку обл. аби їх дупи не чіпали?
РНБО, Міллі ... кругом зрада
Міллі та ін. теж "аби їх дупи не чіпали"?
У Флер проблема завжди з аргументацією. Взагалі з цим не напружується.
Востаннє редагувалось detroytred
в П'ят 28 чер, 2024 20:22, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 28 чер, 2024 20:22
fler написав: UA написав:
Підведемо підсумки
Холява - пенс, не підлягає мобілізації
pesikot - якась причина що звільняє від мобілізації, але добровільно пойти в ЗСУ може
Сомик - інвалід
Флер - може піти в ЗСУ, але не хоче
Юкрейниан - в Канаді
Всі тутешні турбопатріоти? Нікого не забувся, бо образяться.
Послухавши цих агітаторів, молодий здоровий Бетон поскаче в ТЦК добровольцем.
Чи правильно я розумію, що всі інші + Детройт та крім військових, які були або є на фронті, готові віддати пуйлу Крим, Донбас, Херсонщину та Запорізьку обл. аби їх дупи не чіпали?
Крім військових?
На Марсі відкритим текстом марсіани кажуть - нах нам той данбібас і лугандас з колаборнтськими зрадниками!
Нах нам ті дві Марсіанські пустелі з заражено-юпітерськими настроями.
Марсіан там НЕ хочуть!
Відповідно, марсіани НЕ хочуть ці спалені землі...
Але тільки про 2 землі кажуть...
Про Марсокримнаш кажуть, що потім назад дипломатичним шляхом заберуть.
Так що без участі у війні/перебуванні на фронті саме ТВОГО чоловіка - про кордони 91го року, навіть, і не мрій!
Ну, можеш і сама добровільно піти в ЗСУ - тоді теж ще з'явиться шанс здобути кордони 91го!
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